Giro d’ItaliaAdam YatesJonas VingegaardEgan Bernalkerékpár

Meglepő helyről indul a Giro d’Italia, Pogacar hiányában is csak halványan reménykednek az olaszok

A Giro d’Italia 2026-ban Bulgáriában kezdődik, az első három szakasz után költözik „haza”, Olaszországba a verseny. Az év első háromhetesének nagy esélyese a dán Jonas Vingegaard, akinek két Tour de France- és egy Vuelta a Espana-sikere után már csak az olasz kerékpáros körverseny győztesének járó trikó hiányzik a gyűjteményéből. Vingegaard először tagja a Giro d’Italia mezőnyének, az előzetes esélylatolgatások alapján legjobban egy hazai kerekes, Giulio Pellizzari szorongathatja meg.

Koczó Dávid
2026. 05. 08. 5:07
A Giro d’Italia a következő: mintha ezt mutatná a dán kerékpáros, Jonas Vingegaard a kisfiának, az idei katalán körverseny dobogójának tetejéről Fotó: AFP/Josep Lago
Ha Vingegaard bármilyen okból nem nyeri meg az összetettet, az szenzáció, az olaszok is csak nagyon titkon reménykednek abban, hogy Pellizzari megszorongathatja a dánt. A fiatal olasz, valamint Bernal és Yates mellett mindenképp említést érdemel még a dobogóesélyesek között a kanadai Derek Gee-West (Lidl–Trek), aki tavaly negyedik lett az olasz körversenyen.

Giro d’Italia 2026: a legfontosabb szakaszok

A három bulgáriai szakasz inkább a nagy rajt idei rendezőjének fontos, bár bolgár kerekes nincs a mezőnyben, ahogy ezúttal magyar versenyző sem indul a Girón. Idén Valter Attila (Bahrain–Victorious) és a magyar bajnok Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) is a jövő héten, azaz a Giro d’Italia alatt zajló Tour de Hongrie-n versenyez.

A kisebb emelkedők után az első valódi hegyi befutót a hetedik szakasz hozza, amikor a Blockhaust másszák meg a kerekesek. A második pihenőnap után következik az idei egyetlen időfutam, amely hosszú (42 km) és szinte teljesen sík lesz. A 14. szakasz három első kategóriás emelkedőt tartalmaz, a királyszakasznak pedig a legtöbb szintkülönbséget és a 2026-os Giro d’Italia legmagasabb csúcsát tartalmazó 19. etap tekinthető. Az utolsó, 21. szakasz az összetettet már aligha befolyásolja, az minden bizonnyal a sprintereké lesz Rómában, a fővárosbeli befutóval ér véget a verseny május 31-én.

 

