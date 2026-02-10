A Sky News beszámolója alapján a hatóságokat 12:40-kor riasztották az iskolai késelés miatt. Az első bejelentés egy 13 éves sérültről szólt, akit megszúrtak, a kiérkező rendőrök azonban rövid időn belül egy másik, 12 éves áldozatot is találtak. Mindkét fiút kórházba vitték, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba. Fotó: AFP

A Metropolitan Police közölte: azonosítottak egy gyanúsítottat, aki szintén egy tizenéves fiú. Legutóbbi tájékoztatásuk szerint nagy erőkkel dolgoznak a felkutatásán.

Az iskola területét lezárták, senki nem léphetett be vagy ki.

Az intézmény ugyanakkor arról adott hírt, hogy a súlyos incidens mostanra ellenőrzés alatt áll. A londoni mentőszolgálat beszámolója szerint 12:41-kor kaptak riasztást a késelésről. A helyszínre több egységet küldtek, még mentőhelikopter is érkezett. Közlésük szerint összesen két sérültet láttak el.

Az egyik fiút sürgősen egy nagyobb traumatológiai központba vitték, a másik sérültet is kórházba szállították, az állapotukról azonban egyelőre nem közöltek információt.

A történtek kapcsán továbbra is sok a nyitott kérdés.

Nem tudni, milyen állapotban vannak pontosan a megszúrt gyerekek, és a támadás lehetséges indítékát sem hozták nyilvánosságra.

A rendőrség további tájékoztatást ígért.

@metpoliceuk responded to reports of a stabbing in a school on Bacon Lane, Brent. Two boys 12 and 13 years old taken to hospital with stab wounds (condition unknown). Police are looking for an identified suspect. @CrimeLdn @ScarcityStudios @999London @uknip247 @obbsie… pic.twitter.com/iYBBdlzVb9 — Crime Scene Images London (@csi_london) February 10, 2026

A történtekre reagált a kerület vezetése is. Muhammed Butt tanácsos mélységesen megrázónak és felkavarónak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy együtt éreznek a sérültekkel, családjaikkal és az iskola teljes közösségével. Úgy fogalmazott:

Egyetlen szülőnek sem kellene attól tartania, hogy gyermeke nincs biztonságban az iskolában, és szörnyű belegondolni, miként kerülhetett egy ilyen fiatal kezébe olyan fegyver, amely ekkora pusztításra képes.

Megköszönte a mentőknek és az iskola dolgozóinak a gyors fellépést, és jelezte, hogy az önkormányzat kapcsolatban marad a rendőrséggel.

