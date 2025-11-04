Kiakadtak az uniós agrárszektorban is az EU–Ukrajna társulási megállapodáson

Valóban szükséges volt az „EU Ukrajnával kötött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás” felülvizsgálata, hogy az egyezmény nagyobb biztonságot és stabilabb kereskedelmi keretet biztosítson mindkét fél számára, de az európai termelőket és az érintett iparágakat a módosítás még rosszabb helyzetbe hozta – hangsúlyozta közös nyilatkozatában nyolc európai érdekvédelmi szervezet, amelyek a baromfi- és tojáságazatban, vad-nagykereskedelemben, a cukor termékpályán, az etanolgyártásban érdekeltek, illetve az EU gazdálkodóit és szövetkezeteit képviselik.

Ukrajna mezőgazdasága más adottságok között és lazább szabályrendszerrel működik, mint az uniós / Fotó: METIN AKTAS / ANADOLU AGENCY

Kifogásolják, hogy Brüsszel számos érzékeny ágazatban jelentős engedményeket tett Ukrajnának, az etil-alkohol, a baromfi, a búza, az árpa, a kukorica, a tojás, és különösen a cukor, valamint a méz kvótáinak 25–483 százalékos növelésével. Ráadásul ezek az engedmények korábbi vagy tervezett kereskedelmi engedményekkel – például a Mercosur megállapodással – egészülnek ki.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ukrán termelési előírások – különösen az állatjólétre és a növényvédő szerek használatára vonatkozóak – uniós szabályokkal való 2028-ig történő összehangolása ugyan előrelépést jelent, de semmi garancia nincs annak a tényleges végrehajtására. Az érdekvédelmi szervezetek ezért helyszíni és szigorú szigorú nyomon követhetőségi ellenőrzésekre szólítanak fel.

Az ukrán agrártermékek európai piacon történő könnyített megjelenése ellen Magyarország többször is tiltakozott, és saját hatáskörben behozatali tilalmat rendelt el több, Ukrajnából származó agrártermékre. Nagy István agrárminiszter azt jelentette be: az Európai Bizottság bírósági úton kényszerítené ki, hogy hazánk vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Kijev közötti korábbi kereskedelmi megállapodás lejárta után az újabbat a tagállamok bevonása nélkül kötötték. Ez a paktum viszont még szélesebbre tárná a kapukat az ukrán termékek EU-ba történő behozatala előtt. Nagy István leszögezte, hogy

hazánk számára ez elfogadhatatlan, hiszen ezek a lépések egyet jelentenek az európai agrárium tönkretételével.

Mint mondta, Magyarország a határ menti tagállamokkal már számos alkalommal felszólította az Európai Bizottságot, hogy Ukrajnával szemben az uniós termelők érdekeit védje meg. A miniszter megerősítette: Magyarország nemzeti hatáskörben továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatói tilalmat, mert meg kívánja védeni a gazdák megélhetését és piacaikat.