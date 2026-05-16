Sinner lebukott? Medvegyev kiakadt, volt hányás is, győztes viszont nincs

A meccsen szakkommentátorként dolgozó, páros versenyszámokban összesen hétszeres Grand Slam-bajnok Jamie Murray szerint Sinner lebukott, hogy valóban görcs miatt kérte az ápolást, mind annak jellege, mind az a tény erről árulkodott, hogy az olasz uborkalevet fogyasztott. Ugyanakkor korábban, a második játszmában Murray éppen arról beszélt: nem érti, hogy a szenvedő Sinner miért nem kér orvosi segítséget.

Eső miatt félbeszakadt a római tenisztorna elődöntője

A drámai elődöntő pedig még csak véget sem ért péntek este: Sinner 4:2-re vezetett a döntő játszmában, amikor eleredt az eső. Szombaton 15.00-kor, Coco Gauff és Elina Szvitolina női döntője előtt folytatja a meccsét Sinner és Medvegyev, miközben a norvég Casper Ruud már péntek délután biztosította a helyét a vasárnapi fináléban Luciano Darderi ellen tükörsima, 6:1, 6:1-es sikerével.