Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba

Súlyos incidens történt a Kingsbury középiskolában: két, mindössze 12 és 13 éves fiút késeltek meg az északnyugat-londoni intézmény területén. A támadó egy tinédzser volt, a rendőri egységek nagy erőkkel dolgoznak a felkutatásán. A késelés indítéka egyelőre nem ismert.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 19:28
Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba Forrás: AFP
A Sky News beszámolója alapján a hatóságokat 12:40-kor riasztották az iskolai késelés miatt. Az első bejelentés egy 13 éves sérültről szólt, akit megszúrtak, a kiérkező rendőrök azonban rövid időn belül egy másik, 12 éves áldozatot is találtak. Mindkét fiút kórházba vitték, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba
Késelés egy londoni iskolában: két gyerek került kórházba. Fotó: AFP

A Metropolitan Police közölte: azonosítottak egy gyanúsítottat, aki szintén egy tizenéves fiú. Legutóbbi tájékoztatásuk szerint nagy erőkkel dolgoznak a felkutatásán. 

Az iskola területét lezárták, senki nem léphetett be vagy ki.

Az intézmény ugyanakkor arról adott hírt, hogy a súlyos incidens mostanra ellenőrzés alatt áll. A londoni mentőszolgálat beszámolója szerint 12:41-kor kaptak riasztást a késelésről. A helyszínre több egységet küldtek, még mentőhelikopter is érkezett. Közlésük szerint összesen két sérültet láttak el. 

Az egyik fiút sürgősen egy nagyobb traumatológiai központba vitték, a másik sérültet is kórházba szállították, az állapotukról azonban egyelőre nem közöltek információt.

 A történtek kapcsán továbbra is sok a nyitott kérdés.

Nem tudni, milyen állapotban vannak pontosan a megszúrt gyerekek, és a támadás lehetséges indítékát sem hozták nyilvánosságra. 

A rendőrség további tájékoztatást ígért.

A történtekre reagált a kerület vezetése is. Muhammed Butt tanácsos mélységesen megrázónak és felkavarónak nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy együtt éreznek a sérültekkel, családjaikkal és az iskola teljes közösségével. Úgy fogalmazott: 

Egyetlen szülőnek sem kellene attól tartania, hogy gyermeke nincs biztonságban az iskolában, és szörnyű belegondolni, miként kerülhetett egy ilyen fiatal kezébe olyan fegyver, amely ekkora pusztításra képes.

Megköszönte a mentőknek és az iskola dolgozóinak a gyors fellépést, és jelezte, hogy az önkormányzat kapcsolatban marad a rendőrséggel.

Három éve történt a németországi migránskéselés, de politikai következménye máig nincs

Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton. A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja a lánya halálának évfordulóján ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatásáért – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

