FerencvárosUEFA Európa-LigaselejtezőFTCAston Villa

Még a ciprusi és izraeli kupagyőztes is jobban járt, mint a Fradi az El-döntő után

A következő idényben az NB I ezüstérmese, a Magyar Kupa-győztes Ferencváros indulhat az Európa-ligában. Noha szerdán több hír is megjelent arról, hogy a Fradi akár a főtáblán is indulhat, amennyiben az Aston Villa nyeri a sorozatot, ez azonban nem igaz. Ugyanakkor az angolok győzelmének Svájcban, Izraelben, Ciprusban és Svédországban is örülhetnek. A Fradinak négy párharcot kell megnyernie, hogy bejusson a főtáblára.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 7:44
A Fradi a Zalaegerszeg elleni bajnokival zárta az idényt, hét év után ezúttal az ezüstéremmel kellett beérniük Fotó: Ladóczki Balázs
A Fradival kapcsolatos álhír abból indult ki, hogy ha az angol hatodik is a BL-ben indul, akkor az ottani Európa-liga-hely felszabadul, amelyet akár a Fradi is megkaphat. Ez azonban nincs így, a megvalósuló átrendezést nem a selejtezősorozatba került klubok együtthatói alapján végzi az UEFA  – ebben valóban Robbie Keane csapata áll az egyik legjobban, ezáltal mind a négy selejtezőkörben kiemelt lehet –, hanem a klubok országainak együtthatója alapján, ebben pedig hazánk csupán a 24. helyen állt a jelenleg mérvadónak számító tavaly szeptemberi rangsorban, hiszen az elmúlt években csak az FTC szerzett Magyarországnak jelentős mennyiségű koefficienspontot.

Vannak csapatok, amelyek jól jártak az Aston Villa sikerével

Az adatokkal foglalkozó Football Meets Data számításai alapján a Villa sikerének négy országban is örülhetnek, Magyarország nincsen közte.

A svájci, izraeli, ciprusi és svéd kupagyőztesnek így nem az első körben, hanem csak a másodikban kell becsatlakoznia az El-selejtezőbe.

Ha a Villa negyedik helyen zár a bajnokságban, akkor a portugál Sporting bejutna a BL ligaszakaszába, míg a norvég Bodö/Glimt és a görög Olimpiakosz a második helyett csak a harmadik selejtezős fordulóban csatlakozna a BL-be.

Ha viszont a Liverpool megelőzi a Villát – ehhez a Poolnak le kell győznie a Brentfordot, míg a Villának a Manchester City otthonában kell kikapnia –, akkor a PL hatodik helyezettje ugye a BL-főtáblára jut, emellett a belga St. Truiden egyből az El ligaszakaszába jut, míg az osztrák Salzburg csak az El-selejtező playoffjában játszana.

Az első selejtezőkör sorsolását június 16-án tartják, a párharc első mérkőzését pedig július 9-én rendezik, azaz a Fradi már akkor elkezdi az idényt, amikor még a labdarúgó-világbajnokság zajlani fog. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
