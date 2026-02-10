Rendkívüli

Hatalmas veszteséget szenvedett az ukrán légierő

Tragikus híreket közölt az Herszon Különálló Repülődandár. Harci bevetése után egy Mi-24-es helikopterük veszett oda, teljes legénységével együtt. Az ukrán fél súlyos veszteségként értékelte az esetet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 7:21
Ukrán helikopter pilóta
Forrás: AFP
A 11. Herszon Különálló Hadsereg Repülődandár hivatalos közlése alapján egy ukrán Mi–24-es harci helikopter fedélzetén szolgáló katonák haltak meg egy bevetés teljesítése közben – számolt be cikkében az Origo.

Az ukrán Mi-24-es helikopter legénysége nem tért vissza a bevetés után
Fotó: AFP

A dandár közleménye szerint a személyzet nem tért vissza a feladat végrehajtását követően, és a történteket az alakulat számára súlyos veszteségként értékelték.

A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a történtek mérhetetlen fájdalmat okoztak, egyúttal részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak. A személyzet tagjait olyan katonákként írták le, akik elkötelezetten szolgálták hivatásukat és Ukrajnát.

A közlemény szerint az elesettek szerették a repülést és hazájukat, és úgy fogalmaztak: „örökre az égben maradnak”.

Korábban, 2025 decemberében, egy másik Mi–24-es helikopter személyzete is életét vesztette egy harci bevetés során; ők a 12. Különálló Hadsereg Repülődandár állományához tartoztak.

Több ukrán frontszakaszon is előretörtek az oroszok

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium. 

Közben Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők tovább nyomultak előre Szlovjanszk és Dobropillja felé, valamint kedvezőbb állásokat foglaltak el Belicke, Novi Donbasz és Novi Sahove környékén.

Borítókép: Ukrán helikopter pilóta (Fotó:AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

