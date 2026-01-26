Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna európai uniós tagsága nem pusztán politikai cél, hanem a háború lezárását célzó biztonsági garanciarendszer egyik kulcseleme. Úgy fogalmazott: az EU-tagság világos menetrendet adhat a konfliktus lezárásához, és hozzájárulhat az ország hosszú távú stabilitásához, írta az Origo.
Zelenszkij szerint 2026 döntő év lehet az ukrán uniós csatlakozás szempontjából
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna technikai értelemben már 2026 első felében készen állhat arra, hogy megnyissa az Európai Unióhoz való csatlakozás valamennyi tárgyalási fejezetét. Az ukrán államfő erről Vilniusban beszélt, ahol Gitanas Nauseda litván elnökkel és Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott közös sajtótájékoztatót.
Az ukrán elnök hangsúlyozta: a Kijev által keresett biztonsági garanciák sorában az Európai Unióval kötendő megállapodások közvetlenül az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú egyezmények mögött állnak. Kiemelte az úgynevezett „hajlandók koalíciójának” szerepét, valamint az európai integráció fontosságát Ukrajna gazdasági és biztonsági jövője szempontjából.
Gazdasági biztonsági garanciákról beszélünk. Konkrét dátumot szeretnénk: 2027-et. Technikailag Ukrajna 2026 első felében készen állhat az összes tárgyalási klaszter megnyitására, és 2027-re teljes mértékben felkészült lehet
– jelentette ki Zelenszkij.
Zelenszkij kész ténynek veszi az uniós csatlakozást
Az ukrán elnök szerint az EU-csatlakozást a jövőbeli békemegállapodások részévé kell tenni. Úgy véli, egy konkrét dátum rögzítése megakadályozhatja, hogy a folyamatot később politikai eszközökkel blokkolják, és biztosíthatja, hogy minden fél – beleértve az agresszorként megnevezett országot is – betartsa a megállapodásokat.
A sajtótájékoztatón Gitanas Nauseda litván elnök megerősítette: Litvánia támogatja Ukrajna EU-tagságát 2030-ig. A lengyel államfő, Karol Nawrocki ugyanakkor nem nevezett meg konkrét határidőt, de hangsúlyozta, hogy Ukrajna stratégiai irányvonala egyértelműen a nyugati civilizáció felé mutat.
Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke is úgy nyilatkozott, hogy az EU-tagság kulcsfontosságú biztonsági garancia Ukrajna számára. Az ukrán csatlakozás kérdése szerepel abban a húszpontos béketervben is, amelyről Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió folytat egyeztetéseket. Ugyanakkor sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság egyes képviselői az ukrán EU-tagság ígéretét akár alku tárgyává is tennék, beleértve területi engedményeket Oroszország javára. Elemzők szerint az uniós csatlakozás perspektíváját Kijev belpolitikai sikerként is bemutathatja az ukrán társadalom számára.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU-tagság biztonsági garancia Ukrajna számára (Fotó: AFP/Yves Herman)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lengyel belpolitikai feszültség Trump Béketanácsa miatt
Tusk bírálta Kaczynskit és Nawrockit Amerika-barát álláspontjuk miatt.
Szijjártó Péter új magyar konzulátus létesítését jelentette be
A magyar képviselet a szerb főkonzuli épületben működhet.
Ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor tizenkét hónap múlva Európa háborúban áll majd
Orbán Viktor élesen bírálta a brüsszeli terveket.
Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa
Magyarország bírósághoz fordul.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lengyel belpolitikai feszültség Trump Béketanácsa miatt
Tusk bírálta Kaczynskit és Nawrockit Amerika-barát álláspontjuk miatt.
Szijjártó Péter új magyar konzulátus létesítését jelentette be
A magyar képviselet a szerb főkonzuli épületben működhet.
Ha a brüsszeli terveket megvalósítják, akkor tizenkét hónap múlva Európa háborúban áll majd
Orbán Viktor élesen bírálta a brüsszeli terveket.
Döntöttek Brüsszelben: orosz gáz nélkül marad Európa
Magyarország bírósághoz fordul.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!