Látványos tanulmányautóval nyit új korszakot a BMW-hez került Alpina

Az exkluzív, BMW-alapú tuningautóiról híres márkának ez lehetne az első önálló modellje.

2026. 05. 17. 14:17
Az Alpina története

1965-ben kezdődött a cég története a németországi Buchloéban, amely egy kis bajor város az Alpok lábánál. Bovensiepen, akinek eleinte az írógépgyártás területén termett babér, hosszú távon a nagy teljesítményű autók tuningolása mellett kötelezte el magát: megalapította a vállalatot, majd a BMW utcai modelljeinek és versenyautóinak finomhangolásába kezdett. Filozófiája a kezdetektől fogva egyértelmű volt: a sebesség és a kényelem egymást kiegészítő, nem pedig egymással versengő célok.

A hosszú távú versenyeken, miközben a riválisok a súlycsökkentésen dolgoztak, Burkard extra párnázást helyezett el a vezetőülésben. E szemlélete később az utcai autókat is átjárta, amelyek a nagy sebességű, hosszabbra nyúló utazások során kínált pihentető kényelmükről és kifinomultságukról voltak híresek, amellett, hogy menetteljesítményeik a BMW M részleg sportmodelljeit idézték. 2026-ban vált az Alpina a BMW-csoport exkluzív márkájává, a cég ügyfelei jövőre tapasztalhatják meg az új korszak első két modelljét, amely a nemrég frissített 7-es sorozaton és az X7-esen alapul majd. Várhatóan az Alpina évi 2500 autós gyártási mennyisége nem fog jelentősen változni az új tulajdonos érkezésével.


 

