Munkásőr – a legalja

Felcsuti, a tiszások – természetesen nem is létező – gazdasági programjának egy NEM írója 2008-ban maga meséli el a HVG-nek, hogy belépett a munkásőrségbe, mert – mint mondja –, ez volt a kapu a párttagsághoz.
Jó ezt tudni.
Ugyanis a munkásőrség volt a legalja. Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.
Felcsuti…
Pfúj…
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!