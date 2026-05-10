Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren.
A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek.
Kérdésre válaszolva a spanyol egészségügyi miniszter elmondta: az evakuálási folyamat hétfő délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az, az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza.
Az evakuálás időtartama miatt szombat este konfliktus alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm kormánya között.
Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.
A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap más járatokon a szigetről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!