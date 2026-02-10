Ez Németország: migránsok támadtak egy férfire a pályaudvaron

Migránsok verekedtek egy pályaudvaron. A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint súlyos incidens történt a bajorországi Rosenheim pályaudvarán. Három férfi – egy jemeni, egy eritreai és egy Sierra Leone-i állampolgár – rátámadt egy 38 éves helyi férfira, miután ő megkérte őket, hogy legyenek csendesebbek, írta az Origo.

Utasok várakoznak a Prien am Chiemsee vasútállomáson, Rosenheim járásban, Felső-Bajorországban, Németországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

A szóváltás gyorsan tettlegességig fajult. A pályaudvar csarnokában dulakodás alakult ki, amelynek során az áldozat több vágott sebet és zúzódást szenvedett az arcán. A kiérkező rendőrök kezdetben két érintettet találtak a helyszínen, akiket azonnal szétválasztottak. Szemtanúk jelezték, hogy eredetileg hárman ütötték a férfit.

Die #Bundespolizei ermittelt gegen drei Männer aus dem Jemen, Eritrea bzw. Sierra Leone wegen gefährlicher Körperverletzung. Die drei sollen in #Rosenheim am Bahnhof auf einen Mann eingeschlagen haben, nachdem dieser sie gebeten hatte, ihre Unterhaltung leiser zu führen. *RO pic.twitter.com/BzP6Y8Qsip — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) February 9, 2026

A migránsokat őrizetbe vették

Az egyik gyanúsítottat az állomás környékén, a másikat a közeli városrészben vették őrizetbe. Az elkövetők 28, 31 és 35 évesek.

A rendőrség alkoholszondát is alkalmazott, amely minden érintettnél egy és közel két ezrelék közötti értéket mutatott. A kihallgatás és az azonosítás után a három férfit elengedték, azonban ellenük eljárás indult különösen súlyos testi sértés gyanúja miatt.

A rendőrség vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az áldozatot kórházban látták el, állapota stabil.