Kevesebb pénzért többnek látszani – Chery Tiggo 8 1.6 T-GDI teszt

Sok európai márka számára alapos okkal tűnik fenyegetőnek a kínai Chery igényesnek látszó, de fékezett habzású SUV-ja, mely igen vonzó áron kínál hét ülést és sok extrát. De vajon jól muzsikál hibrid hajtás nélküli, egyszerű benzinesként? Lássuk, mit tud a manapság rengeteget reklámozott Tiggo 8!

2026. 05. 16. 10:59
Én a 178 centis magasságommal gyorsan megtaláltam az ideális pozíciót, van ülésszellőztetés is, ami hasznos az izzasztó műbőr kárpit mellé. Vicces, hogy az utasülést a vezetőoldal felől is lehet elektromosan tologatni, mint a sofőrös járművekben. Jó a kormány fogásra, a rajta lévő gombok egyben billennek, így néha pontatlan a kezelhetőség. Sajnos a kijelzők felhasználói felületében sincs ötlet: tök üres, fehér (sötétben fekete) felületek, több helyen logikátlan felépítés jellemzi, sovány vigasz, hogy háttérképnek be lehet állítani egy lobogó tábortüzet.

Pedig amúgy a méret megfelelő lenne, a sofőr előtt egy 10,25, középen pedig egy 15,6 colos egység trónol, a vezeték nélküli carplay például egész jól néz ki rajta. A gyorsasággal viszont nem volt bajom, akadozás, fagyás nélkül működött. Igazán kellemes meglepetés, hogy vannak fizikai gombok is, így a vezetési módokat, az ablakfűtés, a klíma és a világítás babrálását is kattanó, klattyanó és billenő effektek kísérik. Középen dupla tárolót alakítottak ki a telefonoknak, de méltatlan spórolás, hogy csak a vezetőoldali tölt vezeték nélkül, igaz ehhez hűtés is jár. 

Elöl kényelmesen el lehet férni és a második sor sem rossz, négy, de akár öt felnőtt is el tud benne utazni. Igazán csak a gyerekek érzik jól magukat leghátul, 12 év alatt még a harmadik sor is élhető. Hét személlyel összesen 193 liternyi csomagtér marad, ez azért utazáshoz karcsú, néhány hátizsák vagy bevásárló szatyor fér el. Öt üléssel viszont 890 liter a raktér mérete, ez már bőségesen elegendő akár sok holmi cipeléséhez is, kettővel pedig igen terjedelmes a raktér.

Inkább utazni kellemes vele, mint vezetni

Bár Chery Tiggo 8 létezik plug-in hibrid változatban is, mi az alap 1,6-os, turbós benzinest próbáltuk, amelyet véletlenül pont úgy hívnak, mint a Kia/Hyundai motorjait: T-GDI. A 147 lóerő mellé 275 Nm nyomaték jár, ami a nyugodt közlekedéshez elég, de ennél többre nem kell számítani. A gázreakció ráérős, szerencsére a turbólyuk kellőképpen „be van tömve”, mégis, nekem a hajtás kelletlennek tűnt. Váltóból csak hétfokozatú duplakuplungos egység elértő, ami észrevétlenül dolgozik, de gyenge a motorfék, így hosszas lejtőn nagyon sokat kell fékezni.

Könnyedén lehet parkolni a Cheryvel, több kamera segíti a sofőrt; az asszisztensek is rendben működtek, adaptívan tartja a sebességet, tud sávot is váltani magától és mindenfelé figyel, illetve szól, ha veszélyesen közeledő forgalmat észlel. Nagyon tudtam örülni annak, hogy kínai autóhoz mérten szokatlanul szerény a csipogások mennyisége, a sebességhatár túllépéskor is alig hallhatóan bimmbammol. Fura viszont, hogy az éberségfigyelő rendszer infrás érzékelőjét könnyen kitakarhatja a vezető csuklója, ha nem a szabályos módon fogja a kormányt. 

Kellemesebb vele utazni annál, mint amire számítottam. 130-as tempónál sem zajos, rossz úton sem nyiszog, és nagyjából nyolc liter körüli vegyes fogyasztással el lehet vele járni. A futómű kínai szokás szerint kényelmesebb, egyszersmind billegősebb annál, mint amit megszoktunk, így a sportos vezetést nem támogatja, de együtt lehet vele élni. Fura hiba, hogy tolatáskor a jobb tükörnek felfelé mozdult el, ami szoftveres baj lehet, de a bosszantó apróságok mellett a műszaki alapok rendben vannak. Bár nincsenek hosszú távú meghízhatósági tapasztalatok, Kínában állítólag bevált a technikája, és a 7 év/150 ezer kilométeres garancia sem rossz. 

Hétüléses SUV-ot, ennyi pénzért?

Az ára az egyik legfőbb erénye, és ezért nem is kell nagyon sok kompromisszumot kötni. Ez a sima benzines akciós áron 11,4 millió forint, és tele van tömve extrával, így automataváltót, ülésfűtést, egy sor asszisztenst és 19-es könnyűfémfelnit is adnak. Csak egymillióval drágább a Premium, amiben fűtött a kormány, van szélvédőre vetített kijelző és nyitható a panorámatető, nem is jut olyasmi eszembe, ami hiányozna belőle. A takarékosabb plug-in hibrid 70 kilométer körüli e-hatótávval és ugyanezzel a motorral (plusz villannyal) 2,5 millióval került többe, ami elgondolkodtató, főleg, ha akciós ajánlattal még tovább sikerül belőle faragni. 

Ilyen árcímkével az európaiak közül csak a Dacia Bigster tud versenyezni, de az egy olcsóbb hatású autó, illetve van még a Nissan X-Trail, ami fapados verzióban most 13 millió akciósan. Akinek pedig hét ülés kell, annak hirtelen nincs nagyon más alternatíva az ársávban, a bejáratott márkanevű konkurensek (Skoda Kodiaq, Kia Sorento, Peugeot 5008) hasonló felszereltséggel legalább három-, de inkább hatmillióval kerülnek többe, és szerintem nem adnak annyival többet. A Tiggo 8 wannabe luxus, ami többnek mutatja magát, mint ami, viszont kevesebbe kerül, mint amennyit reálisan ér – bár ezzel nincs egyedül a kínai gyártók ajánlatai között. 

Járt utat járatlanért

Sokan kérdezik tőlem: szabad kínai autót venni? Több mint száz Made in P.R.C. autómárka létezik és várható, hogy a közeljövőben telítődik majd velük a piac, konszolidáció kezdődik. Nem biztos, hogy mindegyik képes lesz hosszú távon is itt maradni, így 10-15 éves időtartamot vizsgálva az alkatrészellátás kérdésessé válhat. Ám biztosan akadnak olyanok, amelyek megvetik a lábukat és tartósan berendezkednek az európai piacon. A gyorsan növekvő eladásokat látva gyanítható, hogy a hazánkba tavaly nyár végén bevezetett Chery jó eséllyel ilyen lesz.

Szerző: dr. Vékey Zoltán

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
