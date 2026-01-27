ruszin - szendi romuluszukrajnaTisza Párthonvédelmi miniszterSzalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Előkerültek azok a bizonyos ukrán telefonszámok? + videó

Ruszin-Szendi Romulusz eldicsekedett vele, milyen kitűnő összeköttetései vannak az ukránokhoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 22:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán sajtó arról cikkezik, hogy kormányváltás esetén a Magyarország által megrendelt és már leszállított, rendszerbe állított Skyfox L–39NG típusú kiképzőgépeket átadjuk az ukránoknak – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videójában. A honvédelmi miniszter rámutatott: „ha a Tisza jön, át is adjuk.”

Hódmezővásárhely, 2026. január 20. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án. MTI/Oláh Tamás
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Erre lehet számítani, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz már régebben elmondta, hogy milyen kiváló telefonszámai vannak az ukránokhoz, az ukrán vezetéshez, sőt a korábbi ukrán vezérkarfőnökhöz

– idézte fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető feltette a kérdést, miszerint a volt vezérkari főnök, Magyar Péter bizalmi embere a telefonszámokat „lehet, hogy arra használja, hogy elherdálja a magyar honvédség modern eszközeit ukrán barátainak?”

Túl veszélyes, ne próbáljuk meg!

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint arról beszámoltunk, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában kijelentette, amíg ő honvédelmi miniszter, addig Magyarországról sem fegyver, sem repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba, mások háborújába.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu