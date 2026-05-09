Az ország ünnepre készül május 9-én, de elég egy szikra, és nagy baj jöhet

Ukrajna fenyegetése miatt veszélyben a május 9-i ünneplés

Volodimir Zelenszkij a napokban azt jelezte: ukrán drónok érhetnek Moszkvába a május 9-i díszszemle idején. Az orosz védelmi minisztérium erre reagálva közölte, hogy minden ilyen kísérletre masszív rakétacsapással fognak válaszolni.

Mint arról korábban írtunk, Ukrajna kijelentette: nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet. Kijev szerint Moszkva már az ukrán fél által kezdeményezett fegyvernyugvást is többször megsértette.