Valter Attila nagy bejelentést tett a közösségi oldalán, hat év alatt ezt nem tehette meg

Május 13. és 17. között rendezik meg 47. Tour de Hongrie kerékpáros-körversenyt, amelyen 19 csapat 114 versenyzője indul. Az első számú magyar kerékpáros, Valter Attila kedd éjjel bejelentette a Facebook-oldalán, hogy hat év szünet után megméreti magát a viadalon.

2026. 04. 22. 9:56
Valter Attila a Bahrain–Victorious kék mezében Fotó: SprintCyclingAgency/Luis Angel Gomez
A Tour de Hongrie csapatbemutatója május 12-én lesz Gyulán. A 27 éves Valter Attila legutóbb 2020-ban indult a magyar körversenyen, s akkor meg is nyerte. S a jelenleg a Bahrain-Victorious csapatát erősítő, olimpiai negyedik helyezett bringás hat év szünet után újra ott lesz a mezőnyben.

Az idei Tour de Hongrie útvonala, amelyen Valter Attila is teker Forrás:TdH.hu

Valter Attila: Várom, hogy újra itthon versenyezzek

„Hat évet kellett várni, de idén végre újra ott lehetek a Tour de Hongrie-n! Rengeteg versenyen megfordultam az évek alatt, mégis az egyik legkedvesebb kerékpáros emlékem! Egy nagyon hosszú posztot is írhatnék az akkori emlékekről, a mostani időszakomról, viszont úgy érzem, még nincs itt az ideje. Egyszerűen várom, hogy újra itthon versenyezzek, töltődjek és minél többetekkel találkozzak” – írta ki Valter Attila a Facebook-oldalára.

Valter Attila – aki 2021-ben három napig viselte a Giro d’Italia összetettjében élen álló versenyzőt megillető rózsaszínű trikót – az elmúlt években többször beszélt arról, hogy szívesen visszatérne a Tour de Hongrie-ra, de a versenynaptárja az utóbbi öt évben ezt nem tette lehetővé.

Valter a posztját egy olyan fotóval osztotta meg, amelyen a 2020-as győzelmét ünnepli a célban a Kékestetőn.

 

Eisenkrammer Károly főszervező szerint Valter Attila visszatérésével jelentősen nőhet a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyre irányuló figyelem.

– Ennél jobb hír nem lehet a magyar körverseny életében, mint hogy Valter Attila visszatér hozzánk. Az egyénisége magával ragadó, nemcsak sportolóként, hanem emberként is kimagasló. Nagyon örülünk, hogy ilyen sportolóink vannak a kerékpározásban, mint Valter Attila –  fogalmazott  az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában Eisenkrammer Károly, kiemelve, hogy Valter az elmúlt években a magyar bajnokságokon kívül nem versenyzett hazai környezetben.

 

