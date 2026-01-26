Zelenszkij szerint 2026 döntő év lehet az ukrán uniós csatlakozás szempontjából

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a Kijev által keresett biztonsági garanciák sorában az Európai Unióval kötendő megállapodások közvetlenül az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú egyezmények mögött állnak. Kiemelte az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” szerepét, valamint az európai integráció fontosságát Ukrajna gazdasági és biztonsági jövője szempontjából.

Gazdasági biztonsági garanciákról beszélünk. Konkrét dátumot szeretnénk: 2027-et. Technikailag Ukrajna 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási klaszter megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet

– jelentette ki Zelenszkij.

Zelenszkij kész ténynek veszi az uniós csatlakozást

Az ukrán elnök szerint az EU-csatlakozást a jövőbeli békemegállapodások részévé kell tenni. Úgy véli, egy konkrét dátum rögzítése megakadályozhatja, hogy a folyamatot később politikai eszközökkel blokkolják, és biztosíthatja, hogy minden fél – beleértve az agresszorként megnevezett országot is – betartsa a megállapodásokat.

A sajtótájékoztatón Gitanas Nauseda litván elnök megerősítette: Litvánia támogatja Ukrajna EU-tagságát 2030-ig. A lengyel államfő, Karol Nawrocki ugyanakkor nem nevezett meg konkrét határidőt, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna stratégiai irányvonala egyértelműen a nyugati civilizáció felé mutat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztonsági garanciaként tekint az uniós tagságra (Fotó: AFP/Petras Malukas)

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke is úgy nyilatkozott, hogy az EU-tagság kulcsfontosságú biztonsági garancia Ukrajna számára. Az ukrán csatlakozás kérdése szerepel abban a húszpontos béketervben is, amelyről Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió folytat egyeztetéseket. Ugyanakkor sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság egyes képviselői az ukrán EU-tagság ígéretét akár alku tárgyává is tennék, beleértve területi engedményeket Oroszország javára. Elemzők szerint az uniós csatlakozás perspektíváját Kijev belpolitikai sikerként is bemutathatja az ukrán társadalom számára.