ünnepkészülnap

Az ország ünnepre készül május 9-én, de elég egy szikra, és nagy baj jöhet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény figyelmeztetést intézett a nyugati országokhoz a moszkvai győzelem napi ünnepségek kapcsán. Május 9. kiemelten fontos dátum Oroszország számára.

Kozma Zoltán
2026. 05. 09. 5:55
Május 9-i ünneplésre készülnek a fiatalok is Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Őszintén és felelősségteljesen szeretném kijelenteni: ha ez történik, nem lesz kegyelem számukra

 – jegyezte meg Lavrov a külügyminisztérium épületében található emléktáblák koszorúzásakor, írja a RIA Novosztyi. Hangsúlyozta, hogy Oroszország kötelessége minden, Ukrajna felől érkező biztonsági fenyegetést felszámolni.

Ukrajna fenyegetése miatt veszélyben a május 9-i ünneplés

Volodimir Zelenszkij a napokban azt jelezte: ukrán drónok érhetnek Moszkvába a május 9-i díszszemle idején. Az orosz védelmi minisztérium erre reagálva közölte, hogy minden ilyen kísérletre masszív rakétacsapással fognak válaszolni.

Mint arról korábban írtunk, Ukrajna kijelentette: nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet. Kijev szerint Moszkva már az ukrán fél által kezdeményezett fegyvernyugvást is többször megsértette.

Korábban az orosz külügyminisztérium felszólította a külföldi országokat, hogy evakuálják a diplomáciai és egyéb képviseletek személyzetét Kijevből. Marija Zaharova, a minisztérium szóvivője azt mondta, hogy Moszkva elkerülhetetlen választ fog adni az agresszióra, különösen Kijev fenyegetésére, hogy megzavarja a május 9-i felvonulást, és a figyelmeztetést komolyan kell venni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta: nem ajánlja a külföldi vendégeknek, hogy manapság Moszkvába látogassanak. Oroszországban ma már kiemelt nemzeti ünnep és nagy hagyomány a május 9-i győzelem napja, amelynek központi eleme a moszkvai Vörös téri katonai parádé.

Borítókép: Május 9. megünneplésre készülnek a fiatalok is (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojeleknato

Mi a teendő?

Lóránt Károly avatarja

A Fidesz nagyarányú vereségét ugyan különlegesnek lehet tartani, de tizenhat évi kormányzás után bárki megbukhat, függetlenül a mérhető teljesítménytől.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu