Ukrajna EU-csatlakozásaBrüsszelukrajnai korrupcióTarasz Kacskacsatlakozási tárgyalásuniós jog

Brüsszel elégedett Ukrajna reformjaival, de az eredmények erősen vitathatók

Brüsszelben ismertette Ukrajna uniós csatlakozási előrehaladását az ukrán kormány tisztviselője, Tarasz Kacska. A háborúban álló ország reformteljesítményét az Európai Unió részéről elismerő nyilatkozatok kísérték, a valóság azonban ettől messze áll. A csatlakozási folyamat gyorsasága továbbra is kérdéseket vet fel a tagállamokban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:33
Brüsszel elégedett Ukrajna reformjaival, de ez erősen vitatható Forrás: AFP
Az Európai Unió Tanácsának bővítéssel és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országokkal foglalkozó munkacsoportja (COELA) január 23-án tartott ülést Brüsszelben, amelyen részt vett Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. A találkozón a kormánytisztviselő Ukrajna előrehaladásáról számolt be, különös tekintettel a jogállamisági feltételek teljesítésére – az erről szóló beszámolót a miniszterelnöki kabinet hivatalos weboldalán tették közzé.

Brüsszelben ismertette Ukrajna uniós csatlakozási előrehaladását az ukrán kormány tisztviselője, Tarasz Kacska Fotó: AFP

Kacska szerint 2025-ben Ukrajna jelentős eredményeket ért el az európai integráció terén. Elmondása alapján az ország rekordidő alatt lezárta az uniós átvilágítási folyamatot, reformütemterveket dolgozott ki és hajtott végre, valamint készen áll hat tárgyalási klaszter megnyitására. Hozzátette, hogy Ukrajna a 2025-ös bővítési csomagban az elmúlt három év legkedvezőbb értékelését kapta az Európai Bizottságtól.

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: Ukrajna objektív és átfogó visszajelzést kapott az EU-tagság felé vezető úton tett lépéseiről. 

Szerinte az országban széles körű társadalmi igény mutatkozik a csatlakozáshoz szükséges reformokra, az integrációs folyamatot pedig rendszerszintű és technikai alapon építik fel, nemzetközi támogatással.

A 2026-os év kiemelt feladatai közé sorolta az igazságszolgáltatási reform lezárását, az igazságszolgáltatás átfogó megújítását, valamint a korrupcióellenes intézményrendszer további megerősítését. 

Beszámolója szerint az elmúlt évben a korrupcióellenes hatóságok kézzelfogható eredményeket értek el, és a rendszer működőképessége háborús körülmények között is fennmaradt. Kacska külön kitért az ukrán jogrend uniós joghoz való igazítására is. Elmondta, hogy az ehhez kapcsolódó nemzeti program több mint 1900 konkrét intézkedést tartalmaz és több mint 1700 uniós jogszabály átvételét foglalja magában.

Miközben Kijev Brüsszeltől és a nyugati adófizetőktől követel újabb milliárdokat, Ukrajnában sorra derülnek ki a politikai elit botrányos ügyei. Korrupció miatt ezúttal Kárpátalján emeltek vádat egy ukrán megyei képviselő ellen, aki a gyanú szerint többmilliós vagyont titkolt el a hatóságok elől.

A vita során a miniszterelnök-helyettes Ukrajna gazdasági fellendülésére, a stratégiai kommunikáció fontosságára, valamint az uniós csatlakozás Európa jövőjében betöltött szerepére helyezte a hangsúlyt. Úgy fogalmazott: 

Az EU-csatlakozási folyamat Ukrajna gazdasági újjáépítésének egyik kulcsa, a gazdasági stabilizáció pedig a tartós európai béke előfeltétele.

Szerinte a reformoknak közvetlen hatása van a befektetői bizalomra, ezért az Ukrajnáról szóló kommunikáció közös európai felelősség. A tanácskozáson részt vevő tagállami képviselők elismerték az eddigi reformok színvonalát és Ukrajna elkötelezettségét az európai integráció mellett, és jelezték, hogy támogatják a csatlakozási folyamat folytatását.

Brüsszel és Ukrajna 2027-re készül
Brüsszel és Ukrajna 2027-re készül Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna technikai értelemben már 2026 első felében készen állhat arra, hogy megnyissa az Európai Unióhoz való csatlakozás valamennyi tárgyalási fejezetét. Az ukrán államfő erről Vilniusban beszélt, ahol Gitanas Nauseda litván elnökkel és Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott közös sajtótájékoztatót.

Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek

– így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon Volodimir Zelenszkij friss nyilatkozatára. Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált Zelenszkij szavaira, hogy az ukrán elnök

ismét a szokásos erkölcsi zsarolás taktikáját alkalmazza, hogy országokat kényszerítsen háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

