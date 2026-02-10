Rendkívüli

Ronaldo lenyomta az arabokat, megvan a konfliktus feloldása

A portugál sajtó szerint lezárult az al-Nasszrnál kirobbant belháború, amiben Karim Benzema meglepő klubváltása jelentette az utolsó cseppet a pohárban. Cristiano Ronaldo két bajnokit kihagyott tiltakozásképp, majd miután a klub több ponton engedett, a legfrissebb hírek szerint már a visszatérést tervezi, a szaúdi liga szombati fordulójában, az Al-Fateh ellen léphet ismét pályára.

2026. 02. 10. 7:40
Visszavárják Ronaldót az al-Nasszr szurkolói Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
Cristiano Ronaldo az elmúlt hetekben látványosan kivonta magát az al-Nasszr mindennapjaiból. Bár edzésre járt, két egymást követő bajnokin sem lépett pályára, amit nem csak Szaúd-Arábiában, szerte a világon sztrájkként értelmeztek. A háttérben a portugál lapok szerint komoly elégedetlenség húzódott: Ronaldo úgy érezte, a klub nem mutat kellő ambíciót sem az átigazolási piacon, sem a belső működésben.

Cristiano Ronaldo állítólag Karim Benzema átigazolása akadt ki végleg. Engedett az al-Nasszr, a portugál sztár szombaton újra játszik a szaúdi ligában
Cristiano Ronaldo állítólag Karim Benzema átigazolása akadt ki végleg. Engedett az al-Nasszr, a portugál sztár szombaton újra játszik a szaúdi ligában Fotó: Wun Suen / AFP

A tiltakozás különösen éles kontrasztot kapott attól, hogy az Al-Nasszr nélküle is nyerni tudott – előbb az Al-Riyadh, majd az Al-Ittihad ellen –, ám ez nem csillapította a feszültséget. Ronaldo célja nem a csapat meggyengítése volt, hanem az, hogy kikényszerítse a változást.

Benzema mint gyújtópont: itt borult fel minden

A konfliktus végső kirobbanásához állítólag Karim Benzema átigazolása vezetett. Ronaldo korábbi Real Madrid-beli csapattársa nem az al-Nasszrhoz, hanem a rivális al-Hilalhoz került, ráadásul azonnal főszereplővé vált új csapatában. A portugál sajtó szerint Ronaldo számára ez egyértelmű jelzés volt: miközben az al-Hilal sztárokat igazol, az ő klubja mindössze egy fiatal középpályással erősített a téli időszakban.

A helyzetet tovább élezte, hogy az al-Hilal – csakúgy, mint az al-Nasszr – a szaúdi állami befektetési alaphoz (PIF) köthető, így Ronaldo fejében felmerült az egyenlőtlen bánásmód gyanúja. Ez lett az a pont, ahol már nemcsak szakmai, hanem presztízskérdésről is szó volt.

Hatalmi harc és engedmények: az al-Nasszr meghátrált

Az A Bola értesülései szerint a klubon belül vezetői hatáskörök befagyasztása, elmaradt kifizetések és döntési bénultság is nehezítette az Al-Nassr működését. Ronaldo különösen érzékenyen reagált arra, hogy stábtagok fizetése csúszott, miközben a klub a világ egyik legjobban fizetett játékosát alkalmazza.

A megoldás végül kompromisszum lett:

  • rendezték a vitatott kifizetéseket,
  • visszaadták bizonyos jogköröket José Semedónak, a Ronaldo-közeli vezérigazgatónak,
  • és megerősítették Simão Coutinho sportigazgató pozícióját is.

A szaúdi liga ugyanakkor külön közleményben hangsúlyozta: minden klub önálló, és „senki – még Cristiano Ronaldo sem – áll a rendszer felett”. A háttéralkuk azonban arra utalnak, hogy Ronaldo nyomása célba ért.

Visszatérés a pályára: mikor játszik újra Ronaldo?

A jelenlegi információk szerint Ronaldo nem az AFC-sorozat hétközi mérkőzésén, hanem a szaúdi bajnokság folytatásakor tér vissza. A kijelölt dátum szombat, az ellenfél az al-Fateh.

Ronaldo 2023 januárja óta nem nyert komoly trófeát az al-Nasszrral, miközben riválisai – köztük épp Benzema új csapata – sikereket halmoznak. A mostani konfliktus lezárása ezért nemcsak egy belső vitáról szól, hanem arról is, hogy a szaúdi projekt Ronaldóval vagy nélküle képzelhető-e el.

 

