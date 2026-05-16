Gulácsi egyértelmű jelzést kapott, egy másik Bundesliga-légiósunk tragédiája teljes lehet

Orbán és Schäfer játéka is várható az eddigiek alapján, Gulácsiról pedig külön nyilatkozott is Ole Werner, a lipcseiek vezetőedzője.

– Óriási szerepe volt a sikeres szezonunkban, és most lehetővé teszem számára, hogy jól végződjön neki is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ő az utóbbi tíz Bundesliga-idény egyik meghatározó kapusa, és semmiféle minőségromlást nem jelent a csapatba kerülése – idézi a Metropol Wernert arról, hogy miért Gulácsinak ad lehetőséget az Európa-liga-döntős Freiburg ellen. (Ha az Aston Villa elleni El-döntőt megnyerné, a Kl helyett a Freiburg a Bajnokok Ligájába kvalifikálna.)