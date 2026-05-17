hantavíruskaranténrágcsálójárványvírusfertőzés

Egyre nagyobb figyelem övezi a halálos hantavírustörzset, de kell-e világjárványtól tartanunk?

Halálos hantavírus-fertőzés miatt rendeltek el rendkívüli nemzetközi megfigyelést egy óceánjáró utasai ellen, miután a veszélyes, emberről emberre is terjedő Andok-törzs bukkant fel a fedélzeten. Cikkünkben utánajártunk, kell-e a koronavírus-járványhoz hasonló világméretű válságtól tartanunk.

András János
2026. 05. 17. 14:38
Az MV Hondius egy utasa Forrás: AFP
Több országban is megjelent az Andok-vírus

A legfrissebb európai járványügyi adatok szerint már több országban azonosítottak a hajóhoz köthető fertőzéses eseteket. Egy, az MV Hondiuson megbetegedett francia nő lélegeztetőgépen van az intenzív osztályon – számolt be róla a The Guardian.

A Reuters beszámolója szerint egy a hajón utazó kanadai pár egyik tagjának hantavírustesztje pozitív lett. Az Andok-vírussal összefüggő fertőzéseket eddig Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Kanadában, Svájcban, Spanyolországban és Dél-Afrikában azonosították. 

Jelenleg semmi jele annak, hogy egy nagyobb járvány kezdetét látnánk, de természetesen a helyzet megváltozhat, és a vírus hosszú lappangási ideje miatt lehetséges, hogy a következő hetekben még több esetet láthatunk

 – mondta a WHO vezetője.

 

Romániából is jelentettek hantavírus-fertőzést, de nem a veszélyes törzset

A Román Nemzeti Közegészségügyi Intézet május 15-i hivatalos állásfoglalása szerint: az aradi megyei kórházban május 8-án lázzal vettek fel egy beteget, akinek a tesztje május 15-én pozitív lett hantavírusra. A férfinek semmi köze van az óceánjáróhoz. A beteg egy pszichiátriai intézetben él, és az elmúlt három évben el sem hagyta Romániát.

Ráadásul nem az Andok-vírusról, hanem az Európában (így Romániában is) is őshonos hantavírustörzsek egyikéről, amelyeket az erdei egerek és patkányok terjesztenek vizelettel, ürülékkel.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség a keddi tájékoztatásában emlékeztetett: az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai népesség körében.

Az Andok-vírus az egyetlen ismert hantavírustörzs, amelynél dokumentáltak emberről emberre terjedést. A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel 

– emelték ki.

 

Mik a hantavírus tünetei?

A hantavírus-fertőzés első tünetei (beleértve az Andok-vírust is) általában egy–hat hét elteltével jelentkeznek. A hantavírus több mint húsz különböző vírus nagy csoportja, amely rágcsálók, jellemzően egerek és patkányok fertőzött vizeletének, nyálának vagy ürülékének kitéve terjed az emberekre. A betegség korai tünetei hasonlítanak az influenzához, de általában négy–tíz nappal az első tünetek megjelenése után jelentkeznek a súlyosabb tünetek, amik a következők:

  • köhögés,
  • légszomj,
  • mellkasi szorító érzés,
  • gyors légzésromlás – írja a Hopkinsmedicine.org.

A CDC legfrissebb cikke szerint ez a járvány nem olyan, mint a Covid–19-világjárvány. Az Andok-vírus nem terjed könnyen, így a világjárvány kockázata jelenleg rendkívül alacsony.

 

Borítókép: Az MV Hondius egy utasa (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
