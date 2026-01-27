Magyar Honvédség (MH)Szalay-Bobrovnicky Kristófgáza

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentkezett a világ egyik legfontosabb helyéről + videó

Különleges felvételeket mutatott a miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 13:46
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Ujvári Sándor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A közel-keleti Civil–Katonai Koordinációs Központban járt Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, büszke arra, hogy a koordinációs szerv munkájában hazánk is részt vesz, támogatva a békefolyamatot. – Ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Ebben a teremben zajlik az a munka, amelyet a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államok elnöke hozott létre, a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet. Van benne magyar részvétel is. Ez a szervezet segíti és alakítja azt a folyamatot, hogy Gázában végre béke legyen – magyarázta. 

A miniszter kiemelte a helyzet jelentőségét, majd videójában megmutatta a mögötte látható képernyőt, amelyen minden fontos információ megtalálható. – Itt ül a magyar képviselő, részesei vagyunk a folyamatnak, ezen keresztül is vigyázunk a magyar emberek biztonságára. A Közel-Kelet biztonsága egész Európa és ezen belül Magyarország biztonsága is. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát! – zárta videóüzenetét a politikus.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)


