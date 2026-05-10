óceánjáró hantavírus evakuáció járvány

Hantavírus az óceánjárón: drámai körülmények között menekítették ki az első utasokat

Befutott Madridba az első repülőgép fedélzetén 14 spanyol állampolgárral, akiket a halálos vírussal fertőzött óceánjáróról evakuáltak Tenerifén. A Hondius fedélzetén április elején azonosítottak egy utast, akit hantavírus fertőzött meg, a teljes evakuációra azonban csak most kerül sor.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 16:55
Fotó: ANDRES GUTIERREZ Forrás: ANADOLU
Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap más járatokon a szigetről. „Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő felajánlása erkölcsi és jogi kötelezettség polgáraink, Európa és a nemzetközi jog iránt” – fogalmazott az X közösségi oldalon Pedro Sánchez miniszterelnök a művelet kapcsán.

Az első utasok már megérkeztek Madridba
Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Az utasok a hírek szerint mind tünetmentesek, az evakuáció pedig nyugodtan zajlik. A legtöbb utas már a kikötőbe érkezés előtt is önként vállalta a fedélzeten az izolációt. Az első utasok egyébként jó hangulatban értek partot.

 

A következő órákban várhatóan megkezdődik a francia állampolgárok és a személyzet egy részének az evakuálása is. Ezt követően további járatok indulnak, többek között az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba. Az utolsó evakuációs járat várhatóan hétfőn indul Ausztráliába.

Borítókép: A Hondius óceánjáró a kikötőben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
