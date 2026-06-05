Lehet még az eddiginél is unalmasabb a Monacói Nagydíj? Az FIA megpróbálkozik vele

Mégis a 19 éves olasz tehetség mellett szól a legtöbb érv. Antonelli sorozatban négy győzelemnél jár, Russell kanadai kiesése után ráadásul már 43 pont az előnye a világbajnoki pontverseny élén. A két csapattárs Montrealban nagyot harcolt egymással, és Toto Wolff csapatfőnök be is lengette, hogy a jövőben alighanem vissza kell majd fogniuk a versengés hevességét.
Még lassabb lehet a monacói körözés
A Mercedesen kívül a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is lassítani akar. A vezetőség már tavaly is próbált egy kötelező második kerékcsere beiktatásával szabályt változtatni a Monacói Nagydíjon, de az nem igazán vezetett eredményre. Idén a módosított autókkal inkább a biztonság felé tett egy újabb lépést az FIA:
a balesetek és a piros zászlós fázisok elkerülése érdekében lenyíló szárnyak nélkül, minimális elektromos segítséggel, és ezek által lassabb átlagsebességgel mennek majd az autók vasárnap.
Ez, illetve a száraznak jósolt időjárás nem azt vetíti előre, hogy az idei lesz minden idők legeseménydúsabb Monacói Nagydíja, de a megújult autók miatt mindenképp kíváncsian lehet várni a következő napokat. Bár sok szurkoló unalmasnak tartja a monte-carlói helyszínt, a pilóták többsége a különlegessége és a körítése miatt kifejezetten kedveli ezt az utcai pályát, így nekik biztosan kedvez az, hogy 2035-ig garantáltan a versenynaptár része lesz.
A Forma–1-es Monacói Nagydíj menetrendje
Péntek
- első szabadedzés 13.30
- második szabadedzés 17.00
Szombat
- harmadik szabadedzés 12.30
- időmérő 16.00
Vasárnap
- futam (78 kör) 15.00
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