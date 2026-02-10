Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba

A Sky News beszámolója alapján a hatóságokat 12:40-kor riasztották az iskolai késelés miatt. Az első bejelentés egy 13 éves sérültről szólt, akit megszúrtak, a kiérkező rendőrök azonban rövid időn belül egy másik, 12 éves áldozatot is találtak. Mindkét fiút kórházba vitték, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.
A Metropolitan Police közölte: azonosítottak egy gyanúsítottat, aki szintén egy tizenéves fiú. Legutóbbi tájékoztatásuk szerint nagy erőkkel dolgoznak a felkutatásán.
Az iskola területét lezárták, senki nem léphetett be vagy ki.
Az intézmény ugyanakkor arról adott hírt, hogy a súlyos incidens mostanra ellenőrzés alatt áll. A londoni mentőszolgálat beszámolója szerint 12:41-kor kaptak riasztást a késelésről. A helyszínre több egységet küldtek, még mentőhelikopter is érkezett. Közlésük szerint összesen két sérültet láttak el.
Az egyik fiút sürgősen egy nagyobb traumatológiai központba vitték, a másik sérültet is kórházba szállították, az állapotukról azonban egyelőre nem közöltek információt.
A történtek kapcsán továbbra is sok a nyitott kérdés.
Nem tudni, milyen állapotban vannak pontosan a megszúrt gyerekek, és a támadás lehetséges indítékát sem hozták nyilvánosságra.
A rendőrség további tájékoztatást ígért.
A történtekre reagált a kerület vezetése is. Muhammed Butt tanácsos mélységesen megrázónak és felkavarónak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy együtt éreznek a sérültekkel, családjaikkal és az iskola teljes közösségével. Úgy fogalmazott:
Egyetlen szülőnek sem kellene attól tartania, hogy gyermeke nincs biztonságban az iskolában, és szörnyű belegondolni, miként kerülhetett egy ilyen fiatal kezébe olyan fegyver, amely ekkora pusztításra képes.
Megköszönte a mentőknek és az iskola dolgozóinak a gyors fellépést, és jelezte, hogy az önkormányzat kapcsolatban marad a rendőrséggel.
Három éve történt a németországi migránskéselés, de politikai következménye máig nincs
Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton. A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja a lánya halálának évfordulóján ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatásáért – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!