Munkásőr – a legalja

Felcsuti, a tiszások – természetesen nem is létező – gazdasági programjának egy NEM írója 2008-ban maga meséli el a HVG-nek, hogy belépett a munkásőrségbe, mert – mint mondja –, ez volt a kapu a párttagsághoz.

Jó ezt tudni.

Ugyanis a munkásőrség volt a legalja. Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

Felcsuti…

Pfúj…