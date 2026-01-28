Volodimir Zelenszkij súlyos vádakat fogalmazott meg az orosz államfővel szemben, miután egy ukrajnai személyszállító szerelvényt ért csapás következtében legalább öt ember az életét vesztette. Az ukrán elnök szerint egy ilyen akció minden országban egyértelműen terrorcselekménynek minősülne, különösen akkor, ha civil vonatot ér dróntámadás – írja az Origo.
Vér és halál az ukrán vonaton, gyilkos csapás az oroszoktól + videó
Kigyulladt egy ukrán személyvonat, amit orosz drónok találtak el. Halálos áldozatokról is érkezett jelentés. A támadást megelőzően Ukrajna hajtott végre pilóta nélküli repülő eszközökkel sorozatos akciókat, az orosz Krasznodari határterületen található olajfinomítókat célozva. Az offenzívát megszenvedte a helyi lakosság is.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a civilek elleni támadások mögött nem áll semmilyen katonai megfontolás Oroszország részéről. Tájékoztatása szerint abban a kocsiban, amelyet találat ért, 18 ember utazott, míg a teljes vonaton több mint kétszáz utas tartózkodott.
Az incidens időben szinte egybeesett Donald Trump amerikai elnök kijelentésével, aki arról beszélt, hogy kedvező fejlemények tapasztalhatók az ukrajnai békefolyamatban, miközben az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások folytatása vasárnap várható. Trump nyilatkozata az Abu-Dzabiban tartott hétvégi, háromoldalú megbeszélések után hangzott el, amelyeket Zelenszkij konstruktívnak nevezett.
Egy, a háttéregyeztetéseket ismerő forrás kedden arról számolt be, hogy Washington világossá tette Kijev előtt: az amerikai biztonsági garanciák feltétele egy Oroszországgal megkötendő békemegállapodás elfogadása.
Előzetesen az ukránok hajtottak végre támadást a Krasznodari régióban
Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Krasznodari határterületre és lakosságára folyamatos nyomás nehezedik az immár rendszeressé váló drónfenyegetésnek köszönhetően. Ismét ukrán drónok csaptak le a régióra, melyek két vállalat területét érintették. A támadások fő célpontjai az olajfinomító egységek, bár több esetben a helyi civilek is gyakran támadások áldozatává váltak.
Borítókép: Mentőalakulat a Harkivban kigyulladt vonat mellett állva (Fotó: AFP)
Az európaiak nemet mondtak Ukrajna gyorsított EU-tagságára
Brüsszel már 2027-ben, a csatlakozási feltételek teljes körű teljesítése előtt felvenné Ukrajnát az Európai Unióba.
Büntetett előéletű marokkói migránst lőtt le Milánóban egy civil ruhás rendőr
Fuldoklik a migrációtól Olaszország.
Hetvenhárom másodperc, ami megváltoztatta a történelmet
A hideg vezetett a Challenger űrsikló megsemmisüléséhez.
A spanyol baloldal több százezer migránst legalizálna
Véglegesen.
