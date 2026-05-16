Rózsaszín helyett kék, Vingegaard mégis boldog, az olaszok viszont mérgesek lehetnek

A szakaszgyőzelmek terén már összejött a mesterhármas, bónuszként pedig Vingegaard a hegyi pontversenyben átvette a vezetést, így ha a rózsaszín trikó még nem is, a kék megkülönböztető mez már rajta feszül a Giro d’Italia szombati, nyolcadik szakaszán.

Giro d’Italia: ki Vingegaard legnagyobb riválisa?

Vingegaard-ral legtovább a fiatal olasz, az előzetesen a dán legnagyobb riválisának tartott Giulio Pellizzari tartotta a lépést a Blockhauson, ám miután leszakadt, a Red Bull–Bora–hansgrohe kerékpárosát Felix Gall (Decathlon CMA CGM) mellett csapattársa, Jai Hindley is megelőzte.

Vingegaard jelezte is: már a verseny előtt tudta, hogy Gall nagy vetélytárs lehet. Az olaszok mérgesek lehetnek, hogy Pellizzariról máris elfeledkezett a dán, maga az olasz kerékpáros a szombati, neki jobban kedvező, rövid emelkedős végjátékban vágna vissza.