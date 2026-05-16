Rózsaszín helyett kék, Vingegaard mégis boldog, az olaszok viszont mérgesek lehetnek

Jonas Vingegaard pénteken csatlakozott azokhoz a kerékpárosokhoz, akik pályafutásuk során mindhárom nagy körversenyen (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a Espana) szakaszt nyertek. A Visma–Lease a Bike dán kerekesének egy még ritkább mesterhármas a valódi célja: a másik két háromhetesen volt már összetett győztes is. A rózsaszín trikó egyelőre még nem Vingegaard tulajdona, helyette egyelőre a kéket szerezte meg, de az összetettben is feljött már a második helyre Afonso Eulálio (Bahrain–Victorious) mögé.

2026. 05. 16. 11:44
Jonas Vingegaard célja a rózsaszín trikó, a Giro d’Italia hetedik, hegyi befutós szakaszának megnyerésével egyelőre a kéket szerezte meg Fotó: AFP/Luca Bettini
A szakaszgyőzelmek terén már összejött a mesterhármas, bónuszként pedig Vingegaard a hegyi pontversenyben átvette a vezetést, így ha a rózsaszín trikó még nem is, a kék megkülönböztető mez már rajta feszül a Giro d’Italia szombati, nyolcadik szakaszán.

Giro d’Italia: ki Vingegaard legnagyobb riválisa?

Vingegaard-ral legtovább a fiatal olasz, az előzetesen a dán legnagyobb riválisának tartott Giulio Pellizzari tartotta a lépést a Blockhauson, ám miután leszakadt, a Red Bull–Bora–hansgrohe kerékpárosát Felix Gall (Decathlon CMA CGM) mellett csapattársa, Jai Hindley is megelőzte.

Vingegaard jelezte is: már a verseny előtt tudta, hogy Gall nagy vetélytárs lehet. Az olaszok mérgesek lehetnek, hogy Pellizzariról máris elfeledkezett a dán, maga az olasz kerékpáros a szombati, neki jobban kedvező, rövid emelkedős végjátékban vágna vissza.

Giro d’Italia, 7. szakasz

  1. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 6:09:15 óra
  2. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 13 másodperc hátrány
  3. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull–Bora–hansgrohe) 1:02 perc hátrány

Az összetett élmezőny

  1. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain–Victorious) 30:59:23 óra
  2. Vingegaard 3:17 p. h.
  3. Gall 3:34 p. h.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
