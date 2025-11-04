mezőgazdaságUkrajnaélelmiszer

Kiakadtak az uniós agrárszektorban is az EU–Ukrajna társulási megállapodáson

Nyolc uniós agrár- és élelmiszerpari érdekvédelmi szervezet aggályait jelezte Brüsszelnek azzal kapcsolatban, hogy az EU jelentős engedményeket tett Ukrajnának az európai élelmiszer-termelők számára érzékeny ágazatokban. Magyarország a legutóbbi tanácsülésen kifejezte tiltakozását, azóta pedig nyomatékosította: továbbra is fenntartja az importtilalmat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 5:20
Elégedetlen az uniós agrrszektor Brüsszel döntésével Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Valóban szükséges volt az „EU Ukrajnával kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás” felülvizsgálata, hogy az egyezmény nagyobb biztonságot és stabilabb kereskedelmi keretet biztosítson mindkét fél számára, de az európai termelőket és az érintett iparágakat a módosítás még rosszabb helyzetbe hozta – hangsúlyozta közös nyilatkozatában nyolc európai érdekvédelmi szervezet, amelyek a baromfi- és tojáságazatban, vad-nagykereskedelemben, a cukor termékpályán, az etanolgyártásban érdekeltek, illetve az EU gazdálkodóit és szövetkezeteit képviselik.

ODESSA, UKRAINE - JUNE 17: An aerial view of a modern agricultural machine in a wheat field in Odessa, Ukraine, on June 17, 2022 as Russian-Ukrainian war continues. While the Ukrainian government and several international leaders seek alternative methods to convey thousands of tons of grain stock from the "blocked" Odessa Port to European countries, Ukrainian farmers seek new ways to market the crops that remain in their warehouses. Despite the fear of attack, people in villages along the battle lines in eastern Ukraine do not leave their wheat fields while the war between Russia and Ukraine continues. Despite the challenges, individuals in the Luhansk and Donetsk regions, in districts under the control of the Ukrainian government, and in settlements that have been targeted by Russian bombings, continue to work in agriculture. Metin Aktas / Anadolu Agency (Photo by Metin Aktas / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP), Ukrajna
Ukrajna mezőgazdasága más adottságok között és lazább szabályrendszerrel működik, mint az uniós / Fotó: METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY

Kifogásolják, hogy Brüsszel számos érzékeny ágazatban jelentős engedményeket tett Ukrajnának, az etil-alkohol, a baromfi, a búza, az árpa, a kukorica, a tojás, és különösen a cukor, valamint a méz kvótáinak 25–483 százalékos növelésével. Ráadásul ezek az engedmények korábbi vagy tervezett kereskedelmi engedményekkel – például a Mercosur megállapodással – egészülnek ki.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ukrán termelési előírások – különösen az állatjólétre és a növényvédő szerek használatára vonatkozóak – uniós szabályokkal való 2028-ig történő összehangolása ugyan előrelépést jelent, de semmi garancia nincs annak a tényleges végrehajtására. Az érdekvédelmi szervezetek ezért helyszíni és szigorú szigorú nyomon követhetőségi ellenőrzésekre szólítanak fel.

Az ukrán agrártermékek európai piacon történő könnyített megjelenése ellen Magyarország többször is tiltakozott, és saját hatáskörben behozatali tilalmat rendelt el több, Ukrajnából származó agrártermékre. Nagy István agrárminiszter azt jelentette be: az Európai Bizottság bírósági úton kényszerítené ki, hogy hazánk vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Kijev közötti korábbi kereskedelmi megállapodás lejárta után az újabbat a tagállamok bevonása nélkül kötötték. Ez a paktum viszont még szélesebbre tárná a kapukat az ukrán termékek EU-ba történő behozatala előtt. Nagy István leszögezte, hogy

hazánk számára ez elfogadhatatlan, hiszen ezek a lépések egyet jelentenek az európai agrárium tönkretételével. 

Mint mondta, Magyarország a határ menti tagállamokkal már számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy Ukrajnával szemben az uniós termelők érdekeit védje meg. A miniszter megerősítette: Magyarország nemzeti hatáskörben továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatói tilalmat, mert meg kívánja védeni a gazdák megélhetését és piacaikat.

Magyarország ismertette álláspontját az uniós Mezőgazdasági és Halászati tanács múlt heti ülésén is, napirendre került Magyarország, Románia és Szlovákia agrárminisztereinek az uniós kereskedelmi megállapodásokhoz kapcsolódó hatékony védintézkedésekről szóló közös levele. Eszerint nemcsak a Mercosur-megállapodásnál, hanem az Ukrajnával kötött egyezségnél is szükség lenne jogszabályi védelemre az európai termelőknek, és furcsa, hogy a bizottság előbbinél erre javaslatot tett, Ukrajna esetében azonban ez elmaradt. Magyarország szerint viszont az európai gazdáknak védelemre van szüksége a beáramló importtal szemben, függetlenül attól, hogy az keletről vagy nyugatról jön, így a jogszabályi megerősítés Ukrajna esetében is szükséges.

A közös levélben követelik 

a határ menti tagállamokban automatikusan alkalmazandó regionális védintézkedések bevezetését, amelyek keretében egyedi kvótákat kellene meghatározni a legérzékenyebb mezőgazdasági termékekre. 

Ezek alapját az egyes határmenti országok és Ukrajna közötti normál, háború előtti kétoldalú kereskedelemnek kell képeznie. Ez egy olyan megoldás lenne, amely úgy biztosítana védelmet termelőinknek, hogy érdemben az ukrán exportot sem korlátozza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

