Hantavírus: megdöbbentő részletek derültek ki a halálos hajó karanténba zárt utasairól

A fertőzés miatt több ország egészségügyi hatóságai is intézkedéseket vezettek be. Az Egyesült Királyságba hat embert evakuáltak, akik 72 órát töltöttek elkülönítésben a wirrali Arrowe Park Kórházban. Bár mindenkinél negatív lett a teszt, 45 napos izolációt rendeltek el számukra.

További embereket is megfigyelés alá helyeztek, köztük brit, német és japán állampolgárokat. A WHO szerint egyelőre nincs jele annak, hogy szélesebb körű nemzetközi járvány alakulna ki, ugyanakkor további esetek megjelenését nem zárják ki – írja a BBC.

A történtek egyik legismertebb szereplője Jake Rosmarin amerikai fotós és tartalomgyártó lett, aki jelenleg egy omahai karanténlétesítményben tölti az elkövetkező 40 napot. A 29 éves férfi eredetileg menyasszonyához tért volna vissza Bostonba a 35 napos hajóút után, azonban a fedélzeten kitört járvány teljesen megváltoztatta a terveit.