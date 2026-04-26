Az üstökösként berobbanó tinédzser mentheti meg a franciák sikersportágát

Még néhány hónapja is szinte elképzelhetetlennek tűnt, de reális esély van arra, hogy Bernard Hinault 1980-as sikere óta először ismét francia győztese legyen a belgiumi Liége–Bastogne–Liége klasszikus egynapos országúti kerékpáros viadalnak. Bár a vasárnapi verseny favoritja Tadej Pogacar, a 19 éves Paul Seixas a közelmúltban kiváló teljesítménnyel robbant be a világelitbe. Az országúti kerékpár történetének egyik legsikeresebb nemzeteként Franciaország régóta várt hasonlóan ígéretes tehetségre, mint amilyen a sportág jelenlegi legfelkapottabb versenyzője.

Wiszt Péter
2026. 04. 26. 6:16
Paul Seixas (balra) és Tadej Pogacar harcát hozhatja a Liége–Bastogne–Liége Fotó: AFP/Marco Bertorello
A Fléche Wallonne után a Liége–Bastogne–Liége is Paul Seixas sikerével zárulhat? Fotó: Belga Mag via AFP/Jasper Jacobs

– Szeretném megköszönni a csapattársaimnak, hogy kontrollálták a szökést, jól helyezkedtünk egész nap. Voltak támadások, ott kellett lenni, egyszer pedig földre kerültem. Hihetetlen pillanat először itt nyerni, de ez az egész csapat győzelme. Próbáltuk diktálni a tempót, de a körpályán még a többiek kerekén maradtam, a Mur de Huy lábától pedig az volt az érzésem, hogy tudok jobban is menni, és amikor láttam, hogy mindenki maxon megy, rátettem még egy lapáttal – nyilatkozta a szerdai sikere után a 186 centiméter magas és 64 kilós kerékpáros, majd hozzátette: vasárnap szeretné élvezni pályafutása második klasszikusát.

Tadej Pogacar legnagyobb kihívója a Liége–Bastogne–Liége-en?

A Monumentumok közé tartozó versenyek közül a legrégebbi, 1892 óta megrendezett belgiumi egynaposra kerül sor vasárnap, ez lesz az idei év során a negyedik klasszikus. Tadej Pogacar az elmúlt tíz klasszikus mindegyikén dobogóra állt, hetet meg is nyert – köztük a legutóbbi két Liége–Bastogne–Liége-t. A szlovénok világbajnoka 2021-ben is diadalmaskodott itt, így a negyedik olyan kerékpáros lehet, aki legalább négyszer győzött a La Doyenne („Öreg hölgy”) néven is ismert viadalon.

Seixasnak a mostani mindössze a második klasszikusa lesz, és a francia versenyző szerényen úgy nyilatkozott, hogy még nem tart a világ talán valaha volt legjobb országúti kerékpárosának szintjén. 

A sportág legendái közül viszont többen is egyetértenek abban, hogy a korát meghazudtoló sokoldalúsággal, érettséggel és fizikummal rendelkező Paul Seixas lehet Tadej Pogacar fő kihívója a közeljövőben. 

Honfitársai is méltatták nemrég a 19 éves tehetséget: Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Thibaut Pinot és Romain Bardet is áradozott a teljesítményéről. Az említett négyes tagjai már visszavonultak, és a sportág történetének egyik legeredményesebb országa régóta vár Hinault-ék utódjára. Legutóbb Julian Alaphilippe lépett a nyomdokukba, de a jelenleg 33 éves klasszis már túl van pályafutása legszebb évein, így Franciaország ki van éhezve az országúti kerékpáros sikerekre.

Mint azt Seixas is elmondta, a Liége–Bastogne–Liége más taktikát követelő, erősebb mezőnnyel rajtoló verseny, mint a Fléche Wallonne volt. Ám egyelőre úgy tűnik, hogy el tudja viselni a körülötte kialakult felhajtást, és a lába is megvan ahhoz, hogy egyre rangosabb versenyeken is esélyesként számoljanak vele. 

Mindenesetre vasárnapra a legtöbb szakoldal már közvetlenül Tadej Pogacar és Remco Evenepoel után a harmadik legnagyobb esélyesnek tartja őt. 

Egy klasszikus megnyerése után pedig a következő lépés egy háromhetes körversenyen való indulás, és az ottani jó összetettbeli szereplés is lehetne, márpedig utóbbi Paul Seixas időfutamokon és hegyeken mutatott teljesítménye alapján nem elképzelhetetlen. Ízlelgessük: lehet, hogy nem sokáig igaz az a statisztika, hogy 1995-ben volt utoljára francia Grand Tour-győztes országúti kerékpárban.

 

