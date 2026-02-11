Katasztrófáról beszélt a sikercsapat kapitánya, az edző kínjában nevetett

Az előző két kiírásban aranyérmes Paksra rá sem lehetett ismerni. A gólratörő, egyúttal kemény, határozott játékáról ismert tolnai együttes sorra kapta a találatokat a bajnokságban gyengélkedő, kieső pozícióba zuhant Diósgyőrtől. Bognár György vezetőedző a 6-2-es vereséget igyekszik a helyén kezelni, s talált pozitívumot.

Bognár Györgynek újra össze kell raknia a paksi csapatot Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Bognár György a szurkolókat dicsérte

– Szerintem az első percben elment a mérkőzés – nyilatkozta kínosan nevetve Bognár György az M4 Sportnak a hatalmas zakó után.

– Nagy védelmi hibáink voltak az első 20 percben, ebből rúgott gólokat az ellenfél. Gratulálok a Diósgyőrnek, megérdemelten jutott tovább!

Mi most abban a fázisban vagyunk, amikor nem a csapatot építjük, hanem a keretet alakítjuk ki, de menni fog ez. Benne van egy-egy vereség is.

Le a kalappal a szurkolóink előtt, hat kapott gólnál is minket bíztattak. Velük mindenképpen elégedettek lehetünk. Próbálkoztunk mi becsülettel, csak rosszul játszottunk. Sok mindent helyre kell raknunk!

Az egyaránt a Ferencvároshoz igazolt Ötvös Bencét a nyáron, Osváth Attilát a múlt héten elveszítő Paks vezetőedzőjének valamit ki kell találnia. Egyrészt szombaton ismét az NB I-ben az életéért, azaz a bennmaradásért küzdő DVTK látogat Paksra, másrészt – a kupakiesést is beleszámítva – három meccses vereségsorozatnál tart Bognár György csapata.

„Ez csúnya volt”

A kupameccsen gólt szerző Windecker József nem ismert saját magukra.

– Az első 20 perc katasztrófa volt! Nem nyertünk párharcot, holott a mi játékunk azon alapul. A Diósgyőr mindent berúgott. A félidőben rendezni szerettük volna a sorokat, de nagy helyzetünk után egyből gólt kaptunk. Mondanám, hogy két és fél évente belefér egy vereség a kupában, de így nem – fogalmazott önkritikusan a Paks csapatkapitánya.

A fejekben kell rendet rakni. Talán elkalandoztunk, elfelejtettük, milyen nehéz eljutni a Magyar Kupa-döntőbe. Van két teljes napunk, javítanunk kell, mert ez csúnya volt

– mondta Windecker József.

A Paks tehát két MK-győzelem után kiesett a nyolcaddöntőben, nem védheti meg a címét. Az NB I-ben a negyedik helyen áll, 4 pontra a 3. Debrecentől. A tavalyi bronz- és a 2024-es bajnoki ezüstérem is kötelezi a jó szereplésre a csupa magyar játékost foglalkoztató, ám úgy tűnik, gödörbe került csapatot.