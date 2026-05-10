Megérkezett Tenerifére a halálos vírussal fertőzött hajó

A fedélzeten tartózkodókat először orvosok vizsgálják meg, hogy vannak-e akut tüneteik. A WHO és a spanyol hatóságok közlése szerint jelenleg senki sem mutat fertőzésre utaló jeleket. Az utasokat ezután legfeljebb ötfős csoportokban, nemzetiség szerint szállítják partra.

Mónica García egészségügyi miniszter közölte: minden utasnak maszkot kell viselnie, és csak kisebb kézipoggyászt vihetnek magukkal.

A partra érkezőket szigorú biztonsági intézkedések mellett busszal szállítják a közeli repülőtérre, ahol a saját országuk által küldött chartergépek várják őket. A WHO szerint a hazaszállító járatok vasárnap és hétfőn indulnak. A brit utasokat elkülönítés várja, a spanyol állampolgárokat pedig Madridba szállítják kötelező karanténra. A vírus lappangási ideje akár kilenc hét is lehet, ezért egyelőre nem tudni, meddig tart majd a megfigyelés.

A Hondius fedélzetén 23 ország utasai és személyzeti tagjai tartózkodnak. A WHO tájékoztatása szerint eddig hat megerősített és két gyanús hantavírusos esetet azonosítottak. Az áldozatok között egy idős holland házaspár és egy német nő van.

A WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz személyesen érkezett Tenerifére, hogy felügyelje a partraszállást. Úgy fogalmazott: a spanyol hatóságok gyorsan és határozottan reagáltak, a szélesebb körű fertőzés veszélye jelenleg alacsony.