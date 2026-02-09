A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben

A megkérdezettek 27 százaléka az EU-tagállamokat jelölte meg elsődleges segítségforrásként egy fenyegetés esetén, míg 15 százalék az Egyesült Államokat nevezte meg első számú támogatónak.

A válaszadók 24 százaléka úgy ítélte meg, hogy Lengyelország egyik szövetségesre sem számíthatna egy válsághelyzetben. A felmérésben részt vevők 18 százaléka szerint Lengyelország egyformán számíthatna az EU és az Egyesült Államok segítségére. 15 százaléknak nem volt véleménye a kérdésről.

A lehetséges fenyegetések fényében a lengyelek nagyobb valószínűséggel támaszkodnának európai szomszédaik támogatására, mint a tengerentúli segítségre. A legfrissebb közvélemény-kutatás nemcsak a szövetségesekkel kapcsolatos percepciók elmozdulását mutatja, hanem erős demográfiai és politikai megosztottságot is feltár a lengyel társadalmon belül

— közölte az RMF FM, a kutatás eredményeiről beszámolva.

A felmérés összegzése szerint az Európai Unióba vetett bizalmat mint a biztonság garanciáját leggyakrabban a Polgári Koalíció szavazói jelölték meg. Ennek a csoportnak az 53 százaléka véli úgy, hogy Brüsszel támogatná Lengyelországot egy fenyegetés esetén.