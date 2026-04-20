Fordulat a Tour de Hongrie-ról kitiltott magyar csapat ügyében, nemcsak a korábbi F1-pilóta ünnepelhet + videó

Az elmúlt napok Makrai Bálint pozitív doppingmintájáról és az ebből kerekedett konfliktusról szóltak a hazai kerékpársportban. A Tour de Hongrie szervezői válaszként visszavonták Makrai csapata, az első és egyetlen magyar UCI Pro Team – ez nemzetközileg a második legmagasabb szint –, az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását. A csapat máshol nem szembesült hasonló szankciókkal, ma például az alpesi körversenyt is elkezdte, két magyar versenyzővel: az aktuális magyar bajnok Dina Márton, valamint Valent Márk is teljesítette az első szakaszt, ahogy a Bahrain–Victorious színeiben Feldhoffer Bálint is. Etapsikert viszont meglepetésre a harmadik vonalú, azaz kontinentális japán csapat, a korábbi F1-es pilóta, Katajama Ukjó nevét viselő Team Ukyo ünnepelhetett.

Dina Márton, az MBH Bank CSB Telecom Fort kerékpárosa a magyar bajnoki trikóban a szakaszgyőztes Datival (Team Ukyo) azonos idővel ért célba Innsbruckban

A név természetesen nem véletlen: Katajama, aki 1992 és 1997 között versenyzett a Forma–1-ben, 2012-ben indította el a saját kerékpárcsapatát, amely most 23 éves olasz versenyzője, Tommaso Dati révén ünnepelhetett szép sikert Innsbruckban.

Dina Márton a szakaszgyőztessel azonos idővel a 70. helyen ért célba, Feldhoffer Bálint 2:36 perc hátránnyal 86., Valent Márk 3:45-ös lemaradással 93. lett a 113 fős mezőnyben. Az alpesi körverseny öt szakaszból áll, pénteken ér véget.