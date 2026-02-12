Ősszel még a lelátóról szurkolt, most Robbie Keane lepte meg ajándékkal a Fradi 16 éves tehetségét

Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

Mesébe illő történet Czéh Barnabásé. A Ferencváros 16 éves játékosa szerdán a Csákvár ellen bemutatkozott Robbie Keane csapatában a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, majd a lefújás után az öltözőben az ír vezetőedző hosszasan dicsérte a magyar tehetséget, aki még egy tollat is kapott, hogy a házi feladatát otthon meg tudja írni. Czéh Barnabás pár hónapja még a lelátóról figyelte társait az Európa-ligában.

Perlai Bálint
2026. 02. 12. 11:16
Czéh Barnabás és Robbie Keane kupaktanácsa, mielőtt a 16 éves játékos beállt az FTC–Csákvár kupamérkőzésen
Valószínűleg sokan nem vésték fel a naptárukba a Ferencváros és a Csákvár Magyar Kupa-nyolcaddöntős mérkőzését, a Fradi hozta a kötelezőt, 4-0-ra megnyerte a meccset . A találkozó kapcsán lehetne arról is beszélni, hogy Robbie Keane vezetőedző egyértelműen reagált a Tottenham megüresedő kispadjával kapcsolatos pletykákra, de sokkal inkább szívet melengető történet a 16 éves Czéh Barnabásé, aki a Csákvár elleni meccsen a 77. percben állt be csereként. Az ilyen történetek mutatják meg igazán a Magyar Kupa különlegességét.

Az FTC simán nyert a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Csákvár ellen, többek között a 16 éves Czéh Barnabás is debütált
Az FTC simán nyert a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Csákvár ellen, többek között a 16 éves Czéh Barnabás is debütált

Robbie Keane ajándéka a 16 éves fiatalnak az FTC-meccs után

A fiatal tehetség Jonathan Levit váltotta, és jól szállt be a mérkőzésbe, kilenc labdaérintése volt, nyolc sikeres passza is, majd a lefújás után a kamerák előtt sem ijedt meg, profi nyilatkozatot adott. – Ez volt az álmom, és ma valóra vált. Felülmúlhatatlan, hogy én ma be tudtam állni ezen a mérkőzésen, nagy köszönet jár minden stábtagnak és vezetőnek, akik ma bíztak bennem. 

Minden 16 éves fiatalnak ez az álma, hogy a Ferencvárosban játszhasson, nem találom a szavakat... A házim még nincs kész, este muszáj lesz megcsinálnom

– válaszolta mosolyogva a gimnáziumba járó tini, akinek a kezében ekkor már a mérkőzés labdája volt. Mindez pedig nem véletlen, Robbie Keane adta oda neki az öltözőben. Az ír vezetőedző beszédét a Fradi a közösségi médiában osztotta meg.

– A futball néha érdekes helyzetet alakít. Tegnap még iskolába voltál, ugye? – szegezte a kérdést Czéhnek. – Sok fiatalt akartam pályára küldeni, akik remekül illeszkednek a szakmai stáb elvárásaiba. 16, 18 és 19 éves labdarúgók voltak a pályán, és nyertünk. Kilenc labdaérintésed volt, ebből nyolc sikeres volt. Következőnek már tízből tíz lesz jó. Biztosan nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagy velünk – üzente Keane a 16 éves játékosnak.

Keane kiemelte a többi FTC-játékost is, akik pacsiztak vele, biztatták a fiatal futballistát, majd zárásnak adott neki egy tollat az iskolába, és a labdát is, amit utána a társai is aláírtak. 

Az biztos, hogy a 16 éves játékost csütörtökön az iskolában sztárnak kezelték, míg a többiek otthon a házi feladatot írták és a dolgozatokra készültek, addig az osztálytársuk a Groupama Arénában játszott.

Egyébként említést érdemel a 19 évesen kezdőként játszó Lakatos Csongor, illetve a két 18 éves Fradi-nevelés, Gólik Benjámin és Madarász Ádám is. Bár utóbbi kettő már rutinosabb az ilyen helyzetekben, Gólik hétről hétre Soroksáron játszik, Szarvaskenden a Fradi színeiben triplázott is a Magyar Kupában, míg Madarász a Nottingham Forest elleni Európa-liga-meccsen állt be csereként, mellette az NB I-ben már kilenc meccsen játszott, legutóbb éppen az Újpest elleni derbin.

Kicsoda Czéh Barnabás, a Fradi 16 éves debütálója?

A középpályás vezetékneve ismerősen csenghet, ugyanis édesapja, Czéh László  az 1994/1995-ös szezonban magyar bajnoki címet nyert a Ferencvárossal, majd Magyar Kupát is, 52 meccsen 12-szer volt eredményes a zöld-fehéreknél. Keane a tévének nyilatkozva egyébként Czéh Barnabás szüleit is külön kiemelte, akik minden bizonnyal hasonlóan sok energiát tettek bele, hogy kisfiúk 16 évesen bemutatkozzon a Fradi felnőttcsapatában.

Czéh László jelenleg a másodosztályú Kecskemét klubigazgatója, s pechjére a KTE és a Fradi egy időpontban játszott az MK-ban. Ugyanakkor a klubigazgatónak dupla örömöt hozott a forduló: a KTE az MTK-t 2-1-re legyőzte. Az ágrajz alapján a Fradi és a Kecskemét az elődöntőben játszhat egymással, ha mindkét csapat eljut odáig.

Mindezek után nem is meglepő, hogy Czéh fia is a kecskeméti akadémián kezdett el futballozni, ahol a Fradi 2023 nyarán csapott le rá. Már ekkor, 14 évesen az U15-ösöknél volt kezdőjátékos, de az U16-osoknál is játszott. A mostani idényben az U17-es mezőnyben számít alapembernek, decemberben az Illés Akadémia ellen 4-1-re megnyert mérkőzésen duplázott, összesen négy gólnál jár az évadban.

A 16 éves Czéh Barnabás Instagram-oldaláról kiderül, hogy szeptemberben a cseh Viktoria Plzen elleni El-meccsen még a lelátóról nézte a társait, rá négy és fél hónappal viszont már a pályán volt, majd a lefújás után a B-közép őt éltette, akik természetesen emlékeznek édesapjára. 

Czéh rúgótechnikájára sem lehet panasz, az oldalán közzétett rövid videók egyikén hatalmas szabadrúgásgólt lőtt egy utánpótlás-mérkőzésen.

Az FTC a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Kazincbarcikával találkozik, a legjobb nyolc mezőnye ma, azaz csütörtök este lesz teljes az ETO FC–Videoton párharc győztesével.

