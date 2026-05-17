Egyre nagyobb figyelem övezi a halálos hantavírustörzset, de kell-e világjárványtól tartanunk?

Romániából is jelentettek hantavírus-fertőzést, de nem a veszélyes törzset

A Román Nemzeti Közegészségügyi Intézet május 15-i hivatalos állásfoglalása szerint: az aradi megyei kórházban május 8-án lázzal vettek fel egy beteget, akinek a tesztje május 15-én pozitív lett hantavírusra. A férfinek semmi köze van az óceánjáróhoz. A beteg egy pszichiátriai intézetben él, és az elmúlt három évben el sem hagyta Romániát.

Ráadásul nem az Andok-vírusról, hanem az Európában (így Romániában is) is őshonos hantavírustörzsek egyikéről, amelyeket az erdei egerek és patkányok terjesztenek vizelettel, ürülékkel.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség a keddi tájékoztatásában emlékeztetett: az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai népesség körében.

Az Andok-vírus az egyetlen ismert hantavírustörzs, amelynél dokumentáltak emberről emberre terjedést. A fertőzés átadása azonban általában szoros, hosszabb távú kapcsolatot igényel

– emelték ki.

Mik a hantavírus tünetei?

A hantavírus-fertőzés első tünetei (beleértve az Andok-vírust is) általában egy–hat hét elteltével jelentkeznek. A hantavírus több mint húsz különböző vírus nagy csoportja, amely rágcsálók, jellemzően egerek és patkányok fertőzött vizeletének, nyálának vagy ürülékének kitéve terjed az emberekre. A betegség korai tünetei hasonlítanak az influenzához, de általában négy–tíz nappal az első tünetek megjelenése után jelentkeznek a súlyosabb tünetek, amik a következők:

köhögés,

légszomj,

mellkasi szorító érzés,

gyors légzésromlás – írja a Hopkinsmedicine.org.

A CDC legfrissebb cikke szerint ez a járvány nem olyan, mint a Covid–19-világjárvány. Az Andok-vírus nem terjed könnyen, így a világjárvány kockázata jelenleg rendkívül alacsony.

