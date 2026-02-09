LengyelországJog és Igazságosság Pártközvélemény-kutatás

A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben

Érdekes eredmények születtek egy firss közvélemény-kutatás során Lengyelországban, mely azt vizsgálta, hogy válsághelyzetben kinek a segítségére számítana inkább a lakosság: az Európai Unióéra vagy az Egyesült Államokéra. Az eredmények szerint lengyelek többen jelölték meg az EU-tagállamokat, mint az USA-t, de egyre növekvő arányban vannak azok is, akik egyik fél támogatásában sem bíznak. A felmérés erős politikai megosztottságot mutat, míg baloldali választói csoportok az EU-ban, a jobboldaliak továbbra is az Egyesült Államokban látják a fő biztonsági partnert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 12:26
Lengyelország és az Európai Unió zászlói
Lengyelország és az Európai Unió zászlói Forrás: AFP
Egy felmérést készítettek a lengyel lakosság körében és arról kérdezték a polgárokat, hogy szerintük egy külső fenyegetés esetén Lengyelország inkább az Európai Unió országainak segítségére vagy az Egyesült Államokéra számíthatna – számolt be cikkében a wPolityce.

Bizalmi kérdésben megosztottak a lengyelek és egyre több a szkeptikus
Bizalmi kérdésben megosztottak a lengyelek, és egyre több a szkeptikus (Fotó: AFP)

A megkérdezettek 27 százaléka az EU-tagállamokat jelölte meg elsődleges segítségforrásként egy fenyegetés esetén, míg 15 százalék az Egyesült Államokat nevezte meg első számú támogatónak.

A válaszadók 24 százaléka úgy ítélte meg, hogy Lengyelország egyik szövetségesre sem számíthatna egy válsághelyzetben. A felmérésben részt vevők 18 százaléka szerint Lengyelország egyformán számíthatna az EU és az Egyesült Államok segítségére. 15 százaléknak nem volt véleménye a kérdésről.

A lehetséges fenyegetések fényében a lengyelek nagyobb valószínűséggel támaszkodnának európai szomszédaik támogatására, mint a tengerentúli segítségre. A legfrissebb közvélemény-kutatás nemcsak a szövetségesekkel kapcsolatos percepciók elmozdulását mutatja, hanem erős demográfiai és politikai megosztottságot is feltár a lengyel társadalmon belül

— közölte az RMF FM, a kutatás eredményeiről beszámolva.

A felmérés összegzése szerint az Európai Unióba vetett bizalmat mint a biztonság garanciáját leggyakrabban a Polgári Koalíció szavazói jelölték meg.  Ennek a csoportnak az 53 százaléka véli úgy, hogy Brüsszel támogatná Lengyelországot egy fenyegetés esetén.

A Jog és Igazságosság párt szavazói és Karol Nawrocki támogatói szemében továbbra is az Egyesült Államok a fő szövetséges: ebben a körben 41 százalék nevezte meg az USA-t legfontosabb biztonsági partnerként.

A felmérés legnyugtalanítóbb jelzése a lengyelek külföldi szövetségesekkel szembeni növekvő szkepticizmusa. A válaszadók 24 százaléka úgy véli, hogy egy valódi fenyegetés esetén sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok nem támogatná Lengyelországot.

Borítókép: Lengyelország és az Európai Unió zászlói (Fotó: AFP)

