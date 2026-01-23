Háborúra készül Európa, autók helyett drónokat gyártanak

Sorozatgyártás, nem kísérletezés

A projektben a Renault partnere a francia Turgis Gaillard technológiai vállalat, amely már korábban kifejlesztett egy katonai drónrendszert. Az együttműködés a francia állami fegyverzeti igazgatóság égisze alatt zajlik.

A műszaki részletekről egyelőre kevés információt hoztak nyilvánosságra, de az irány egyértelmű: nem prototípusokról, hanem nagy volumenű sorozatgyártásról van szó. A Renault legfőbb előnye éppen ebben rejlik: a vállalat komoly tapasztalattal rendelkezik összetett rendszerek tömeggyártásában, stabil beszállítói láncokkal és szigorúan kontrollált költségekkel – ez a hadiparban is kulcsfontosságú.

A Les Échos francia gazdasági lap értesülései szerint konkrétan egy távirányítású, nagy hatótávolságú „kóborló lőszerről” van szó, amely precíziós csapásmérésre, valamint felderítési és megfigyelési feladatokra is alkalmas. A tervezett kapacitás elérheti a havi hatszáz darabot, ami egyértelműen ipari léptékű gyártást jelez.

A dróngyártás nagy üzlet

Gazdasági szempontból is vonzó a váltás. A kezdeti szerződés értéke mintegy 35 millió euró, de egy akár tízéves időtávban a projekt összértéke elérheti az egymilliárd eurót is. Ez a bevétel lényegesen kiszámíthatóbbnak tűnik, mint az autópiac jelenlegi, erősen ingadozó kereslete.

Az európai autóipar hadiiparra tér át

A Renault lépése egy szélesebb európai trendbe illeszkedik.

Egyre több autóipari szereplő vizsgálja, miként lehet meglévő gyártókapacitásait és mérnöki tudását a védelmi és biztonsági szektorban hasznosítani.

Nemrég a Porsche Automobil Holding SE – a Volkswagen egyik legnagyobb tulajdonosa – is jelezte, hogy aktívan keresi a lehetőségeket a hadiiparban. A háttérben – a gyengélkedő autópiaci számok mellett – ott is a katonai beruházások gyors növekedése áll.