Akár 100 milliárd euró Ukrajnának: az Európai Számvevőszék kockázatokra figyelmeztet

Abizottság javaslata szerint a 2028 és 2034 közötti időszakban összesen 200,3 milliárd euró állna rendelkezésre partnerországok támogatására (2025-ös árakon 177 milliárd euró). Ez névleg mintegy 70 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi költségvetési ciklushoz képest.

A számvevőszék ugyanakkor rámutat: a javaslatot kísérő hatásvizsgálat nem tartalmaz részletes, számszerű igényfelmérést, amely pontosan indokolná a források ilyen mértékű emelését.

A dokumentum egyik legfontosabb eleme Ukrajna támogatása. A tervezet szerint a Global Europe „keretet biztosítana” az ország újjáépítéséhez, a csatlakozás előtti felkészüléshez, valamint a magán- és közberuházások ösztönzéséhez.

Az Ukrajnának juttatott támogatás teljes összege a 2028–2034-es időszakban elérheti a 100 milliárd eurót (2025-ös árakon 88,9 milliárd eurót).

A támogatás több formában érkezhetne: vissza nem térítendő forrásként, költségvetési garanciák fedezeteként, illetve hitelként.

A vissza nem térítendő támogatás egy külön tematikus eszközön, az úgynevezett Ukrajna-tartalékon keresztül történne, amelyet a többéves pénzügyi keret felső korlátain felül hoznának létre. A javaslat a nem visszatérítendő támogatás esetében évi 13,5 milliárd eurós plafont említ (2025-ös árakon). A hitelek esetében azonban nem rögzít éves felső határt.