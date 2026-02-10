Hatalmas veszteséget szenvedett az ukrán légierő

A dandár közleménye szerint a személyzet nem tért vissza a feladat végrehajtását követően, és a történteket az alakulat számára súlyos veszteségként értékelték.

A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a történtek mérhetetlen fájdalmat okoztak, egyúttal részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak. A személyzet tagjait olyan katonákként írták le, akik elkötelezetten szolgálták hivatásukat és Ukrajnát.

🇷🇺⚡A Geran-2 has confirmed its second AA kiII against a Ukrainian Mi-24.



While trying to repel a drone attack in Kharkov, the crew of an Mi-24 of the Ukrainian 11th Army Aviation Brigade was shot down by an R-60 missile carried by the Geran-2.



A közlemény szerint az elesettek szerették a repülést és hazájukat, és úgy fogalmaztak: „örökre az égben maradnak”.

Korábban, 2025 decemberében, egy másik Mi–24-es helikopter személyzete is életét vesztette egy harci bevetés során; ők a 12. Különálló Hadsereg Repülődandár állományához tartoztak.