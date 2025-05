Elkerülte a románokat, az év magyar csapatára könnyű előjáték vár

Decemberi Európa-bajnoki bronzérmével egyenes ágon kivívta a világbajnoki résztvétel jogát a magyar női kézilabda-válogatott, Golovin Vlagyimir együttese, amely tarolt a januári Év sportolója gálán. A november-decemberi vb-n az első kalapban, a legerősebbek között szerepelt Magyarország neve, így Dániával, Németországgal, Montenegróval, Hollandiával, Franciaországgal, Svédországgal és Norvégiával nem kerülhetett egy csoportba.

A győztes magyar női kézilabda-válogatott tagjai ünnepelnek az Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország–Románia mérkőzése után Fotó: MTI /Czeglédi Zsolt

Nyeregben a magyar női kézilabda-válogatott

A Hollandiában tartott ünnepélyes ceremónián a korábbi kiváló német kapus, Clara Woltering, és két holland kiválóság, a jobbszélső Debbie Bont és a – Ferencvárosban és Siófokon is megfordult – beálló Danick Snelder is közreműködött. Bár nem ők sorsoltak, szerencsét hoztak Golovin Vlagyimir lányainak, akik Romániát, Spanyolországot és Brazíliát is elkerülték.

Jellemző, milyen erősségű ellenfeleik lesznek a Budapesttől több mint ezer kilométerre lévő ’s-Hertogenboschban, hogy a második kalapból Svájcot húzták ki a mieink mellé.

Azaz a papíron legerősebb riválisunk, a szlovákokat búcsúztató együttes első világbajnokságára készül. A harmadik kalapból érkező Szenegál és az utolsóból sorsolt Irán sem okozhat gondot a magyaroknak. A 32 csapatos tornán lesznek kemény csoportok is.

Golovin Vlagyimir reakciója

A szövetségi kapitány értékelte a sorsolást, már előre is tekintett.

− Jónak mondható a sorsolásunk, minden ellenfelünket tiszteljük, és alaposan föl fogunk készülni belőlük.

Svájccal a közelmúltban három sikeres meccset is játszottunk, bár nem minden alkalommal ment könnyen a győzelem. Szenegállal a 2023-as vb-n találkoztunk, győztünk, de nehezen indult a meccs, ráadásul a legutóbbi vb-n az afrikaiak nagy lendülettel, jó lövőjátékkal kezdték meg a tornát, és most ellenünk lesz a nyitány, oda kell figyelnünk, sok játékosuk Európában kézilabdázik. Iránt nem ismerjük, ellenük is természetesen esélyesnek tartom magunkat, így a cél a csoportelsőség. A középdöntőben minden ellenfél erős lehet, a dánokkal több mint két éve nem találkoztunk, új edzővel jönnek majd a vb-re, a románok fiatal csapata sokat fejlődött, Csehország pedig a 4. kalap legerősebb csapata, könnyen lehet, hogy Japán nem is tud továbbjutni. Erős csapatok ellen készülünk, ősszel a svédek és a norvégok is ellenfeleink lesznek, de a vb-sorsolást elnézve fontos, hogy több stílusú kézilabda ellen kell jól teljesítenünk − nyilatkozta a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos oldalán Golovin Vlagyimir

Simon Petráék lendületben

A magyar női kézilabda-válogatott 2024-ben közel állt ahhoz, hogy bejusson a párizsi olimpia elődöntőjébe, majd a részben magyarországi rendezésű Európa-bajnokságon a harmadik helyen végzett az aktuális világbajnok franciákat legyőzve a helyosztón.

A vb-ken van javítani valója Magyarországnak, amely még húsz éve szerzett legutóbb érmet: 2005-ben Görbicz Anitáék a harmadik helyen zártak.

2023-ban és 2021-ben a 10., 2019-ben a 14., 2017-ben a 15. helyen végzett női együttesünk. Az út eleje, a csoportkör most könnyűnek ígérkezik, majd következik a neheze – Simon Petráék azonban már bizonyították, hogy a legjobbak közé is be tudják verekedni magukat.