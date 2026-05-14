Hantavírus: megdöbbentő részletek derültek ki a halálos hajó karanténba zárt utasairól

Három halott, több tucat karanténba zárt utas és nemzetközi egészségügyi riadalom – ezt hagyta maga után az MV Hondius óceánjárón kitört hantavírusjárvány. A fedélzeten pánik tört ki, miután több utas súlyosan megbetegedett, a túlélőket pedig különböző országok karanténlétesítményeibe szállították. Az eset világszerte aggodalmat váltott ki, miközben a hatóságok továbbra is új fertőzöttek után kutatnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 9:55
Légi felvétel az argentin Ushuaia-öbölről, ahonnan az MV Hondius óceánjáró elindult a hantavírus-járvány kitörése előtt. (Fotó: AFP)
A fertőzés miatt több ország egészségügyi hatóságai is intézkedéseket vezettek be. Az Egyesült Királyságba hat embert evakuáltak, akik 72 órát töltöttek elkülönítésben a wirrali Arrowe Park Kórházban. Bár mindenkinél negatív lett a teszt, 45 napos izolációt rendeltek el számukra. 

További embereket is megfigyelés alá helyeztek, köztük brit, német és japán állampolgárokat. A WHO szerint egyelőre nincs jele annak, hogy szélesebb körű nemzetközi járvány alakulna ki, ugyanakkor további esetek megjelenését nem zárják ki – írja a BBC.

A történtek egyik legismertebb szereplője Jake Rosmarin amerikai fotós és tartalomgyártó lett, aki jelenleg egy omahai karanténlétesítményben tölti az elkövetkező 40 napot. A 29 éves férfi eredetileg menyasszonyához tért volna vissza Bostonba a 35 napos hajóút után, azonban a fedélzeten kitört járvány teljesen megváltoztatta a terveit.

Rosmarin és további 15 ember a Nebraskai Egyetem Orvosi Központjának karanténegységében van elkülönítve. A férfi elmondása szerint próbál alkalmazkodni az izolációval járó új mindennapokhoz. Az egészségügyi dolgozók naponta többször ellenőrzik állapotát teljes védőfelszerelésben, ő pedig igyekszik otthonosabbá tenni a szobáját matracfedőkkel, párnákkal és más apró tárgyakkal, amelyeket családja és menyasszonya küld neki.

A fotós a kezdetek óta folyamatosan dokumentálja élményeit a közösségi médiában.

Elmondása szerint kezdetben rendkívül félt, különösen akkor, amikor az utasok napokig a hajón rekedtek súlyos betegek társaságában, miközben nem találtak kikötőt, amely fogadta volna őket. A kapitány kevesebb mint egy nappal a tervezett kiszállás előtt tájékoztatta őket a hantavírusos esetről, ezt követően Rosmarin gyakorlatilag nem hagyta el a kabinját.

A férfi szerint a legnagyobb megkönnyebbülést az jelentette, amikor végül elhagyhatták a hajót. Bár félelmetes volt számára a teljes biológiai védőfelszerelésben dolgozó személyzet látványa és az omahai út is idegőrlőnek bizonyult, a karanténszobába érkezve érezte magát először biztonságban a járvány kitörése óta.

 Rosmarin most naplót vezet az eseményekről,

mert – mint fogalmazott – egy nap biztosan el szeretné mesélni gyermekeinek, min ment keresztül a hajón kitört járvány idején.

