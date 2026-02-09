Zelenszkij: Tíz fegyverexport központot nyitunk Európában

Európa kulcsszerepet kap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök háborús terveiben, az ukrán védelmi ipar nemzetközi terjeszkedésbe kezd. Zelenszkij bejelentése szerint 2026-ban tíz fegyverexport központ nyílik Európában, miközben rövid időn belül indulhat az ukrán drónok gyártása is Németországban – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök tavaly októberben utasította a védelmi minisztériumot az ukrán fegyverek ellenőrzött exportjának előkészítésére, ami februárban kezdetét veszi.