Megérkezett Tenerifére a halálos vírussal fertőzött hajó

A halálos kimenetelű hantavírusjárvány által érintett Hondius nevű óceánjáró vasárnap hajnalban megérkezett a spanyolországi Tenerife szigetére. A hajón kitört fertőzés miatt három utas életét vesztette, az eset pedig világszerte komoly aggodalmat váltott ki.

2026. 05. 10. 10:08
A Hondius óceánjáró megérkezett Tenerife szigetére (Fotó: AFP)
A fedélzeten tartózkodókat először orvosok vizsgálják meg, hogy vannak-e akut tüneteik. A WHO és a spanyol hatóságok közlése szerint jelenleg senki sem mutat fertőzésre utaló jeleket. Az utasokat ezután legfeljebb ötfős csoportokban, nemzetiség szerint szállítják partra. 

Mónica García egészségügyi miniszter közölte: minden utasnak maszkot kell viselnie, és csak kisebb kézipoggyászt vihetnek magukkal.

A partra érkezőket szigorú biztonsági intézkedések mellett busszal szállítják a közeli repülőtérre, ahol a saját országuk által küldött chartergépek várják őket. A WHO szerint a hazaszállító járatok vasárnap és hétfőn indulnak. A brit utasokat elkülönítés várja, a spanyol állampolgárokat pedig Madridba szállítják kötelező karanténra. A vírus lappangási ideje akár kilenc hét is lehet, ezért egyelőre nem tudni, meddig tart majd a megfigyelés.

A Hondius fedélzetén 23 ország utasai és személyzeti tagjai tartózkodnak. A WHO tájékoztatása szerint eddig hat megerősített és két gyanús hantavírusos esetet azonosítottak. Az áldozatok között egy idős holland házaspár és egy német nő van.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz személyesen érkezett Tenerifére, hogy felügyelje a partraszállást. Úgy fogalmazott: a spanyol hatóságok gyorsan és határozottan reagáltak, a szélesebb körű fertőzés veszélye jelenleg alacsony.

A fertőzés feltételezhetően Argentína déli részén történt, egy olyan térségben, ahol a vírust rágcsálók terjesztik. A Hondius április elején indult Argentínából, majd a Zöld-foki-szigetek érintésével érkezett a Kanári-szigetekhez. 

Mivel az út során több mint harminc utas és néhány személyzeti tag is partra szállt különböző kikötőkben, a hatóságok világszerte keresik az esetleges fertőzötteket.

Bár a hantavírus emberről emberre ritkán terjed, a dél-amerikai, andoki változat szoros kontaktus útján továbbadható. A három haláleset miatt komoly aggodalom alakult ki, különösen azért, mert sokakban még élénken élnek a koronavírus-járvány emlékei – írja a BBC.

A helyiek közül sokan tartanak a hajó érkezésétől, a kikötő dolgozói közül többen tüntettek is a szigorúbb biztonsági intézkedésekért. A Kanári-szigetek vezetése attól is tartott, hogy fertőzött rágcsálók hagyhatják el a hajót, az egészségügyi hatóságok azonban ezt kizárták.

A partraszállás után a holland lobogó alatt közlekedő Hondius várhatóan Hollandiába indul, ahol teljes fertőtlenítésen esik át.

Borítókép: A Hondius óceánjáró megérkezett Tenerife szigetére (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
