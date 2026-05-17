A világ legidősebb bajnoka duplázni készül, de nem tudja, mi lesz vele jövőre

Elképesztő izgalmak és botrányos jelenetek után dőlt el, hogy ki nyeri a skót labdarúgó-bajnokságot. Nos, a Celtic végül nyolc hónapos üldözőversenyt követően az utolsó fordulóban 3-1-re verte a bajnoki tabellát szinte végig vezető Hearts gárdáját, így megszerezte a klub történetének 55. bajnoki aranyát. A zöld-fehérek menedzsere, Martin O'Neill ezzel a sikerével a világ legidősebb vezetőedzője lett, aki a csapatával bajnoki címet szerzett, ráadásul a 74 éves szakember akár duplázhat is, ugyanis a Celtic a kupadöntőben is érdekelt.

Molnár László
2026. 05. 17. 13:34
A 74 éves Martin O'Neill vezetésével a Celtic Glasgow 55. bajnoki aranyát nyerte meg Forrás: Facebook.com/CelticFC
Jupp Heynckes 

  • 68 évesen (2013-ban) érte el a történelmi triplázást (bajnokság, kupa, BL) a Bayern Münchennel,
  • 2018-ban 72 évesen ismét bajnok lett, a kupadöntőt akkor elveszítették az Eintracht Frankfurt ellen.

Sir Alex Ferguson

  • 66 évesen és 141 naposan érte el a klasszikus duplázást, amikor a 2007/08-as idényben a Manchester Uniteddel megnyerte a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját,
  • 1998/99-ben (57 évesen) a híres bajnokság-kupa-BL triplázást.
A világ legidősebb edzője lett Martin O'Neill, aki bajnokságot tudott nyerni a csapatával. Forrás: Facebook/CelticFC

Hiába a nagy siker, a Celtic még nem tárgyal a sikeredzővel

Martin O'Neill nemcsak a kora miatt írt történelmet, hanem azért is, mert a 2025/26-os szezonban kétszer is beugróként vette át a Celtic irányítását, és a második esetben olyan szárnyalásba kezdett a csapattal, hogy a klubvezetők hagyták dolgozni. A 74 éves szakember kijelentette a győzelmi mámor közepette, hogy fiatalnak érzi magát, amit a játékosoknak, a klubnak, a szurkolóknak és a családjának köszönhet.

– Tavaly, amikor bajnok lett a csapat, éppen Brendan Rogersszel beszélgettem a győzelemről, és nagyon irigy voltam rá. 

Egy percig sem gondoltam volna, hogy visszatérek ide, és bajnoki címet ünnepelhetek.

Októberben a londoni King’s Roadon kávézgattam, élvezve a nyugdíjas éveimet, amikor a klubvezetők megkerestek, pedig azt hittem, hogy a Celtic Parkban töltött időmnek már vége szakadt – mesélte a BBC Sportsnak Martin O’Neill.

Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen sikert követően a Celtic vezetése egymás után keresi fel a szakembert, hogy rávegye a folytatásra. Kiderült, hogy ilyen beszélgetés még nem zajlott le, és O’Neill sem tudja, akar-e továbbiakban is elköteleződni szeretett klubja mellett.

– Őszintén nem tudom. Beszélt velem valaki? Nem, de erre nem is számítottam. 

Talán a kupadöntő után lesz idő a beszélgetésekre. Elég öreg vagyok, szóval ez kicsit kizökkenti az embert.

Részt veszek az eseményekben, és úgy vélem, sokan még a játékosok közül is azt kérdezik önmaguktól, ez az öregember mit keres itt. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő – közölte a Celtic csapatával ötödik bajnoki címét nyerő szakember.

