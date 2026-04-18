Tour de HongrieDina Mártonkerékpárdoppingügy

„Méltánytalan”: kifakadt a magyar bajnok, aki kiszorulhat a legrangosabb hazai versenyről

Az országúti mezőnyverseny aktuális magyar bajnoka, Dina Márton a közösségi médiában üzent, miután csapata, az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását a Tour de Hongrie szervezői visszavonták. Dina szerint méltánytalan és igazságtalan, hogy egyetlen csapattársa, Makrai Bálint pozitív doppingmintája miatt a teljes csapatot büntetik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 15:54
Dina Márton a Strade Bianche mezőnyében ott lehetett, az MBH Bank CSB Telecom Fort meghívásának visszavonása után a Tour de Hongrie kimaradhat az évéből Fotó: AFP/Marco Bertorello
Pénteken derült fény a tizenkilenc éves magyar kerékpáros, Makrai Bálint doppingügyére. A Tour de Hongrie szervezői gyorsan és szigorúan reagáltak: visszavonták Makrai csapata, a MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását a május 13. és 17. közötti idei körversenyre. A magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó MBH Bankot sújtó büntetés azért is kellemetlen, mert ezzel a legmagasabban jegyzett magyar csapat nélkül zajlik a Tour de Hongrie. Dina Márton reakciójában jelezte: reméli, hogy ez még nem végleges döntés.

Dina Márton nagy álma, hogy magyar bajnoki trikóban tekerjen a Tour de Hongrie-n, csapattársa, Makrai Bálint doppingügye után meghiúsulhat
Dina Márton nagy álma, hogy magyar bajnoki trikóban tekerjen a Tour de Hongrie-n, csapattársa, Makrai Bálint doppingügye után meghiúsulhat Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo

A magyar bajnok a közösségi médiában írt hosszú bejegyzést a témában.

Dina Márton üzent a Tour de Hongrie szervezőinek

Dina Márton a posztban felidézte, hogy az elmúlt években számtalan csapat állt rajthoz úgy a Tour de Hongrie-n, hogy egy-egy tagja azt megelőzően pozitív doppingmintát adott.

Úgy néz ki, a Tour de Hongrie szervezői a »kollektív bűnösség elvét« alkalmazzák ellenünk, Magyarország első és egyetlen prokontinentális csapata ellen.

– írta Dina. – „Ha az MBH Bank CSB Telecom Fort teljes csapata nem indulhat el a TDH-n, pusztán egy versenyző egyetlen (nem hivatalos) pozitív mintája miatt, az méltánytalan, igazságtalan és életszerűtlen!”

Dina bizakodóan zárja a bejegyzését, reméli, hogy a Tour de Hongrie szervezői meggondolják magukat. Elméleti lehetőség van arra is, hogy az MBH Bank nem indulhat, de Dina Márton igen: a versenyző két éve is a magyar válogatott színeiben tekert a legrangosabb hazai versenyen, amikor aktuális sorát nem hívták meg, ám akkor szó sem volt a mostanihoz hasonló feszültségről.

Magyar doppingügy: Makrai értetlenül áll pozitív mintája előtt

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője azzal indokolta az MBH Bank elleni szankciót, hogy szerinte kizárható, hogy Makrai segítség nélkül szerezte volna be a tiltott szert, azaz felvetődik a csapata felelőssége.

Az MBH Bank CSB Telecom Fort hivatalos oldalán Makrai is megszólalt: hangsúlyozta, hogy nem követett el szabálytalanságot.

– Az egyetlen lehetséges magyarázat számomra az élelmiszer-szennyeződés, éppen ezért elvégeztetjük az általam használt termékek és élelmiszerek vizsgálatát. Szeretném mentesíteni a csapatot minden felelősség alól, hiszen ők is elkötelezettek az etikus sport mellett – idézi csapata Makrait.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu