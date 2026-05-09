Az ország ünnepre készül május 9-én, de elég egy szikra, és nagy baj jöhet

Korábban az orosz külügyminisztérium felszólította a külföldi országokat, hogy evakuálják a diplomáciai és egyéb képviseletek személyzetét Kijevből. Marija Zaharova, a minisztérium szóvivője azt mondta, hogy Moszkva elkerülhetetlen választ fog adni az agresszióra, különösen Kijev fenyegetésére, hogy megzavarja a május 9-i felvonulást, és a figyelmeztetést komolyan kell venni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: nem ajánlja a külföldi vendégeknek, hogy manapság Moszkvába látogassanak. Oroszországban ma már kiemelt nemzeti ünnep és nagy hagyomány a május 9-i győzelem napja, amelynek központi eleme a moszkvai Vörös téri katonai parádé.
Borítókép: Május 9. megünneplésre készülnek a fiatalok is (Fotó: AFP)
