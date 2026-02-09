„Ukrajna csatlakozása az egész EU-t szétverné”

Hortay Olivér közösségi oldalán rámutatott: nemcsak a magyar családok nem lennének hajlandók „családonként milliókat” áldozni Ukrajna felzárkóztatására, hanem a németek és a franciák sem.

Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője (Fotó: Havran Zoltán)

Szerinte az ukrán csatlakozás költségei olyan mértékűek lennének, hogy azok alapjaiban rengetnék meg az uniós költségvetést és a tagállamok közötti viszonyokat.

Mint ismert az Európai Bizottság kiszivárgott terve szerint Brüsszel kulcsszerepet vállalna Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítésének finanszírozásában, miközben felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és csatlakozását akár már 2027-ig. A terv egy menetrendet vázol fel, amely az újjáépítés mellett Ukrajna gyors bevonását célozza az EU közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt.

A szakember külön kitért a mezőgazdaság kérdésére is. Hortay Olivér szerint az alacsony minőségű ukrán termények tömeges beáramlása nemcsak a magyar gazdákat sodorná válságba, hanem számos nyugat-európai termelőt is. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is korábban lapunknak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása súlyos kockázatokat hordoz, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió eddigi bővítési gyakorlatát.

A szakértő szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel.

Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt.

Súlyos következmények a magyar mezőgazdaságra

A tervek harmadik, Magyarország szempontjából különösen érzékeny eleme Ukrajna gyorsított bevonása lenne az Európai Unió közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt. A szakértő szerint ez elsősorban az agrárszektort érintené hátrányosan.

Ukrajna rendkívül jó minőségű termőfölddel rendelkezik, miközben jelenleg nem köteles betartani az uniós környezetvédelmi, növényvédelmi és állatjóléti előírásokat. Ez jelentős költségelőnyt biztosít az ukrán termelőknek az európai gazdákkal szemben.

Az ukrán agrárszektor uniós integrációja – jelenlegi formájában – tisztességtelen versenyhez és piaci torzulásokhoz vezetne, amelynek árát végső soron az európai fogyasztók és termelők fizetnék meg. Egy feltételek nélküli, gyorsított integráció nemcsak a magyar, hanem más közép-európai gazdák megélhetését is veszélybe sodorná.