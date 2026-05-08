Május 9-i ünneplés: az elnök szerint nem ajánlatos ezen részt venni

Orosz biztonsági intézkedések

Az orosz hatóságok most ukrán támadásoktól tartanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy „a meglehetősen összetett műveleti helyzet” miatt további biztonsági intézkedéseket hoznak.

„Az intézkedések szükségesek a polgárok biztonságának biztosításához, ami abszolút prioritás” – mondta Peszkov.

Május 9-én Moszkvában teljesen leállítják a mobilinternetet és az sms-szolgáltatásokat. Emellett közel két évtized után először nem vonultatnak fel harckocsikat, rakétákat és más katonai eszközöket a díszszemlén.

Az orosz védelmi minisztérium korábban arra kérte a kijevi lakosokat és diplomatákat, hogy hagyják el a várost, és fenyegetőzött megtorló csapásokkal, amennyiben Ukrajna támadást indít a tűzszünet alatt.