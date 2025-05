Fontos szabályváltoztatást vezettek be a Monacói Nagydíjra

Charles Leclerc (Ferrari) időtlen idők óta várt arra, ami tavaly megtörtént: végre sikerült megtörnie az átkot, és nemcsak dobogós helyen végzett, hanem meg is nyerte a Forma–1-es Monacói Nagydíjat . A helyi hős most nem számít hasonló végkimenetelre, annak ellenére sem, hogy a legutóbb, Imolában az elbaltázott időmérő után a versenyre összekapták magukat az olaszok, és Leclerc csapattársa, Lewis Hamilton csak kevéssel maradt le a dobogóról. De az összképet tekintve a Ferrari idén is gyengélkedik, csak a negyedik erő a mezőnyben.

A Monacói Nagydíjon mindig kevés előzést láthatunk Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki

Leclerc nem remél sok jót

– Ha őszinte akarok lenni, akkor kevés az esélyünk. Sajnos az autónk nem túl erős a lassú kanyarokban, Monacóban pedig csak ilyenek vannak. Elvileg tehát nem nekünk kedvező pálya – ismerte el Leclerc. – Ugyanakkor Monaco annyira különleges, eltér az többi pályától, hogy akár kellemes meglepetés is érhet itt minket. Remélhetőleg szombaton jó helyen végzek, mert az időmérő a legfontosabb része az itteni hétvégének.

FIA: Ne legyen több vonatozás Monacóban!

A Monacói Nagydíj nemcsak Leclerc szívében foglal el különleges helyet, hanem a Forma–1-es versenynaptár éke is, habár már nem annyira egyedi, mint hosszú évtizedeken keresztül volt – az utcai versenyek száma megnőtt, a fényűző ladikok már más helyszíneken is felbukkannak. Monte-Carlóban továbbá szinte lehetetlen előzni, és még nagy stratégiai csatákra sincs mindig kilátás, mivel a versenyzők letudják az egyetlen kötelező kerékcseréjüket, aztán beáll az unalmas vonatozás.

Tavaly például még az átlagosnál is kevesebb „igazi” kerékcserét láthattunk, csak hat pilóta állt ki a bokszba versenykörülmények között, a többiek a futam eleji piros zászlót kihasználva feltették az autójukra a másik keveréket, és aztán a leintésig a garázsuk felé sem néztek. De az FIA próbál tenni ellene, hogy ismét unalomba fulladjon a nagydíj. Emiatt már az idény előtt megszavazták a kötelező két kerékcserét a hercegségbeli futamra, legyen akár száraz, akár vizes a pálya

– az előbbire van kilátás vasárnapra. Az nem változott, hogy ugyanúgy legalább két különböző keveréket kell feltenni az autóra. Mindezektől függetlenül természetesen idén az időmérőn elért helyezés nyom a legtöbbet a latba, de a két kerékcserével több esély van a bokszban történő helycserékre is.

Mi csak bízni tudunk benne, hogy beválik az FIA terve, és a tavalyinál izgalmasabb futamot hoz a monacói hétvége.