„Méltánytalan”: kifakadt a magyar bajnok, aki kiszorulhat a legrangosabb hazai versenyről

Pénteken derült fény a tizenkilenc éves magyar kerékpáros, Makrai Bálint doppingügyére. A Tour de Hongrie szervezői gyorsan és szigorúan reagáltak: visszavonták Makrai csapata, a MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását a május 13. és 17. közötti idei körversenyre. A magyar bajnok Dina Mártont is soraiban tudó MBH Bankot sújtó büntetés azért is kellemetlen, mert ezzel a legmagasabban jegyzett magyar csapat nélkül zajlik a Tour de Hongrie. Dina Márton reakciójában jelezte: reméli, hogy ez még nem végleges döntés.

Dina Márton nagy álma, hogy magyar bajnoki trikóban tekerjen a Tour de Hongrie-n, csapattársa, Makrai Bálint doppingügye után meghiúsulhat Fotó: NurPhoto via AFP/Silvia Colombo

A magyar bajnok a közösségi médiában írt hosszú bejegyzést a témában.

Dina Márton üzent a Tour de Hongrie szervezőinek

Dina Márton a posztban felidézte, hogy az elmúlt években számtalan csapat állt rajthoz úgy a Tour de Hongrie-n, hogy egy-egy tagja azt megelőzően pozitív doppingmintát adott.

Úgy néz ki, a Tour de Hongrie szervezői a »kollektív bűnösség elvét« alkalmazzák ellenünk, Magyarország első és egyetlen prokontinentális csapata ellen.

– írta Dina. – „Ha az MBH Bank CSB Telecom Fort teljes csapata nem indulhat el a TDH-n, pusztán egy versenyző egyetlen (nem hivatalos) pozitív mintája miatt, az méltánytalan, igazságtalan és életszerűtlen!”