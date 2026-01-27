Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Előkerültek azok a bizonyos ukrán telefonszámok? + videó

Az ukrán sajtó arról cikkezik, hogy kormányváltás esetén a Magyarország által megrendelt és már leszállított, rendszerbe állított Skyfox L–39NG típusú kiképzőgépeket átadjuk az ukránoknak – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf új videójában. A honvédelmi miniszter rámutatott: „ha a Tisza jön, át is adjuk.”

Erre lehet számítani, hiszen Ruszin-Szendi Romulusz már régebben elmondta, hogy milyen kiváló telefonszámai vannak az ukránokhoz, az ukrán vezetéshez, sőt a korábbi ukrán vezérkarfőnökhöz

– idézte fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető feltette a kérdést, miszerint a volt vezérkari főnök, Magyar Péter bizalmi embere a telefonszámokat „lehet, hogy arra használja, hogy elherdálja a magyar honvédség modern eszközeit ukrán barátainak?”

Túl veszélyes, ne próbáljuk meg!

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Mint arról beszámoltunk, Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában kijelentette, amíg ő honvédelmi miniszter, addig Magyarországról sem fegyver, sem repülőgép, sem katona, sem pénz nem megy az ukrajnai háborúba, mások háborújába.

