Rendkívüli

Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

hantavírusevakuálásfertőzésóceánjáró

Így zajlik a mentőakció a halálos vírussal fertőzött Hondius fedélzetén + videó

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 12:14
Az első utasok megkezdik a partraszállást a HV Hondius hajóról (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulásra készen áll a repülőtéren.

A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek.

Kérdésre válaszolva a spanyol egészségügyi miniszter elmondta: az evakuálási folyamat hétfő délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az, az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza.

Az evakuálás időtartama miatt szombat este konfliktus alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm kormánya között.

Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap más járatokon a szigetről.

A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága azonban kiadta az engedélyt, amely alapján az óceánjáró reggel hat órakor (helyi idő szerint ötkor) lehorgonyozhatott a kikötő területén.

A korábban ismertetett tervek szerint az utasokat és a legénység egy részét ötfős csoportokban, motoros gumicsónakokkal viszik a partra, onnan pedig a hadsereg autóbuszaival jutnak el a mintegy 10 perce található repülőtérre, egyenesen a várakozó repülőgéphez.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő felajánlása erkölcsi és jogi kötelezettség polgáraink, Európa és a nemzetközi jog iránt

– fogalmazott az X közösségi oldalon Pedro Sánchez miniszterelnök, aki még szombaton fogadta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főtitkárt.

A kormányfő hangsúlyozta: Spanyolország mindig kiáll azok mellett, akiknek segítségre van szükségük.

A WHO főtitkára a spanyol kormány több illetékes miniszterével együtt a kikötőben felállított műveleti központból követi az evakuálást, amelyet az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében végeznek el.

A miniszterek az elmúlt napokban sajtótájékoztatókon többször is hangsúlyozták: a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett hajtják végre az evakuálást, a hajón utazók nem kerülnek kapcsolatba a szigetek civil lakosságával, az óceánjáró pedig az utasok távozása után elhagyja a kikötőt és folytatja útján Hollandia felé, ahol fertőtlenítik.

Borítókép: Az első utasok megkezdik a partraszállást a HV Hondius hajóról (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy félix

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Felhévizy Félix avatarja

Kinek is kell szégyellnie magát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu