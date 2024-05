Értelmetlen karambol után 93 éve nem látott dolog történt Monacóban

Szokatlan képet festett a 70. Formula–1-es Monacói Nagydíj rajtrácsa, a világbajnoki címvédő Red Bull-pilóta, ugyanis mindössze a hatodik helyre kvalifikálta magát. Az előző hét időmérőt megnyerő holland az egész hétvégén szenvedett autójával. Az élről a Ferrari hazai versenyzője, Charles Leclerc várhatta a startot, mellőle a McLarent vezető Oscar Piastri, harmadikként a szintén ferraris, Carlos Sainz, negyedikként pedig a McLaren-Mercedes színeiben szereplő Lando Norris indulhatott. Tudva, hogy Monte-Carlo szűk utcáin milyen nehéz előzni, nem Verstappen számított a futam esélyesének.

A rajt

Az éllovas négyes közepes keverékű gumival kezdett, a két Mercedes, az 5. George Russell és a 7. valamint Verstappen kemény keveréket választott. Az élen Leclerc fordult, mögötte Sainz próbálta megelőzni Piastrit, az első kanyar után azonban utóbbi mehetett tovább másodikként. Úgy tűnt, Sainz versenye pár száz méteren belül véget is ér, mert az egymás elleni közelharc során defektet kapott. Nem ez volt azonban az egyetlen „akció” a mezőnyben: a sor végéről induló Kevin Magnussen egy kívülről teljesen értelmezhetetlen manőverrel megpróbált beférni Sergio Pérez mellé, akit csúnyán felkent a falra, a Red Bullos Pérez viszont még elsodorta Magnussen Haas-os márkatársát, Nico Hülkenberget is. Személyi sérülés nem történt, de a pályát ellepte a törmelék, megsérült a szalagkorlát is, ezért piros zászlóval félbeszakították a versenyt.

A második startot mindenki túlélte

Az átmeneti leállás után 15.44-kor folytatódhatott a verseny egy újabb rajttal. Ekkor 16 autó volt még versenyben – Magnussen, Hülkenberg és Pérez, valamint a leintés előtt agresszív manőverrel előzni próbáló Esteban Ocon (Alpine) már nem, Sainz versenyautóját viszont, élve a szabályok adta lehetőséggel, a piros zászlós periódus alatt megjavították. Az élmezőny kemény keverékű abroncsokra váltott, abban bízva, hogy azokkal már a teljes versenytáv teljesíthető. Az újabb start zökkenőmentes volt, senki nem vállalt felesleges kockázatot. Az állás nem változott, Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Russell, Verstappen volt az első hat sorrendje.

Charles Leclerc a hazai futama második rajtja után is megőrizte éllovas pozícióját. Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

Spórolási verseny az élen

A folytatásban a Monacóban korábban megannyiszor látott forgatókönyv szerint zajlottak az események. Hosszú körökön át változatlan sorrendben „vonatoztak” a versenyzők, a két Ferrari és McLaren viszont ellépett az üldözőktől. Eleinte Piastri próbált nyomást gyakorolni az élen álló Leclerc-re, időnként alig fél másodpercnyi lemaradással követte a monacóit, ám előzési manőverrel nem próbálkozott. Nem is igen lett volna értelme, az első négy ugyanis látványosan spórolt a gumikkal, hogy azok végigbírják a távot. Az éllovas Leclerc emellett azért is foghatta vissza a tempót, mert a harmadik helyen haladó csapattárs, Sainz érdekeivel ellentétes lett volna, ha túlzottan leszakítják magukról az ötödik helyen álló George Russellt, aki előtt így Norris kényelmesen frissebb abroncsokra válthatott volna. Egy új gumikon érkező McLaren jóval komolyabb veszélyt jelentett volna Sainzra. Mindeközben a háromszoros világelső Max Verstappen ezúttal nem tudott beleszólni az elsőség kérdésébe, a futam jelentős részében a 6. helyen haladt.

Verstappen Monacóban nem tudott beleszólni a dobogós helyekért zajló küzdelembe. Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Közel két év után nyert újra

Aki látványos előzéseket, éles csatákat várt, alighanem csalódott vasárnap délután, a verseny végéhez közeledve ugyanis az jelentette a legnagyobb izgalmat, amikor az Aston Martint vezető Lance Stroll – önhibájából – defektet kapott az 50. körben. A kanadai a 11. pozícióból a 16-ra esett vissza. Végig kérdéses volt, hogy a leintés előtt 20 körrel is Leclerc, Piastri, Sainz, Norris haladó élmenők közül bárki is rászánja-e magát egy boxkiállásra, az ugyanis láncreakciót indított volna el. Mindez nem történt meg, a 78. kör végén Leclerc látta meg elsőként a kockás zászlót. Charles Leclerc ezzel közel két év, a 2022 júliusában lezajlott Osztrák Nagydíj óta győzött újra, ráadásul a Formula–1 1950 óta íródó történetében első monacóiként mondhatja el magáról, hogy futamot nyert a hercegségben. Előtte ez még 93 évvel ezelőtt, 1931-ben, az F1-et megelőző időszakban sikerült Louis Chironnak.

A vb-sorozat június 7-9. között a Kanadai Nagydíjjal folytatódik majd.

Monacói Nagydíj, a pontszerzők sorrendje:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 2. Oscar Piastri (McLaren) 3. Carlos Sainz (Ferrari) 4. Lando Norris (McLaren) 5. George Russell (Mercedes) 6. Max Verstappen (Red Bull) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Yuki Tsunoda (RB) 9. Alexander Albon (Williams) 10. Pierre Gasly (Alpine)

