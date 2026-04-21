Földhöz vágták a magyar szövetségi kapitányt Albániában az Eb-n

A tiranai kontinensviadal keddi versenynapján összesen öt magyar kötöttfogású birkózónak szurkolhattunk, hárman ekkor kezdték meg a szereplésüket, ketten hétfőről „érkeztek” az éremcsatákba. Az egy súllyal lejjebb Eb-győztes, vb-2., mostani kategóriájában vb-3. Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC) megpróbálta túltenni magát a gyorsan elvesztett elődöntőn. Szerencsére sikerült! Nem volt szép bronzmeccs az Eb-3. horvát Antonio Kamenjasevic elleni, hiszen egyetlen akció történt, amikor a lefújáskor honfitársunk örömében leszaltózta Lőrincz Viktor szövetségi kapitányt az 1-1-gyel, korábbi passzivitási ponttal megnyert csata után – áll a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) beszámolójában.

Fritsch Róbert, a boldog bronzérmes a birkózó Eb-n. Forrás: MBSZ/UWW

– A tegnapi vereségem elég nagy hideg zuhanyként ért, nehezen tettem túl magam rajta, de sikerült. Élet-halál harc folyt a bronzéremért, párszor odafejeltem, éreztem, hogy pont jó időben feszülök meg, amikor nekem akart ugrani, és meglett, összejött. Nagyon boldog vagyok! – értékelt Eb-bronzérme után a 77 kilóban második világversenyes medálját szerző versenyzőnk.

A vb-2., kétszeres Eb-3. Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya) az egész keddi program utolsó mérkőzését, a nehézsúlyú döntőt vívta a sportág egyik legnagyobb csillaga, az ötszörös világ- és 12-szeres Európa-bajnok (ebből egy Európai Játékok), olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes török Riza Kayaalp ellen.

A 36 éves legenda hétfői elődöntője szerény verekedésbe fulladt, végül őt nem, csak ukrán riválisát léptették le. Vitekkel szemben inkább a birkózás dominált, amiben a török volt a jobb, a leküldés után háromszor is megpörgette honfitársunkat, végül 7-1-re nyert, s ünnepelhette „szerencsés” 13. Eb-címét. Egy ideig maga sem tudta, mennyit mutasson a kezével… Persze Vitek pályafutása első Eb-ezüstje sem lebecsülendő, sőt!

– Most még inkább az elveszített döntő érzése van bennem, még nem tudok örülni neki ennyire, de ez nyilván az idő múlásával megváltozik. Szerettem volna nyerni, jobban védekezni, ebben mindenképp fejlődnöm kell a jövőben. Hatalmas előnyt szerzett, sajnálom, hogy az első pörgetést követően nem állítottak fel minket, a hét nullával túl nagy lelki fölénybe került – mondta nehézsúlyú birkózónk.