Vasárnap 17.30-tól kiderül, hogy Borzas, vagy Ilics és Pergel örülhet-e a kettős állampolgársággal rendelkező kézilabdázók közül.
Tolvajnak állítják be a magyarokat, hergelnek a szerbek a vb-selejtező kapcsán
A magyar férfi-kézilabdaválogatott kétgólos hátrányból várja a Szerbia elleni világbajnoki selejtező vasárnapi visszavágóját. A szerb Mondo a mérkőzés előtti órákban arról írt, hogy Ilics Zorán és Pergel Andrej is azok közé tartozik, akiket a magyarok „elloptak" déli szomszédjaiktól.
