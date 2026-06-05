Lehet még az eddiginél is unalmasabb a Monacói Nagydíj? Az FIA megpróbálkozik vele

Mégis a 19 éves olasz tehetség mellett szól a legtöbb érv. Antonelli sorozatban négy győzelemnél jár, Russell kanadai kiesése után ráadásul már 43 pont az előnye a világbajnoki pontverseny élén. A két csapattárs Montrealban nagyot harcolt egymással, és Toto Wolff csapatfőnök be is lengette, hogy a jövőben alighanem vissza kell majd fogniuk a versengés hevességét.

Még lassabb lehet a monacói körözés

A Mercedesen kívül a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is lassítani akar. A vezetőség már tavaly is próbált egy kötelező második kerékcsere beiktatásával szabályt változtatni a Monacói Nagydíjon, de az nem igazán vezetett eredményre. Idén a módosított autókkal inkább a biztonság felé tett egy újabb lépést az FIA:

a balesetek és a piros zászlós fázisok elkerülése érdekében lenyíló szárnyak nélkül, minimális elektromos segítséggel, és ezek által lassabb átlagsebességgel mennek majd az autók vasárnap.

Ez, illetve a száraznak jósolt időjárás nem azt vetíti előre, hogy az idei lesz minden idők legeseménydúsabb Monacói Nagydíja, de a megújult autók miatt mindenképp kíváncsian lehet várni a következő napokat. Bár sok szurkoló unalmasnak tartja a monte-carlói helyszínt, a pilóták többsége a különlegessége és a körítése miatt kifejezetten kedveli ezt az utcai pályát, így nekik biztosan kedvez az, hogy 2035-ig garantáltan a versenynaptár része lesz.

Russell és Antonelli ismét összecsaphat Fotó: Getty Images via AFP/Bryn Lennon