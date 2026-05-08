Brezsnyev után a parádék ritkultak (1985 és 1990), majd az 1995-ös, az aranyjubileumi felvonulás teremtette meg azóta is tartó hagyományt. Az esemény azóta változó formában, de minden évben megrendezésre kerül, és nemzetközi figyelmet is kap.
Május 9-i ünneplés: az elnök szerint nem ajánlatos ezen részt venni
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztette Oroszország szövetségeseit, hogy ne küldjenek képviselőket a május 9-i győzelmi díszszemlére Moszkvába. Az esemény előtt mindkét fél vádaskodik és fenyegeti a másikat. A május 9-i esemény biztonsági kockázatokat rejt magában.
Orosz biztonsági intézkedések
Az orosz hatóságok most ukrán támadásoktól tartanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy „a meglehetősen összetett műveleti helyzet” miatt további biztonsági intézkedéseket hoznak.
„Az intézkedések szükségesek a polgárok biztonságának biztosításához, ami abszolút prioritás” – mondta Peszkov.
Május 9-én Moszkvában teljesen leállítják a mobilinternetet és az sms-szolgáltatásokat. Emellett közel két évtized után először nem vonultatnak fel harckocsikat, rakétákat és más katonai eszközöket a díszszemlén.
Az orosz védelmi minisztérium korábban arra kérte a kijevi lakosokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, és fenyegetőzött megtorló csapásokkal, amennyiben Ukrajna támadást indít a tűzszünet alatt.
