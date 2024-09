Saldanha: jött, látott és egymaga kiütötte a Puskást

Mindenki arról beszélt az Üllői úton a Puskás Akadémia elleni találkozó előtt, ha a Ferencváros nem tudja folytatni a hibátlan sorozatát a hazai bajnokságban – azaz pontot vagy netán pontokat veszít a felcsútiak ellen –, az bizony Pascal Jansen állásába kerülhet. Akár még a csütörtöki, az angol Tottenham elleni Európa-liga találkozó előtt is. Sokan emlegették, hogy a csapat eredményeivel itthon nincs gond – a nemzetközi mezőnyben már annál inkább –, ráadásul olyan hírek érkeznek az csapat háza tájáról, hogy az öltözőben is nő a feszültség. Példaként Abu Fanit és Botka Endrét emlegetik, és amikor hivatalosan bejelentették, hogy utóbbi sérülés miatt a zöld-fehérek meccskeretébe sem fért be, a szurkolók nagy része egy mosoly kíséretében csak legyintett egyet. A majd tízezres nézősereg hatalmas tapssal köszöntötte azokat a katonákat, akik az előző napokban a gátakon küzdöttek az ár ellen.

Eddig 28-szor csaptak össze az élvonalban, az eddigi mérleg tíz ferencvárosi siker, 12 döntetlen, hat felcsúti diadal. A bajnokikat tekintve az FTC négyes nyeretlenségi szériában van a felcsútiakkal szemben (két döntetlen, két vereség), a Magyar Kupában viszont tavaly novemberben emlékezetes nagy csatában, hosszabbításban 4-3-ra a zöld-fehér gárda győzött. Jansen alaposan felforgatta a csapatát a rangadóra, ugyanis az Anderlecht elleni kezdőcsapatból hatan kerültek partvonalon kívülre, ám a holland mester ezen a létfontosságú találkozón sem merte meghúzni hazai pályán, hogy Varga Barnabás mellett a Partizan Beogradtól hárommillió euróért megvett, a előző szerb bajnokságban társgólkirályi címig jutó Saldanha is bekerüljön a kezdőcsapatba.

A találkozó első félideje egyébként jó játékot hozott, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Puskás nem állt be védekezni, hanem nyílt sisakos játékkal a győzelemre játszott. Mindkét kapu előtt alakítottak ki a csapatok helyzeteket. Ugyanakkor rengeteg pontatlanság is becsúszott a játékba, például a 20. percben a következő történt alig tíz másodperc alatt: a felcsúti Maceiras bedobása Civicé lett, aki passzolt Abu Faninak, a középpályás emelése a Puskás csapatkapitányának, Nagy Zsoltnak a lábán landolt, aki indította Puljicot, akit azonnal leszerelt Raul Gustavo. A nézők azt sem tudták, sírjanak vagy nevessenek inkább…

Ezúttal remekül cserélt Pascal Jansen, a beállított játékosai eldöntötték a rangadót (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A 42, percben viszont nem győztek tapsolni, ugyanis Dibusz Dénes olyan bravúrt mutatott be Levi lövésénél, amit ritkán látni magyar pályákon. Maradt a gól nélküli döntetlen az első félidőben. A zöld-fehér szurkolók abban bíztak, hogy a Fradi tartja magát az őszi formájához, hiszen eddig mindhárom hazai bajnokiját egygólos különbséggel nyerte meg, otthon 2024-ben még veretlen, legutóbb április 20-án, a Kisvárda ellen vesztett pontot (0–0).

Azt nem lehetett megtudni, mi zajlott le a Fradi öltözőjében, de a zöld-fehérek sokkal agilisabban kezdte a második 45 percet, mint az elsőt, ennek köszönhetően a vendégek kapusa, Pécsi az 51 percben már a második védését mutatta be, és a második esetben Traoré lövésénél már-már a bravúr határát is súrolta. Aztán a 65. percben Pascal Jansen cserére szánta el magát, pályára küldte a Zachariassen, Kehinde, Saldanha triót, és egy perc múlva máris vezetett a Fradi. Kehinde indult el szélvészgyorsan, majd tökéletes labdával kiugratta Saldanhát, aki higgadtan a kapuson átemelve megszerezte a vezetést. Ahogy Budafokon, a kupameccsen, ezúttal a bajnokságban a Puskás ellen is elég volt a brazil csatárnak egy perc, hogy betaláljon.

Saldanhának elég volt 15 perc a mesterhármashoz (Fotó: Szabó Miklós)

A Fradi egyre jobban belelendült, és a 76. percben megint összeállt a Kehinde–Saldanha-duó. Előbbi rárontott a labdát dajkálgató Pécsire, aki a Ferencváros támadójába rúgta a labdát, ami így Saldanha elé pattant, aki biztosan gurította azt a hálóba. Majd a 82. percben a harmadik csere, Zachariassen is megmutatta, van értelme őt pályára küldeni. A norvég egy pazar labdaátvétel után adta középre a labdát, és az ötösről Saldanha sarokkal fantasztikus gólt lőtt. Negyedóra alatt mesterhármas! A végeredmény 3-0 lett, maradt a Ferencváros százszázalékos teljesítménye, amivel visszavette a vezetést a bajnoki táblázaton.

Ha a brazil így folytatja, a szerb bajnokság után könnyedén a magyar gólkirályi címet is megszerzi majd. Ugyanakkor végre van Vargán kívül egy gólvágója a Fradinak, aki remélhetőleg az Európa-liga alapszakaszában is elkezdi termel a gólokat.