Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Rendkívüli

Gulyás Gergely: Politikai bosszút folytat a Tisza Krausz Ferenc alapítványa ellen

Gulácsi PéterRB LeipzigDÁRDAI BENCEBundesligaVfL Wolfsburg

Gulácsi egyértelmű jelzést kapott, egy másik Bundesliga-légiósunk tragédiája teljes lehet

A német Bundesliga utolsó, 34. fordulójában várhatóan három magyar (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Schäfer András) léphet pályára, de éppen a negyedik, Dárdai Bence csapata számára van óriási jelentősége a zárónapnak. A Wolfsburg a St. Pauli ellen vív kiesési rangadót, amelynek a vége akár közös sírás is lehet. Gulácsi Péter olyan meccsen tér vissza a kapuba, amelyen csak az ellenfél számára van tét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 10:12
Dárdai Bence egyetlen Bundesliga-meccsel zárja az idényét, s izgulhat, hogy klubja, a Wolfsburg nem essen ki a másodosztályba Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Swen Pförtner
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán és Schäfer játéka is várható az eddigiek alapján, Gulácsiról pedig külön nyilatkozott is Ole Werner, a lipcseiek vezetőedzője.

– Óriási szerepe volt a sikeres szezonunkban, és most lehetővé teszem számára, hogy jól végződjön neki is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ő az utóbbi tíz Bundesliga-idény egyik meghatározó kapusa, és semmiféle minőségromlást nem jelent a csapatba kerülése – idézi a Metropol Wernert arról, hogy miért Gulácsinak ad lehetőséget az Európa-liga-döntős Freiburg ellen. (Ha az Aston Villa elleni El-döntőt megnyerné, a Kl helyett a Freiburg a Bajnokok Ligájába kvalifikálna.)

Gulácsi Péter februárban, a Wolfsburg ellen sérült meg, azóta Maarten Vandevoordt védte a lipcsei kaput, aki vélhetően a következő idényben is első számú kapusnak számít majd Gulácsi előtt.

Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg a kiesés ellen

Gulácsival ellentétben Dárdai Bence nem tér vissza: a Wolfsburg magyar válogatott középpályása még az ősszel szenvedett súlyos sérülést, s bár az edzésekhez már csatlakozhatott, nincs olyan állapotban, hogy hozzátegyen egyetlen idénybeli Bundesliga-fellépéséhez.

Dárdai egyénileg tragikusan sikerült idénye a Wolfsburg kiesésével lenne teljes. Az utolsó forduló előtt három csapat küzd az életben maradásért: a Wolfsburg mellett a Heidenheim és a St. Pauli is 26 ponttal áll, a háromból kettő szombaton kiesik, a harmadik kiharcolja a másodosztály bronzérmese elleni osztályozót.

Hogy még kiélezettebb legyen a helyzet: a St. Pauli éppen a Wolfsburgot fogadja, s az élet-halál harc akár közös sírással is végződhet, ha a Heidenheim nyerni tud az utolsó fordulóban már tét nélkül játszó Mainz ellen.

Bundesliga, utolsó, 34. forduló

  • Bayern München–Köln 15.30
  • Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 15.30
  • Freiburg–RB Leipzig 15.30
  • Heidenheim–Mainz 15.30
  • Bayer Leverkusen–Hamburg 15.30
  • Mönchengladbach–Hoffenheim 15.30
  • Union Berlin–Augsburg 15.30
  • St. Pauli–Wolfsburg 15.30
  • Werder Bremen–Borussia Dortmund 15.30

Az állás

  1. Bayern 86 pont (biztos bajnok és BL-induló)
  2. Dortmund 70 (biztos ezüstérmes és BL-induló)
  3. RB Leipzig 65 (biztos bronzérmes és BL-induló)
  4. Stuttgart 61
  5. Hoffenheim 61
  6. Leverkusen 58
  7. Freiburg 44
  8. Frankfurt 43
  9. Augsburg 43
  10. Mainz 37
  11. Hamburg 37
  12. Union 36
  13. Mönchengladbach 35
  14. Köln 32
  15. Bremen 32
  16. Wolfsburg 26
  17. Heidenheim 26
  18. St. Pauli 26

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekHormuzi szoros

Robert C. Castel: Tengeri háborús kockázat

Robert C. Castel avatarja

Amikor a biztosítás hadszíntérré válik: a szoros, amely önmagát zárta le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu