Orbán Viktor: Amíg ezt teszi, addig Ukrajna az ellenségünk + videó

Amíg Ukrajna Brüsszelt arra ösztönzi, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, addig Magyarország ellensége – jelentette ki Orbán Viktor

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 16:39
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége – írta közösségi oldalára kitett videójához Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette:

Magyarország mindenekelőtt!

Mint azt lapunk is megírta, a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen a magyar kormányfő kijelentette, Kijev Magyarország elementáris érdekeit sérti azzal, hogy Brüsszelt arra ösztönzi, válassza le hazánkat az olcsó orosz energiáról. Az ukránoknak meg kell értenünk: fel kell adni azt az állandó követelőzést Brüsszelben, amivel el akarják intézni, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról – tette hozzá.

Amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna az ellenségünk, és elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli és Brüsszelt arra uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról – mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


