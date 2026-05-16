Kevesebb pénzért többnek látszani – Chery Tiggo 8 1.6 T-GDI teszt

Fotó: Stefler Balázs

Én a 178 centis magasságommal gyorsan megtaláltam az ideális pozíciót, van ülésszellőztetés is, ami hasznos az izzasztó műbőr kárpit mellé. Vicces, hogy az utasülést a vezetőoldal felől is lehet elektromosan tologatni, mint a sofőrös járművekben. Jó a kormány fogásra, a rajta lévő gombok egyben billennek, így néha pontatlan a kezelhetőség. Sajnos a kijelzők felhasználói felületében sincs ötlet: tök üres, fehér (sötétben fekete) felületek, több helyen logikátlan felépítés jellemzi, sovány vigasz, hogy háttérképnek be lehet állítani egy lobogó tábortüzet.

Pedig amúgy a méret megfelelő lenne, a sofőr előtt egy 10,25, középen pedig egy 15,6 colos egység trónol, a vezeték nélküli carplay például egész jól néz ki rajta. A gyorsasággal viszont nem volt bajom, akadozás, fagyás nélkül működött. Igazán kellemes meglepetés, hogy vannak fizikai gombok is, így a vezetési módokat, az ablakfűtés, a klíma és a világítás babrálását is kattanó, klattyanó és billenő effektek kísérik. Középen dupla tárolót alakítottak ki a telefonoknak, de méltatlan spórolás, hogy csak a vezetőoldali tölt vezeték nélkül, igaz ehhez hűtés is jár.

Elöl kényelmesen el lehet férni és a második sor sem rossz, négy, de akár öt felnőtt is el tud benne utazni. Igazán csak a gyerekek érzik jól magukat leghátul, 12 év alatt még a harmadik sor is élhető. Hét személlyel összesen 193 liternyi csomagtér marad, ez azért utazáshoz karcsú, néhány hátizsák vagy bevásárló szatyor fér el. Öt üléssel viszont 890 liter a raktér mérete, ez már bőségesen elegendő akár sok holmi cipeléséhez is, kettővel pedig igen terjedelmes a raktér.

Inkább utazni kellemes vele, mint vezetni

Bár Chery Tiggo 8 létezik plug-in hibrid változatban is, mi az alap 1,6-os, turbós benzinest próbáltuk, amelyet véletlenül pont úgy hívnak, mint a Kia/Hyundai motorjait: T-GDI. A 147 lóerő mellé 275 Nm nyomaték jár, ami a nyugodt közlekedéshez elég, de ennél többre nem kell számítani. A gázreakció ráérős, szerencsére a turbólyuk kellőképpen „be van tömve”, mégis, nekem a hajtás kelletlennek tűnt. Váltóból csak hétfokozatú duplakuplungos egység elértő, ami észrevétlenül dolgozik, de gyenge a motorfék, így hosszas lejtőn nagyon sokat kell fékezni.