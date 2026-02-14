Saldanha karrierje óriási mélyrepülésben, mióta a Fraditól távozott, de valami nem változott

Saldanha Franko Kovaceviccsel holtversenyben a mai napig a Ferencváros legdrágább érkezője. A 26 éves brazil támadót 2024 nyarán hárommillió euróért vásárolta meg a klub a szerb Partizantól, ugyanakkor mindössze egy idényt töltött az FTC-nél. A brazil az NB I-ben cseleivel, elképesztő megmozdulásaival hívta fel magára a figyelmet, de a technikás játék az Európa-ligában már nem volt elég. Saldanha egy év után az Egyesült Arab Emirátusokba igazolt, a Fradi remek üzletet kötött, ötmillió eurót fizetett ért al-Waszl. Az elmúlt fél évben sokat nem lehetett hallani a brazilról, így megnéztük, hogyan sikerült az ősz Saldanhának.

Saldanha (jobbra) egy évig szórakoztatta a Ferencváros szurkolóit (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI )

Saldanha nem vetette meg a lábát az FTC kezdőjében

A brazil minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen 14 gólt szerzett a Fradi színeiben, a 11-es mezszámban való bemutatkozása emlékezetesre sikeredett: 2024. szeptember 15-én a másodosztályú Budafok otthonában a második félidőben állt be, rövid idő alatt két gólt szerzett a Magyar Kupában, technikai képzettsége miatt gyorsan megszerették a szurkolók. Aztán az NB I-ben is berobbant, az első két meccsén négyszer volt eredményes, a Puskás Akadémia ellen 26 perc alatt triplázott. Saldanha kezdőként azonban elvétve kapott esélyt Pascal Jansentől, miután fizikailag nem ütötte meg a kíván szintet.

A technikás csatár labdával általában varázsolt, de amikor védekezni, letámadni kellett, akkor húzta a száját, mindez az Európa-ligában jött ki igazán. Ebben a sorozatban minden meccsen játszott, de csak ötször volt kezdő, s kettőször volt végig a pályán.

A brazil megítélésében végül ez játszott főként szerepet, sokan nem is bánták, hogy 2025 nyarán távozott, hiszen Varga Barnabás volt az első számú góltermelő. És a magyar mellett ott volt még például Alekszandar Pesics is, a januárban érkező Robbie Keane neki is előszeretettel adott bizalmat.

Dubaj Budapest helyett

Amikor a brazil a dubaji székhelyű al-Waszl csapatához igazolt, akkor a Nemzeti Sportnak ezt mondta a váltásról. – A mostani lehetőséget nem lehetett visszautasítani. Klubot választottam, nem várost. Amikor a Ferencváros hívott, akkor sem arra voltam kíváncsi, hogy milyen hely Budapest, vannak-e jó éttermek, elegáns kávézók, mivel tudom elütni a szabadidőmet.