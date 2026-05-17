Jaksity György eladatná a Tisza-kormánnyal az állami vagyon nagy részét

Jaksity 1992-től a néhány évvel később csődbe ment Lupis Brókerháznak az igazgatójaként is dolgozott, majd megalapította a Concorde Értékpapír Ügynökség Kft.-t.

Jaksity a tőzsdézés mellett a budapesti tehetséggondozó intézményben, a Láthatatlan Kollégium Alapítványban tanított többek között Király Júliával, a Nemzetközi Bankárképző Központ későbbi vezérigazgatójával, Halmai Gáborral, a Soros Alapítvány kuratóriumi elnökével és akkori CEU-oktatókkal. Abban az időben helyezkedett el ott, amikor a Horn-kormány több mint 11 millió forintot adott pályázati díjként az SZDSZ-közeli szervezetnek.

Az üzletember csak a jobboldali kormányokkal kritikus

Jaksity gazdasági és közéleti kérdésekben több alkalommal is megszólalt a nyilvánosságban. Megszólalásaiban jellemzően kritikus volt a jobboldali kormánnyal szemben:

Így volt ez a 2022–23-ban tapasztalt inflációs sokk és gazdasági nehézségek során.

Az általános vélekedés szerint sikeresnek elismert 2010-es évek gazdasági teljesítményét is negatívan látja.

Szakmai inkompetenciával vádolta a jobboldali kormányt és állítása szerint az elmúlt évek gazdasági nehézségei elsősorban a kabinet intézkedéseinek tudhatóak be, nem pedig a kedvezőtlen külső körülményeknek.

Megoldási javaslatai jellemzően a már megbukott neoliberális gazdaságpolitika tanításait visszhangozzák.

Amint az Ellenpont hozzáteszi, baloldali gondolkodását mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az erősen vitatható módon meggazdagodó Soros Györgyöt is méltatta.

A baloldali elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Telex alapítása környékén felmerült a pletyka, hogy Jaksity egy nagyobb összeggel támogatta az akkor induló baloldali lapot

– emlékeztet az Ellenpont.