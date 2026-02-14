SaldanhaMatheus SaldanhaFTCDubaj

Saldanha karrierje óriási mélyrepülésben, mióta a Fraditól távozott, de valami nem változott

A brazil Matheus Saldanha mindössze egy évet töltött az FTC-nél, majd 2025-ben az Egyesült Arab Emirátusokba igazolt kecsegtető fizetésért. A korábbi Liverpool-játékos, Roberto Firmino hasonmásának is nevezhető Saldanha ősze balul sikerült, a dubaji al-Waszlnál sem volt rendszeresen kezdő, mindössze két gólt rúgott támadóként. Klubja télen kölcsön is adta a kiesés ellen küzdő al-Sharjah-nak. Saldanha még nyáron nyilatkozott a céljairól, ezt felelevenítve fájdalmas, hogy milyen lejtmenetben van a Ferencvárostól ötmillió euróért távozó 26 éves játékos.

Perlai Bálint
2026. 02. 14. 6:53
Saldanha az FTC színeiben legutoljára a Paks elleni vesztes Magyar Kupa-döntőn lépett pályára Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Saldanha Franko Kovaceviccsel holtversenyben a mai napig a Ferencváros legdrágább érkezője. A 26 éves brazil támadót 2024 nyarán hárommillió euróért vásárolta meg a klub a szerb Partizantól, ugyanakkor mindössze egy idényt töltött az FTC-nél. A brazil az NB I-ben cseleivel, elképesztő megmozdulásaival hívta fel magára a figyelmet, de a technikás játék az Európa-ligában már nem volt elég. Saldanha egy év után az Egyesült Arab Emirátusokba igazolt, a Fradi remek üzletet kötött, ötmillió eurót fizetett ért al-Waszl. Az elmúlt fél évben sokat nem lehetett hallani a brazilról, így megnéztük, hogyan sikerült az ősz Saldanhának.

Saldanha (jobbra) egy évig szórakoztatta a Ferencváros szurkolóit
Saldanha (jobbra) egy évig szórakoztatta a Ferencváros szurkolóit (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI )

Saldanha nem vetette meg a lábát az FTC kezdőjében

A brazil minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen 14 gólt szerzett a Fradi színeiben, a 11-es mezszámban való bemutatkozása emlékezetesre sikeredett: 2024. szeptember 15-én a másodosztályú Budafok otthonában a második félidőben állt be, rövid idő alatt két gólt szerzett a Magyar Kupában, technikai képzettsége miatt gyorsan megszerették a szurkolók. Aztán az NB I-ben is berobbant, az első két meccsén négyszer volt eredményes, a Puskás Akadémia ellen 26 perc alatt triplázott. Saldanha kezdőként azonban elvétve kapott esélyt Pascal Jansentől, miután fizikailag nem ütötte meg a kíván szintet. 

A technikás csatár labdával általában varázsolt, de amikor védekezni, letámadni kellett, akkor húzta a száját, mindez az Európa-ligában jött ki igazán. Ebben a sorozatban minden meccsen játszott, de csak ötször volt kezdő, s kettőször volt végig a pályán.

A brazil megítélésében végül ez játszott főként szerepet, sokan nem is bánták, hogy 2025 nyarán távozott, hiszen Varga Barnabás volt az első számú góltermelő. És a magyar mellett ott volt még például Alekszandar Pesics is, a januárban érkező Robbie Keane neki is előszeretettel adott bizalmat.

Dubaj Budapest helyett

Amikor a brazil a dubaji székhelyű al-Waszl csapatához igazolt, akkor a Nemzeti Sportnak ezt mondta a váltásról. – A mostani lehetőséget nem lehetett visszautasítani. Klubot választottam, nem várost. Amikor a Ferencváros hívott, akkor sem arra voltam kíváncsi, hogy milyen hely Budapest, vannak-e jó éttermek, elegáns kávézók, mivel tudom elütni a szabadidőmet. 

Tudtam, hogy címekért harcolhatok, pályára léphetek európai kupában, és támadó szellemű együttes tagja lehetek. Dubaj nagyszerű hely, ismertem korábbról is, de nem azért igazoltam ide, hogy a turista látnivalókat élvezzem

Matheus Saldanha a Paks ellen többször is játszott az FTC színeiben, gólt azonban nem szerzett Bognár Györgyék ellen
Matheus Saldanha a Paks ellen többször is játszott az FTC színeiben, gólt azonban nem szerzett Bognár Györgyék ellen  (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI )

Saldanha a Fradi után nem tartja visszalépésnek, hogy nem Európában folytatta karrierjét, szerinte nagy hiba lebecsülni a Közel-Kelet futballját. Példaként felhozta, hogy 2024-ben az ázsiai Bajnokok Ligáját az emírségekbeli al-Ain nyerte meg. Saldanha arról már nem beszélt, hogy egy ilyen átigazolás hatalmas kockázattal jár, főleg az ő korában, augusztusban lett 26 éves. Az európai topcsapatok radarján Ázsiában futballozva nem nagyon van rajta, kevés példa van arra, hogy ebből a térségből újra a legmagasabb szintre lehet eljutni. 

Saldanha korábban elmondta, egyszer a La Ligában szeretne játszani, ez a nagy álma, ez azért Ázsiából nem lesz egyszerű, főleg az elmúlt fél évét látva.

Saldanhának nem jöttek a gólok az új csapatában

Az említett interjúban Saldanha elmondta, bajnok és gólkirály szeretne Dubajban lenni. Nos, ezek aligha fognak idén sikerülni.

Saldanha 11 meccsen játszott a bajnokságban, négyszer volt kezdő, hétszer csere, ezeken mindössze egy gólt szerzett, emellett még az ázsiai BL-ben volt egy gólja. A huszonkét mérkőzésen szerzett két találat azonban nem veretes statisztika. 

2026 januárjában aztán a bajnokságban negyedik, de 15 meccsen mindössze 19 gólt szerző al-Waszl keretéből is kikerült, mindez pedig nem véletlen, a hónap végén már Dubaj külvárosában található al-Sharjah csapata jelentette be, hogy kölcsönvette az idény végéig. Kissé ironikus, hogy pont az az együttes csapott le Saldanhára, amelyik ellen egyedül volt eredményes a bajnokságban. A balszerencsés idényben a brazil támadó pedig újabb nehézséggel küzd. Az al-Sharjah színeiben a második meccsén már kezdett, de a 68. percben le kellett cserélni, a Transfermarkt információi szerint sérülés áll emögött. Új klubja egyébként a 14 csapatos első osztályban a kilencedik helyen áll 15 forduló után, a kiesőzóna mindössze öt pontra van.

Saldanha második mérkőzése új csapatában:

A konditermet továbbra sem szereti Saldanha

A játékos a közösségi médiában továbbra is népszerű, az Instagramon több mint 500 ezren követik. A téli klubváltása után már új csapata mezében pózolt, s azt finoman megjegyezhetjük, hogy a brazil továbbra sem tökéletes fizikai állapotával hívja fel magára a figyelmet, így már talán megértjük, hogy ősszel miért nem játszott végig egy mérkőzést sem... Ugyanakkor Saldanha fülig érő mosolyát Ázsiába is magával vitte.

Saldanha legjobb megmozdulási az FTC színeiben:

