Ronaldo lenyomta az arabokat, megvan a konfliktus feloldása

Cristiano Ronaldo az elmúlt hetekben látványosan kivonta magát az al-Nasszr mindennapjaiból. Bár edzésre járt, két egymást követő bajnokin sem lépett pályára, amit nem csak Szaúd-Arábiában, szerte a világon sztrájkként értelmeztek. A háttérben a portugál lapok szerint komoly elégedetlenség húzódott: Ronaldo úgy érezte, a klub nem mutat kellő ambíciót sem az átigazolási piacon, sem a belső működésben.

Cristiano Ronaldo állítólag Karim Benzema átigazolása akadt ki végleg. Engedett az al-Nasszr, a portugál sztár szombaton újra játszik a szaúdi ligában Fotó: Wun Suen / AFP

A tiltakozás különösen éles kontrasztot kapott attól, hogy az Al-Nasszr nélküle is nyerni tudott – előbb az Al-Riyadh, majd az Al-Ittihad ellen –, ám ez nem csillapította a feszültséget. Ronaldo célja nem a csapat meggyengítése volt, hanem az, hogy kikényszerítse a változást.

Benzema mint gyújtópont: itt borult fel minden

A konfliktus végső kirobbanásához állítólag Karim Benzema átigazolása vezetett. Ronaldo korábbi Real Madrid-beli csapattársa nem az al-Nasszrhoz, hanem a rivális al-Hilalhoz került, ráadásul azonnal főszereplővé vált új csapatában. A portugál sajtó szerint Ronaldo számára ez egyértelmű jelzés volt: miközben az al-Hilal sztárokat igazol, az ő klubja mindössze egy fiatal középpályással erősített a téli időszakban.

A helyzetet tovább élezte, hogy az al-Hilal – csakúgy, mint az al-Nasszr – a szaúdi állami befektetési alaphoz (PIF) köthető, így Ronaldo fejében felmerült az egyenlőtlen bánásmód gyanúja. Ez lett az a pont, ahol már nemcsak szakmai, hanem presztízskérdésről is szó volt.

Hatalmi harc és engedmények: az al-Nasszr meghátrált

Az A Bola értesülései szerint a klubon belül vezetői hatáskörök befagyasztása, elmaradt kifizetések és döntési bénultság is nehezítette az Al-Nassr működését. Ronaldo különösen érzékenyen reagált arra, hogy stábtagok fizetése csúszott, miközben a klub a világ egyik legjobban fizetett játékosát alkalmazza.

A megoldás végül kompromisszum lett:

rendezték a vitatott kifizetéseket,

visszaadták bizonyos jogköröket José Semedónak, a Ronaldo-közeli vezérigazgatónak,

és megerősítették Simão Coutinho sportigazgató pozícióját is.

A szaúdi liga ugyanakkor külön közleményben hangsúlyozta: minden klub önálló, és „senki – még Cristiano Ronaldo sem – áll a rendszer felett”. A háttéralkuk azonban arra utalnak, hogy Ronaldo nyomása célba ért.