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Lehet még az eddiginél is unalmasabb a Monacói Nagydíj? Az FIA megpróbálkozik vele

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Péntek és vasárnap között a Forma–1 történetében már 72. alkalommal kerül sor a monte-carlói utcai pályás versenyre. A Monacói Nagydíj elmúlt nyolc kiírását hét különböző pilóta nyerte, és ez a sokszínűség 2026-ban is folytatódhat. Andrea Kimi Antonelli és George Russell esélyeit növelik a várhatóan száraz körülmények, de az időmérő jelentősége miatt a riválisok, leginkább a Ferrari versenyzői meg is lephetik a Mercedest.

Wiszt Péter
2026. 06. 05. 5:25
Leclerc hazai pályán a Mercedes előtt zárna Forrás: NurPhoto via AFP/Gongora
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Mégis a 19 éves olasz tehetség mellett szól a legtöbb érv. Antonelli sorozatban négy győzelemnél jár, Russell kanadai kiesése után ráadásul már 43 pont az előnye a világbajnoki pontverseny élén. A két csapattárs Montrealban nagyot harcolt egymással, és Toto Wolff csapatfőnök be is lengette, hogy a jövőben alighanem vissza kell majd fogniuk a versengés hevességét.

Még lassabb lehet a monacói körözés

A Mercedesen kívül a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is lassítani akar. A vezetőség már tavaly is próbált egy kötelező második kerékcsere beiktatásával szabályt változtatni a Monacói Nagydíjon, de az nem igazán vezetett eredményre. Idén a módosított autókkal inkább a biztonság felé tett egy újabb lépést az FIA: 

a balesetek és a piros zászlós fázisok elkerülése érdekében lenyíló szárnyak nélkül, minimális elektromos segítséggel, és ezek által lassabb átlagsebességgel mennek majd az autók vasárnap.

Ez, illetve a száraznak jósolt időjárás nem azt vetíti előre, hogy az idei lesz minden idők legeseménydúsabb Monacói Nagydíja, de a megújult autók miatt mindenképp kíváncsian lehet várni a következő napokat. Bár sok szurkoló unalmasnak tartja a monte-carlói helyszínt, a pilóták többsége a különlegessége és a körítése miatt kifejezetten kedveli ezt az utcai pályát, így nekik biztosan kedvez az, hogy 2035-ig garantáltan a versenynaptár része lesz.

Russell és Antonelli ismét összecsaphat
Russell és Antonelli ismét összecsaphat Fotó: Getty Images via AFP/Bryn Lennon

A Forma–1-es Monacói Nagydíj menetrendje

Péntek

  • első szabadedzés 13.30
  • második szabadedzés 17.00

Szombat

  • harmadik szabadedzés 12.30
  • időmérő 16.00

Vasárnap

  • futam (78 kör) 15.00

 

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