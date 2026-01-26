ZelenszkijUkrajnaVilniusuniós csatlakozás

Zelenszkij szerint 2026 döntő év lehet az ukrán uniós csatlakozás szempontjából

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna technikai értelemben már 2026 első felében készen állhat arra, hogy megnyissa az Európai Unióhoz való csatlakozás valamennyi tárgyalási fejezetét. Az ukrán államfő erről Vilniusban beszélt, ahol Gitanas Nauseda litván elnökkel és Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott közös sajtótájékoztatót.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-tagság biztonsági garancia Ukrajna számára Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna európai uniós tagsága nem pusztán politikai cél, hanem a háború lezárását célzó biztonsági garanciarendszer egyik kulcseleme. Úgy fogalmazott: az EU-tagság világos menetrendet adhat a konfliktus lezárásához, és hozzájárulhat az ország hosszú távú stabilitásához, írta az Origo.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Gitanas Nauseda litván és Karol Nawrocki lengyel elnökök Vilniusban (Fotó: AFP/Petras Malukas)

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a Kijev által keresett biztonsági garanciák sorában az Európai Unióval kötendő megállapodások közvetlenül az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú egyezmények mögött állnak. Kiemelte az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” szerepét, valamint az európai integráció fontosságát Ukrajna gazdasági és biztonsági jövője szempontjából.

Gazdasági biztonsági garanciákról beszélünk. Konkrét dátumot szeretnénk: 2027-et. Technikailag Ukrajna 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási klaszter megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet

– jelentette ki Zelenszkij.

Zelenszkij kész ténynek veszi az uniós csatlakozást

Az ukrán elnök szerint az EU-csatlakozást a jövőbeli békemegállapodások részévé kell tenni. Úgy véli, egy konkrét dátum rögzítése megakadályozhatja, hogy a folyamatot később politikai eszközökkel blokkolják, és biztosíthatja, hogy minden fél – beleértve az agresszorként megnevezett országot is – betartsa a megállapodásokat.

A sajtótájékoztatón Gitanas Nauseda litván elnök megerősítette: Litvánia támogatja Ukrajna EU-tagságát 2030-ig. A lengyel államfő, Karol Nawrocki ugyanakkor nem nevezett meg konkrét határidőt, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna stratégiai irányvonala egyértelműen a nyugati civilizáció felé mutat.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Lithuania's President and Poland's President, after attending commemorations of the 1863 uprising, in Vilnius on January 25, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztonsági garanciaként tekint az uniós tagságra (Fotó: AFP/Petras Malukas)

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke is úgy nyilatkozott, hogy az EU-tagság kulcsfontosságú biztonsági garancia Ukrajna számára. Az ukrán csatlakozás kérdése szerepel abban a húszpontos béketervben is, amelyről Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió folytat egyeztetéseket. Ugyanakkor sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság egyes képviselői az ukrán EU-tagság ígéretét akár alku tárgyává is tennék, beleértve területi engedményeket Oroszország javára. Elemzők szerint az uniós csatlakozás perspektíváját Kijev belpolitikai sikerként is bemutathatja az ukrán társadalom számára.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-tagság biztonsági garancia Ukrajna számára (Fotó: AFP/Yves Herman) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

