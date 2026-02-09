Egy felmérést készítettek a lengyel lakosság körében és arról kérdezték a polgárokat, hogy szerintük egy külső fenyegetés esetén Lengyelország inkább az Európai Unió országainak segítségére vagy az Egyesült Államokéra számíthatna – számolt be cikkében a wPolityce.
A jobboldali lengyelek jobban bíznak az USA-ban, mint Brüsszelben
Érdekes eredmények születtek egy firss közvélemény-kutatás során Lengyelországban, mely azt vizsgálta, hogy válsághelyzetben kinek a segítségére számítana inkább a lakosság: az Európai Unióéra vagy az Egyesült Államokéra. Az eredmények szerint lengyelek többen jelölték meg az EU-tagállamokat, mint az USA-t, de egyre növekvő arányban vannak azok is, akik egyik fél támogatásában sem bíznak. A felmérés erős politikai megosztottságot mutat, míg baloldali választói csoportok az EU-ban, a jobboldaliak továbbra is az Egyesült Államokban látják a fő biztonsági partnert.
A megkérdezettek 27 százaléka az EU-tagállamokat jelölte meg elsődleges segítségforrásként egy fenyegetés esetén, míg 15 százalék az Egyesült Államokat nevezte meg első számú támogatónak.
A válaszadók 24 százaléka úgy ítélte meg, hogy Lengyelország egyik szövetségesre sem számíthatna egy válsághelyzetben. A felmérésben részt vevők 18 százaléka szerint Lengyelország egyformán számíthatna az EU és az Egyesült Államok segítségére. 15 százaléknak nem volt véleménye a kérdésről.
A lehetséges fenyegetések fényében a lengyelek nagyobb valószínűséggel támaszkodnának európai szomszédaik támogatására, mint a tengerentúli segítségre. A legfrissebb közvélemény-kutatás nemcsak a szövetségesekkel kapcsolatos percepciók elmozdulását mutatja, hanem erős demográfiai és politikai megosztottságot is feltár a lengyel társadalmon belül
— közölte az RMF FM, a kutatás eredményeiről beszámolva.
A felmérés összegzése szerint az Európai Unióba vetett bizalmat mint a biztonság garanciáját leggyakrabban a Polgári Koalíció szavazói jelölték meg. Ennek a csoportnak az 53 százaléka véli úgy, hogy Brüsszel támogatná Lengyelországot egy fenyegetés esetén.
További Külföld híreink
A Jog és Igazságosság párt szavazói és Karol Nawrocki támogatói szemében továbbra is az Egyesült Államok a fő szövetséges: ebben a körben 41 százalék nevezte meg az USA-t legfontosabb biztonsági partnerként.
A felmérés legnyugtalanítóbb jelzése a lengyelek külföldi szövetségesekkel szembeni növekvő szkepticizmusa. A válaszadók 24 százaléka úgy véli, hogy egy valódi fenyegetés esetén sem az Európai Unió, sem az Egyesült Államok nem támogatná Lengyelországot.
Borítókép: Lengyelország és az Európai Unió zászlói (Fotó: AFP)
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Brüsszeli kormányt akarnak az ukránok.
Kárpátalja megszenvedi a háborút, áramszünetek és a toborzók miatt is bajban az emberek
Az emberek nem akarnak meghalni a fronton.
Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó
Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán vadászgépeket.
