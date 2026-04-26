Az üstökösként berobbanó tinédzser mentheti meg a franciák sikersportágát

Seixasnak a mostani mindössze a második klasszikusa lesz, és a francia versenyző szerényen úgy nyilatkozott, hogy még nem tart a világ talán valaha volt legjobb országúti kerékpárosának szintjén.

A sportág legendái közül viszont többen is egyetértenek abban, hogy a korát meghazudtoló sokoldalúsággal, érettséggel és fizikummal rendelkező Paul Seixas lehet Tadej Pogacar fő kihívója a közeljövőben.

Honfitársai is méltatták nemrég a 19 éves tehetséget: Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Thibaut Pinot és Romain Bardet is áradozott a teljesítményéről. Az említett négyes tagjai már visszavonultak, és a sportág történetének egyik legeredményesebb országa régóta vár Hinault-ék utódjára. Legutóbb Julian Alaphilippe lépett a nyomdokukba, de a jelenleg 33 éves klasszis már túl van pályafutása legszebb évein, így Franciaország ki van éhezve az országúti kerékpáros sikerekre.

Mint azt Seixas is elmondta, a Liége–Bastogne–Liége más taktikát követelő, erősebb mezőnnyel rajtoló verseny, mint a Fléche Wallonne volt. Ám egyelőre úgy tűnik, hogy el tudja viselni a körülötte kialakult felhajtást, és a lába is megvan ahhoz, hogy egyre rangosabb versenyeken is esélyesként számoljanak vele.

Mindenesetre vasárnapra a legtöbb szakoldal már közvetlenül Tadej Pogacar és Remco Evenepoel után a harmadik legnagyobb esélyesnek tartja őt.

Egy klasszikus megnyerése után pedig a következő lépés egy háromhetes körversenyen való indulás, és az ottani jó összetettbeli szereplés is lehetne, márpedig utóbbi Paul Seixas időfutamokon és hegyeken mutatott teljesítménye alapján nem elképzelhetetlen. Ízlelgessük: lehet, hogy nem sokáig igaz az a statisztika, hogy 1995-ben volt utoljára francia Grand Tour-győztes országúti kerékpárban.