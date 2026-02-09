Hortay OlivérUkrajnauniós csatlakozásköltségmezőgazdaság

„Ukrajna csatlakozása az egész EU-t szétverné”

Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozása nemcsak Magyarországra, hanem az egész Európai Unióra nézve súlyos, rendszerszintű következményekkel járna – figyelmeztetett Hortay Olivér közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kérdésről sok helyen hallgatnak, Magyarországon azonban kimondják a kellemetlen igazságokat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 09. 11:32
Hortay Olivér Forrás: Facebook/Hortay Olivér
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hortay Olivér közösségi oldalán rámutatott: nemcsak a magyar családok nem lennének hajlandók „családonként milliókat” áldozni Ukrajna felzárkóztatására, hanem a németek és a franciák sem.

Hortay Olivér
Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője (Fotó: Havran Zoltán)

Szerinte az ukrán csatlakozás költségei olyan mértékűek lennének, hogy azok alapjaiban rengetnék meg az uniós költségvetést és a tagállamok közötti viszonyokat.

Mint ismert az Európai Bizottság kiszivárgott terve szerint Brüsszel kulcsszerepet vállalna Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítésének finanszírozásában, miközben felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és csatlakozását akár már 2027-ig. A terv egy menetrendet vázol fel, amely az újjáépítés mellett Ukrajna gyors bevonását célozza az EU közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt. 

A szakember külön kitért a mezőgazdaság kérdésére is. Hortay Olivér szerint az alacsony minőségű ukrán termények tömeges beáramlása nemcsak a magyar gazdákat sodorná válságba, hanem számos nyugat-európai termelőt is. Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója is korábban lapunknak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása súlyos kockázatokat hordoz, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió eddigi bővítési gyakorlatát.

A szakértő szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel.

Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt.

Súlyos következmények a magyar mezőgazdaságra

A tervek harmadik, Magyarország szempontjából különösen érzékeny eleme Ukrajna gyorsított bevonása lenne az Európai Unió közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt. A szakértő szerint ez elsősorban az agrárszektort érintené hátrányosan.

Ukrajna rendkívül jó minőségű termőfölddel rendelkezik, miközben jelenleg nem köteles betartani az uniós környezetvédelmi, növényvédelmi és állatjóléti előírásokat. Ez jelentős költségelőnyt biztosít az ukrán termelőknek az európai gazdákkal szemben.

Az ukrán agrárszektor uniós integrációja – jelenlegi formájában – tisztességtelen versenyhez és piaci torzulásokhoz vezetne, amelynek árát végső soron az európai fogyasztók és termelők fizetnék meg. Egy feltételek nélküli, gyorsított integráció nemcsak a magyar, hanem más közép-európai gazdák megélhetését is veszélybe sodorná.

Hortay Olivér posztja szerint az alacsony minőségű ukrán terménydömping nem csak a hazai gazdákat vágná földhöz.

A különbség mindössze annyi, hogy míg a következmények máshol tabunak számítanak, Magyarországon lehet beszélni róluk

– fogalmazott.

Borítókép: Hortay Olivér (Forrás: Facebook/Hortay Olivér) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu