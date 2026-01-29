Brüsszel elégedett Ukrajna reformjaival, de az eredmények erősen vitathatók

Az Európai Unió Tanácsának bővítéssel és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országokkal foglalkozó munkacsoportja (COELA) január 23-án tartott ülést Brüsszelben, amelyen részt vett Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. A találkozón a kormánytisztviselő Ukrajna előrehaladásáról számolt be, különös tekintettel a jogállamisági feltételek teljesítésére – az erről szóló beszámolót a miniszterelnöki kabinet hivatalos weboldalán tették közzé.

Brüsszelben ismertette Ukrajna uniós csatlakozási előrehaladását az ukrán kormány tisztviselője, Tarasz Kacska Fotó: AFP

Kacska szerint 2025-ben Ukrajna jelentős eredményeket ért el az európai integráció terén. Elmondása alapján az ország rekordidő alatt lezárta az uniós átvilágítási folyamatot, reformütemterveket dolgozott ki és hajtott végre, valamint készen áll hat tárgyalási klaszter megnyitására. Hozzátette, hogy Ukrajna a 2025-ös bővítési csomagban az elmúlt három év legkedvezőbb értékelését kapta az Európai Bizottságtól.