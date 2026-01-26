Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Az ukránok birodalomnak álmodják magukat”

„Az ukránok birodalomnak álmodják magukat"

Bálint Botond
2026. 01. 26. 6:40
Bálint Botond, Pesti Srácok: „A jelenlegi ukrán elit pont úgy viselkedik velünk, ahogy valószínűleg az oroszok viselkedtek velük a birodalom korábbi korszakaiban. Azzal az aprócska különbséggel, hogy rengeteg ukrán került be a Szovjetunió legfelsőbb vezetésébe is, úgyhogy az orosz birodalmat is egy kicsit a magukénak érzik, csak épp fordítva. Már már úgy emlékeznek, hogy abban is ők voltak a birodalomalkotó nemzet. Zelenszkij persze tudja, hogy ő még orosznak is inkább mondható, mint ukránnak, de jól el tudja játszani az ukrán nemzetvezetőt, későbbi nemzetvesztőt.”

