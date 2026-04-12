Vas Blanka elment a győztes szökéssel, a tragédia után visszatérő legenda nem így képzelte a végét

Másodszor indult a franciaországi kockaköves klasszikuson, a Párizs–Roubaix egynapos kerékpárversenyen Vas Blanka (SD Worx–Protime). A magyar bajnoki trikóban tekerő versenyző kiválóan helyezkedett, s 46 kilométerrel a cél előtt Vas Blanka sikeresen bekerült a szökésbe, amelynek még a címvédő francia Pauline Ferrand-Prévot, a pályán és országúton is olimpiai bajnok holland legenda, Marianne Vos (egyaránt Visma–Lease a Bike), valamint a német Franziska Koch (FDJ United–Suez) volt a tagja.

Ennyivel nyert Franziska Koch a gyászoló holland legenda, Marianne Vos előtt a Párizs–Roubaix céljában, Vas Blanka korábban leszakadt tőlük Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Vasék megindulásánál érezni lehetett, hogy ez a győztes szökés lehet, ráadásul a magyar versenyző csapattársai a főmezőny élére állva mérsékelték az üldözők tempóját.

Vas Blanka nem küzdhetett a Párizs–Roubaix-győzelemért

A szereposztás valamelyest a párizsi olimpiára emlékeztetett, Vas és Vos akkor is ott volt a négyfős szökevénycsoportban, a holland végül ezüstérmes lett, a magyar kerékpáros néhány centivel lemaradt a dobogóról.