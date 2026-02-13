Jön a Loki, csak az eddigiek folytatását várják Újpesten Dárdaitól és Szélesitől

A két csapat 117. alkalommal találkozik egymással az élvonalban. Az eddigi 116 bajnokin 54 újpesti és 26 debreceni győzelem született, 36 döntetlen mellett – jelentős lila-fehér fölény. A Megyeri úton még egyértelműbb a kép: 57 mérkőzésből mindössze ötöt nyert meg a DVSC, legutóbb két éve (2-1), azt megelőzően pedig 2013-ban tudott diadalmaskodni Újpesten.

Bárány Donát ontja a gólokat, de a Debrecennek nem sok babér terem Újpesten. A lila-fehérek Dárdai Pál és Szélesi Zoltán irányításával az első győzelmükre hajtanak. Fotó: DVSC

A számok tehát hazai sikert ígérnek, s az Újpest számára talán ez az egyik kapaszkodó a mostani nehéz időszakban. Csakhogy a futball nem a statisztikákból áll, hanem a pillanatnyi erőviszonyokból.

A múlt az Újpest, a jelen viszont a Debrecen győzelmét ígéri

A téli edzőváltás óta az Újpest még nem nyert a Fizz Ligában: Szélesi Zoltán irányításával egy döntetlen és két vereség a mérleg, az utóbbi két fordulóban pedig gólt sem szerzett a csapat. A Ferencváros elleni derbin már a szünetben háromgólos hátrányban volt, és a 3-0-s vereség nemcsak fájó, hanem kijózanító is volt.

Eközben a Debrecen lendületben érkezik a fővárosba. A tavaszt egy döntetlennel és két győzelemmel kezdte, legyőzte a közvetlen rivális Paksot, az ETO otthonában pedig 2-0-ra is vezetett, végül 2-2 lett a vége. A Loki ebben az idényben idegenben csupán egyszer kapott ki, miközben az Újpest hazai mérlege szerény: mindössze nyolc pont a Szuszában.

Október végén a DVSC 5-2-re verte a lilákat, akkor Bárány Donát duplázott. Most is a vendégek számítanak esélyesebbnek, még ha Batik Bence öt sárga lapja miatt nem is léphet pályára.

Sérülések, távozók, magyarázkodás

Az Újpest helyzetét nehezíti Arne Maier kiesése. A nagy reményekkel szerződtetett, 184 Bundesliga-mérkőzéssel rendelkező, U21-es Európa-bajnok német középpályás az FTC elleni derbin, első újpesti bajnokiján már a 35. percben megsérült, és a klub közlése szerint körülbelül egy hónapot kell kihagynia térdprobléma miatt.

Arne Maier a Fradi elleni derbin sérült meg, egy hónapra kidőlt, ami nagy érvágás az Újpestnek. Fotó: Árvai Károly

Dárdai Pál sportigazgató hangsúlyozta: Maier jó állapotban érkezett, sérülése nincs összefüggésben azzal, melyik mérkőzésen lépett pályára. Mindez azonban nem változtat azon, hogy a téli átalakítás közepette egy kulcsfigurának szánt futballista esett ki.