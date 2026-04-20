Fordulat a Tour de Hongrie-ról kitiltott magyar csapat ügyében, nemcsak a korábbi F1-pilóta ünnepelhet + videó

Míg a Tour de Hongrie mezőnyéből Makrai Bálint doppingügye miatt átmenetileg kivették a legmagasabban jegyzett magyar kerékpárcsapatot, az MBH Bank CSB Telecom Fortot, az alpesi körverseny mezőnyében gond nélkül indulhatott. Az MBH Bank magyar bajnok versenyzője, Dina Márton az első, innsbrucki szakaszon a győztessel, a korábbi F1-es pilótát, Katajama Ukjót megörvendeztető Tommaso Datival (Team Ukyo) azonos idővel ért célba. A szakasz után nem sokkal jött a fordulat: Dina csapatával mégis ott lehet a Tour de Hongrie mezőnyében.

2026. 04. 20. 17:55
Tommaso Dati, az Ukyo csapat versenyzője meglepte a mezőnyt az alpesi körverseny első szakaszán, Dina Márton (MBH Bank CSB Telekom Fort) a főmezőnnyel ért célba Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo
Az elmúlt napok Makrai Bálint pozitív doppingmintájáról és az ebből kerekedett konfliktusról szóltak a hazai kerékpársportban. A Tour de Hongrie szervezői válaszként visszavonták Makrai csapata, az első és egyetlen magyar UCI Pro Team – ez nemzetközileg a második legmagasabb szint –, az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását. A csapat máshol nem szembesült hasonló szankciókkal, ma például az alpesi körversenyt is elkezdte, két magyar versenyzővel: az aktuális magyar bajnok Dina Márton, valamint Valent Márk is teljesítette az első szakaszt, ahogy a Bahrain–Victorious színeiben Feldhoffer Bálint is. Etapsikert viszont meglepetésre a harmadik vonalú, azaz kontinentális japán csapat, a korábbi F1-es pilóta, Katajama Ukjó nevét viselő Team Ukyo ünnepelhetett.

Dina Márton, az MBH Bank CSB Telecom Fort kerékpárosa a magyar bajnoki trikóban a szakaszgyőztes Datival (Team Ukyo) azonos idővel ért célba Innsbruckban, Tour de Hongrie is lesz
A név természetesen nem véletlen: Katajama, aki 1992 és 1997 között versenyzett a Forma–1-ben, 2012-ben indította el a saját kerékpárcsapatát, amely most 23 éves olasz versenyzője, Tommaso Dati révén ünnepelhetett szép sikert Innsbruckban.

A Tour de Hongrie visszavonta a magyar doppingügy kapcsán hozott döntését

Dina Márton a szakaszgyőztessel azonos idővel a 70. helyen ért célba, Feldhoffer Bálint 2:36 perc hátránnyal 86., Valent Márk 3:45-ös lemaradással 93. lett a 113 fős mezőnyben. Az alpesi körverseny öt szakaszból áll, pénteken ér véget.

Dina a magyar bajnoki trikóban versenyez, amelyet a Tour de Hongrie-n is nagy álma viselni.

S a legfrissebb fordulat alapján erre lehet is idén esélye: a magyar körverseny szervezői az MBH Bank csapattal történt egyeztetés során megkapták a megfelelő garanciákat, így az MBH Bank CSB Telecom Fort mégis tagja lehet a mezőnynek a májusi versenyen.

