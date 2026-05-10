Hantavírus az óceánjárón: drámai körülmények között menekítették ki az első utasokat

Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap más járatokon a szigetről. „Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő felajánlása erkölcsi és jogi kötelezettség polgáraink, Európa és a nemzetközi jog iránt” – fogalmazott az X közösségi oldalon Pedro Sánchez miniszterelnök a művelet kapcsán.

Az első utasok már megérkeztek Madridba

Az utasok a hírek szerint mind tünetmentesek, az evakuáció pedig nyugodtan zajlik. A legtöbb utas már a kikötőbe érkezés előtt is önként vállalta a fedélzeten az izolációt. Az első utasok egyébként jó hangulatban értek partot.