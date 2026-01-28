Vér és halál az ukrán vonaton, gyilkos csapás az oroszoktól + videó

Az incidens időben szinte egybeesett Donald Trump amerikai elnök kijelentésével, aki arról beszélt, hogy kedvező fejlemények tapasztalhatók az ukrajnai békefolyamatban, miközben az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások folytatása vasárnap várható. Trump nyilatkozata az Abu-Dzabiban tartott hétvégi, háromoldalú megbeszélések után hangzott el, amelyeket Zelenszkij konstruktívnak nevezett.

Egy, a háttéregyeztetéseket ismerő forrás kedden arról számolt be, hogy Washington világossá tette Kijev előtt: az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy Oroszországgal megkötendő békemegállapodás elfogadása.

Előzetesen az ukránok hajtottak végre támadást a Krasznodari régióban

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Krasznodari határterületre és lakosságára folyamatos nyomás nehezedik az immár rendszeressé váló drónfenyegetésnek köszönhetően. Ismét ukrán drónok csaptak le a régióra, melyek két vállalat területét érintették. A támadások fő célpontjai az olajfinomító egységek, bár több esetben a helyi civilek is gyakran támadások áldozatává váltak.

Borítókép: Mentőalakulat a Harkivban kigyulladt vonat mellett állva (Fotó: AFP)