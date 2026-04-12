Rendkívüli

Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Vas BlankaMarianne Voskerékpár

Vas Blanka elment a győztes szökéssel, a tragédia után visszatérő legenda nem így képzelte a végét

Vasárnap rendezték az egyik legrangosabb egynapos kerékpáros versenyt, a Párizs–Roubaix-t, amely a kockaköves szakaszairól és a velodrombeli befutójáról híres. A nők versenyében az egyetlen magyar induló, Vas Blanka nagyon jól helyezkedett, a sorsdöntő indulás után ő is a győztes szökésbe került, de nem tudott kitartani az élcsoporttal a célig. Vas végül tizenhetedik lett, meglepetésre a német Franziska Koch nyerte a versenyt a holland legenda, Marianne Vos előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 20:40
Vas Blanka jól helyezkedett a Paris–Roubaix versenyen, de nem bírta végig a győztes szökéssel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Másodszor indult a franciaországi kockaköves klasszikuson, a Párizs–Roubaix egynapos kerékpárversenyen Vas Blanka (SD Worx–Protime). A magyar bajnoki trikóban tekerő versenyző kiválóan helyezkedett, s 46 kilométerrel a cél előtt Vas Blanka sikeresen bekerült a szökésbe, amelynek még a címvédő francia Pauline Ferrand-Prévot, a pályán és országúton is olimpiai bajnok holland legenda, Marianne Vos (egyaránt Visma–Lease a Bike), valamint a német Franziska Koch (FDJ United–Suez) volt a tagja.

Ennyivel nyert Franziska Koch a gyászoló holland legenda, Marianne Vos előtt a Paris-Roubaix céljában, Vas Blanka korábban leszakadt tőlük
Ennyivel nyert Franziska Koch a gyászoló holland legenda, Marianne Vos előtt a Párizs–Roubaix céljában, Vas Blanka korábban leszakadt tőlük Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Vasék megindulásánál érezni lehetett, hogy ez a győztes szökés lehet, ráadásul a magyar versenyző csapattársai a főmezőny élére állva mérsékelték az üldözők tempóját.

Vas Blanka nem küzdhetett a Párizs–Roubaix-győzelemért

A szereposztás valamelyest a párizsi olimpiára emlékeztetett, Vas és Vos akkor is ott volt a négyfős szökevénycsoportban, a holland végül ezüstérmes lett, a magyar kerékpáros néhány centivel lemaradt a dobogóról.

Most viszont Vas nem tudott elmenni a célig a szökéssel, 25 kilométerrel a cél előtt leszakadt Voséktól, s végül a 17. helyen ért célba.

– Jó volt, hogy nem követtem el ugyanazt a hibát, mint tavaly, mert ott voltam az elmenésben, ezzel elégedett vagyok, ez plusz pont, de talán a forma az első versenyeken volt az igazi, most nem éreztem annyira jól magam, egy ponton nagyon elfáradtam – összegzett az M4 Sportnak Vas Blanka.

Szoros befutó, meglepetés a Párizs–Roubaix-n

A másik három versenyző együtt érkezett meg a roubaix-i velodromba. Ferrand-Prévot nem a címvédésért, hanem csapattársa, Vos sikeréért dolgozott, de a kevésbé esélyes Koch megtréfálta őket.

Marianne Vos nagyon csalódott volt, hogy lehajrázták, hiszen extra motivációval tekert: ez volt az első versenye azóta, hogy elhunyt az édesapja, akinek a pályafutása szempontjából is rengeteget köszönhet.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu