Jön a Loki, csak az eddigiek folytatását várják Újpesten Dárdaitól és Szélesitől

Péntek este (20.00) az Újpest–Debrecen mérkőzéssel rajtol a labdarúgó NB I 22. fordulója. A történelmi mérleg egyértelműen a lila-fehérek, a jelen formája viszont a hajdúságiakat mellett szól. A Szusza Ferenc Stadionban nemcsak három pont, hanem hitelesség is forog kockán: Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző egyelőre élvezi a bizalmat, de a szurkolók türelme fogyóban van.

2026. 02. 13. 5:27
Szélesi Zoltán és Dárdai Pál duója egyelőre adós az eredményekkel Újpesten Fotó: Újpest FC/ Réti Zsolt
A két csapat 117. alkalommal találkozik egymással az élvonalban. Az eddigi 116 bajnokin 54 újpesti és 26 debreceni győzelem született, 36 döntetlen mellett – jelentős lila-fehér fölény. A Megyeri úton még egyértelműbb a kép: 57 mérkőzésből mindössze ötöt nyert meg a DVSC, legutóbb két éve (2-1), azt megelőzően pedig 2013-ban tudott diadalmaskodni Újpesten.

Bárány Donát ontja a gólokat, de a Debrecennek nem sok babér terem Újpesten. A lila-fehérek Dárdai Pál és Szélesi Zoltán irányításával az első győzelmükre hajtanak
Bárány Donát ontja a gólokat, de a Debrecennek nem sok babér terem Újpesten. A lila-fehérek Dárdai Pál és Szélesi Zoltán irányításával az első győzelmükre hajtanak. Fotó: DVSC

A számok tehát hazai sikert ígérnek, s az Újpest számára talán ez az egyik kapaszkodó a mostani nehéz időszakban. Csakhogy a futball nem a statisztikákból áll, hanem a pillanatnyi erőviszonyokból.

A múlt az Újpest, a jelen viszont a Debrecen győzelmét ígéri

A téli edzőváltás óta az Újpest még nem nyert a Fizz Ligában: Szélesi Zoltán irányításával egy döntetlen és két vereség a mérleg, az utóbbi két fordulóban pedig gólt sem szerzett a csapat. A Ferencváros elleni derbin már a szünetben háromgólos hátrányban volt, és a 3-0-s vereség nemcsak fájó, hanem kijózanító is volt.

Eközben a Debrecen lendületben érkezik a fővárosba. A tavaszt egy döntetlennel és két győzelemmel kezdte, legyőzte a közvetlen rivális Paksot, az ETO otthonában pedig 2-0-ra is vezetett, végül 2-2 lett a vége. A Loki ebben az idényben idegenben csupán egyszer kapott ki, miközben az Újpest hazai mérlege szerény: mindössze nyolc pont a Szuszában.

Október végén a DVSC 5-2-re verte a lilákat, akkor Bárány Donát duplázott. Most is a vendégek számítanak esélyesebbnek, még ha Batik Bence öt sárga lapja miatt nem is léphet pályára.

Sérülések, távozók, magyarázkodás

Az Újpest helyzetét nehezíti Arne Maier kiesése. A nagy reményekkel szerződtetett, 184 Bundesliga-mérkőzéssel rendelkező, U21-es Európa-bajnok német középpályás az FTC elleni derbin, első újpesti bajnokiján már a 35. percben megsérült, és a klub közlése szerint körülbelül egy hónapot kell kihagynia térdprobléma miatt.

Arne Maier a Fradi elleni derbin sérült meg, egy hónapra kidőlt, ami nagy érvágás az Újpestnek
Arne Maier a Fradi elleni derbin sérült meg, egy hónapra kidőlt, ami nagy érvágás az Újpestnek. Fotó: Árvai Károly

Dárdai Pál sportigazgató hangsúlyozta: Maier jó állapotban érkezett, sérülése nincs összefüggésben azzal, melyik mérkőzésen lépett pályára. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a téli átalakítás közepette egy kulcsfigurának szánt futballista esett ki.

Közben Damian Rasak kölcsönbe Lengyelországba, a GKS Katowicéhez távozott. A keret mozgásban van, az új mentalitás építéséről pedig már a Ferencváros elleni meccs előtt beszélt Dárdai. „Az Újpest egy győztes klub volt…, fel kell építeni egy új mentalitást” – fogalmazott, amivel Szélesi is egyetértett. A kérdés immár az: mikor látszik mindez a pályán?

Mert Újpesten a szurkolók nem elméleteket, hanem pontokat akarnak látni. Dárdai Pál és Szélesi Zoltán még élvezi a bizalmat, de miként a klub közösségi felületein a kommentekből leszűrhető, fogyóban a türelem.

 

Egerszegen a Fradi, paksi visszavágó

A listavezető Ferencváros Zalaegerszegen lép pályára, ahol az elmúlt másfél évtizedben csak egyszer kapott ki, ráadásul idegenben továbbra is veretlen. Az ETO–Kisvárda mérkőzés zárja a fordulót: a győriek hét kör óta nem találtak legyőzőre, de az utóbbi két bajnokin csak döntetlent játszottak. Ismét összecsap a kupában nagy meglepetést okozó Diósgyőr és a Paks.

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 20.00

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 14.45
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 17.00
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 19.15

Vasárnap:

  • Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda Master Good 17.45


 

