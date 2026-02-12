Ősszel még a lelátóról szurkolt, most Robbie Keane lepte meg ajándékkal a Fradi 16 éves tehetségét

Valószínűleg sokan nem vésték fel a naptárukba a Ferencváros és a Csákvár Magyar Kupa-nyolcaddöntős mérkőzését, a Fradi hozta a kötelezőt, 4-0-ra megnyerte a meccset . A találkozó kapcsán lehetne arról is beszélni, hogy Robbie Keane vezetőedző egyértelműen reagált a Tottenham megüresedő kispadjával kapcsolatos pletykákra, de sokkal inkább szívet melengető történet a 16 éves Czéh Barnabásé, aki a Csákvár elleni meccsen a 77. percben állt be csereként. Az ilyen történetek mutatják meg igazán a Magyar Kupa különlegességét.

Az FTC simán nyert a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Csákvár ellen, többek között a 16 éves Czéh Barnabás is debütált Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane ajándéka a 16 éves fiatalnak az FTC-meccs után

A fiatal tehetség Jonathan Levit váltotta, és jól szállt be a mérkőzésbe, kilenc labdaérintése volt, nyolc sikeres passza is, majd a lefújás után a kamerák előtt sem ijedt meg, profi nyilatkozatot adott. – Ez volt az álmom, és ma valóra vált. Felülmúlhatatlan, hogy én ma be tudtam állni ezen a mérkőzésen, nagy köszönet jár minden stábtagnak és vezetőnek, akik ma bíztak bennem.

Minden 16 éves fiatalnak ez az álma, hogy a Ferencvárosban játszhasson, nem találom a szavakat... A házim még nincs kész, este muszáj lesz megcsinálnom

– válaszolta mosolyogva a gimnáziumba járó tini, akinek a kezében ekkor már a mérkőzés labdája volt. Mindez pedig nem véletlen, Robbie Keane adta oda neki az öltözőben. Az ír vezetőedző beszédét a Fradi a közösségi médiában osztotta meg.

– A futball néha érdekes helyzetet alakít. Tegnap még iskolába voltál, ugye? – szegezte a kérdést Czéhnek. – Sok fiatalt akartam pályára küldeni, akik remekül illeszkednek a szakmai stáb elvárásaiba. 16, 18 és 19 éves labdarúgók voltak a pályán, és nyertünk. Kilenc labdaérintésed volt, ebből nyolc sikeres volt. Következőnek már tízből tíz lesz jó. Biztosan nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagy velünk – üzente Keane a 16 éves játékosnak.

Keane kiemelte a többi FTC-játékost is, akik pacsiztak vele, biztatták a fiatal futballistát, majd zárásnak adott neki egy tollat az iskolába, és a labdát is, amit utána a társai is aláírtak.

Az biztos, hogy a 16 éves játékost csütörtökön az iskolában sztárnak kezelték, míg a többiek otthon a házi feladatot írták és a dolgozatokra készültek, addig az osztálytársuk a Groupama Arénában játszott.

Egyébként említést érdemel a 19 évesen kezdőként játszó Lakatos Csongor, illetve a két 18 éves Fradi-nevelés, Gólik Benjámin és Madarász Ádám is. Bár utóbbi kettő már rutinosabb az ilyen helyzetekben, Gólik hétről hétre Soroksáron játszik, Szarvaskenden a Fradi színeiben triplázott is a Magyar Kupában, míg Madarász a Nottingham Forest elleni Európa-liga-meccsen állt be csereként, mellette az NB I-ben már kilenc meccsen játszott, legutóbb éppen az Újpest elleni derbin.