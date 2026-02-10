migránsNémetországafrikaiverekedéspályaudvar

Ez Németország: migránsok támadtak egy férfire a pályaudvaron

Három afrikai származású férfi rátámadt egy 38 éves németre a rosenheimi vasútállomáson, miután ő arra kérte őket, hogy csendesebben beszéljenek. A dulakodás során az áldozat komoly sérüléseket szenvedett, ezért a hatóságok különösen súlyos testi sértés gyanújával indítottak eljárást.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 10. 11:19
Egy német rendőrautó Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Migránsok verekedtek egy pályaudvaron. A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint súlyos incidens történt a bajorországi Rosenheim pályaudvarán. Három férfi – egy jemeni, egy eritreai és egy Sierra Leone-i állampolgár – rátámadt egy 38 éves helyi férfira, miután ő megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek, írta az Origo.

migráns
Utasok várakoznak a Prien am Chiemsee vasútállomáson, Rosenheim járásban, Felső-Bajorországban, Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult. A pályaudvar csarnokában dulakodás alakult ki, amelynek során az áldozat több vágott sebet és zúzódást szenvedett az arcán. A kiérkező rendőrök kezdetben két érintettet találtak a helyszínen, akiket azonnal szétválasztottak. Szemtanúk jelezték, hogy eredetileg hárman ütötték a férfit.

A migránsokat őrizetbe vették

Az egyik gyanúsítottat az állomás környékén, a másikat a közeli városrészben vették őrizetbe. Az elkövetők 28, 31 és 35 évesek.

A rendőrség alkoholszondát is alkalmazott, amely minden érintettnél egy és közel két ezrelék közötti értéket mutatott. A kihallgatás és az azonosítás után a három férfit elengedték, azonban ellenük eljárás indult különösen súlyos testi sértés gyanúja miatt.

A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az áldozatot kórházban látták el, állapota stabil.

Borítókép: Egy német rendőrautó (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk) 

