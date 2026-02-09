orosz-ukrán háborúfegyverexportdróngyártásZelenszkij

Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában

Európa egyre hangsúlyosabb szerepet kap Ukrajna háborús terveiben. Zelenszkij bejelentése szerint az ország 2026-ban tíz fegyverexport-központot nyit a kontinensen. Ezzel párhuzamosan pedig elindul Németországban az ukrán drónok sorozatgyártása is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 14:41
Zelenszkij Európából tervezi értékesíteni a fegyvereket Forrás: AFP
Európa kulcsszerepet kap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háborús terveiben, az ukrán védelmi ipar nemzetközi terjeszkedésbe kezd. Zelenszkij bejelentése szerint 2026-ban tíz fegyverexport központ nyílik Európában, miközben rövid időn belül indulhat az ukrán drónok gyártása is Németországban – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök tavaly októberben utasította a védelmi minisztériumot az ukrán fegyverek ellenőrzött exportjának előkészítésére, ami februárban kezdetét veszi.

Zelenszkij február 8-án közölte, hogy az európai fegyverexport központok több országban, köztük a balti államokban és Észak-Európában jönnek létre. Az ukrán elnök hangsúlyozta: 

Ukrajna kizárólag azokat a fegyvereket értékesíti külföldre, amelyekből többlettel rendelkezik, az így befolyó bevételeket pedig az ukrán hadsereg megerősítésére fordítják majd.

Az államfő megerősítette azt is, hogy február közepén megkezdődik az ukrán drónok sorozatgyártása Németországban. Elmondása szerint az első elkészült drónt személyesen veszi majd át. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság területén már most is működnek olyan gyártósorok, amelyek ukrán technológiára épülnek. Zelenszkij szerint Európa biztonsága a jövőben a fejlett technológiákon és a drónokon fog múlni.

A fegyverexport és a külföldi gyártókapacitások megnyitása egy átfogó stratégia része, amelynek célja az ukrán fegyvergyártás nemzetközi kiterjesztése. 

Elmondta, hogy jelenleg több, párhuzamos projekt is fut, amelyek döntően ukrán fejlesztésekre és ukrán szakemberek munkájára támaszkodnak. 

Borítókép: Zelenszkij Európából tervezi értékesíteni a fegyvereket (Fotó: AFP)

