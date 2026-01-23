A stratégiai irányváltás állami kezdeményezésre indult el. A francia védelmi minisztérium felkérte a Renault-t, hogy ipari tapasztalatát és gyártási kapacitásait állítsa egy önálló, nemzeti dróngyártás szolgálatába. A vállalat megerősítette: a jövőben a francia haditechnikai hatóságok felügyelete mellett vesz részt pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztésében és sorozatgyártásában, írja az Origo.
Háborúra készül Európa, autók helyett drónokat gyártanak
Az európai gazdaság egyre inkább a háborús logika mentén szerveződik át. A csökkenő nyereség, az elektromos autók piacán zajló kíméletlen verseny és a bizonytalan kereslet miatt az autógyártók új, biztosabb bevételi források után néznek. Ennek jegyében a francia Renault bejelentette: belép a katonai dróngyártásba, és haditechnikai célokra kezd pilóta nélküli repülőeszközöket előállítani.
Sorozatgyártás, nem kísérletezés
A projektben a Renault partnere a francia Turgis Gaillard technológiai vállalat, amely már korábban kifejlesztett egy katonai drónrendszert. Az együttműködés a francia állami fegyverzeti igazgatóság égisze alatt zajlik.
A műszaki részletekről egyelőre kevés információt hoztak nyilvánosságra, de az irány egyértelmű: nem prototípusokról, hanem nagy volumenű sorozatgyártásról van szó. A Renault legfőbb előnye éppen ebben rejlik: a vállalat komoly tapasztalattal rendelkezik összetett rendszerek tömeggyártásában, stabil beszállítói láncokkal és szigorúan kontrollált költségekkel – ez a hadiparban is kulcsfontosságú.
A Les Échos francia gazdasági lap értesülései szerint konkrétan egy távirányítású, nagy hatótávolságú „kóborló lőszerről” van szó, amely precíziós csapásmérésre, valamint felderítési és megfigyelési feladatokra is alkalmas. A tervezett kapacitás elérheti a havi hatszáz darabot, ami egyértelműen ipari léptékű gyártást jelez.
A dróngyártás nagy üzlet
Gazdasági szempontból is vonzó a váltás. A kezdeti szerződés értéke mintegy 35 millió euró, de egy akár tízéves időtávban a projekt összértéke elérheti az egymilliárd eurót is. Ez a bevétel lényegesen kiszámíthatóbbnak tűnik, mint az autópiac jelenlegi, erősen ingadozó kereslete.
Az európai autóipar hadiiparra tér át
A Renault lépése egy szélesebb európai trendbe illeszkedik.
Egyre több autóipari szereplő vizsgálja, miként lehet meglévő gyártókapacitásait és mérnöki tudását a védelmi és biztonsági szektorban hasznosítani.
Nemrég a Porsche Automobil Holding SE – a Volkswagen egyik legnagyobb tulajdonosa – is jelezte, hogy aktívan keresi a lehetőségeket a hadiiparban. A háttérben – a gyengélkedő autópiaci számok mellett – ott is a katonai beruházások gyors növekedése áll.
További Külföld híreink
Borítókép: A Renault autógyár logója (Forrás: Képernyőkép)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A fagy lehet az ukránok végzete + videó
Kijev már nem sokáig húzza.
Béketábor alakul: Magyarország Trump oldalán száll szembe a háborús nyomással
A brüsszeli terv elkészült.
A terror sötét árnyéka borulhat Európára
Dzsihadisták ezrei szabadulhatnak rá a kontinensre.
Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó
A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A fagy lehet az ukránok végzete + videó
Kijev már nem sokáig húzza.
Béketábor alakul: Magyarország Trump oldalán száll szembe a háborús nyomással
A brüsszeli terv elkészült.
A terror sötét árnyéka borulhat Európára
Dzsihadisták ezrei szabadulhatnak rá a kontinensre.
Drónpoklot zúdítottak Ukrajnára + videó
A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!